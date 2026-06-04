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[Clip]: Xe vận chuyển tim hiến tặng 'lao như gió' giữa phố giờ cao điểm

Nguyễn Dũng

TPO - Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã mở đường, hộ tống xe vận chuyển tim hiến tặng từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, góp phần bảo đảm ca ghép tạng được thực hiện trong "thời gian vàng".

Clip Cảnh sát giao thông dẫn đường, bảo đảm hành trình vận chuyển tim hiến tặng đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tối ngày 3/6.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 3/6, đơn vị tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 về một trường hợp hiến tạng đặc biệt nhằm cứu chữa bệnh nhân đang chờ ghép tim.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đã khẩn trương triển khai phương án hộ tống. Một xe mô tô chuyên dụng cùng hai cán bộ, chiến sĩ được điều động dẫn đường cho xe vận chuyển quả tim từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Thời điểm vận chuyển trùng với giờ cao điểm buổi tối, khi lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường của thành phố rất đông. Để bảo đảm hành trình được thông suốt, lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với Đội CSGT Bàn Cờ và Đội CSGT Chợ Lớn tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe chở tạng hiến di chuyển nhanh chóng đến nơi tiếp nhận.

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Cảnh sát giao thông dẫn đường, bảo đảm hành trình vận chuyển tim hiến tặng đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tối ngày 3/6.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị, quả tim hiến tặng đã được vận chuyển an toàn, kịp thời đến bệnh viện để thực hiện ca ghép.

Theo Phòng CSGT TPHCM, hành trình đặc biệt này không chỉ góp phần nối dài món quà sự sống từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, mà còn thắp lên hy vọng cho người bệnh đang chờ ghép tạng. Đây cũng là hình ảnh đẹp về tinh thần tận tụy, trách nhiệm của lực lượng CSGT trong những nhiệm vụ nhân văn vì cộng đồng.

Lực lượng CSGT TPHCM đã nhiều lần tham gia hỗ trợ, mở đường cho các chuyến xe vận chuyển tạng hiến, bệnh nhân nguy kịch và các trường hợp cấp cứu đặc biệt, góp phần bảo đảm cơ hội sống cho người bệnh trong những thời khắc quyết định.

Nguyễn Dũng
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