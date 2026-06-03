Sở Xây dựng Lai Châu vào cuộc sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh về Tuyến đường dài hơn 1 km, mức đầu tư 120 tỉ đồng ở Lai Châu mới sử dụng 3 năm đã hư hỏng nặng, lưu thông mất an toàn, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã có phản hồi.

Hiện trạng tuyến đường dài hơn 1km có vốn đầu tư 120 tỷ đồng chỉ sau 3 năm sử dụng

Theo đó, ông Nguyễn Tâm Đức Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho hay, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo Tiền Phong, Sở Xây dựng đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu bổ sung nguồn kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đối với đoạn tuyến nêu trên.

Ông Trình cho hay, do ảnh hưởng của mưa lũ, từ khi khai thác sử dụng đến 30/5/2026, mặt đường của tuyến này xuất hiện hư hỏng, bong bật, lồi lõm ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông như báo Tiền Phong phản ánh.

Trước mắt, Sở Xây dựng chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, tiến hành xử lý các vị trí bị hư hỏng bằng cách bù phụ lớp cấp phối đá dăm, lu lèn tạo êm thuận mặt đường cho người và các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Đồng thời, Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp các hạng mục hư hỏng của tuyến đường và báo cáo UBND tỉnh để đưa vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2027.