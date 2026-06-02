Đắk Lắk lý giải việc loạt lò gạch vẫn hoạt động bất chấp lệnh dừng

TPO - Dù có kế hoạch chấm dứt hoạt động, nhiều lò gạch ở Đắk Lắk vẫn hoạt động do còn nhiều vướng mắc, nhất là việc đảm bảo sinh kế cho hàng nghìn người dân.

Liên quan bài viết “Bất chấp ‘lệnh’ chấm dứt, loạt lò gạch ở Đắk Lắk hoạt động công khai”, ngày 2/6, ông Đoàn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Krông Ana cho biết địa phương đã ghi nhận phản ánh của báo Tiền Phong.

Theo ông Sỹ, địa phương đang quyết liệt triển khai Kế hoạch số 11 của UBND tỉnh Đắk Lắk về chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trước ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kế hoạch chấm dứt đã phát sinh nhiều vướng mắc nên đến nay nhiều lò gạch trên địa bàn vẫn hoạt động.

Ông Sỹ cho biết, để thực hiện việc chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung, địa phương đã thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền. Riêng các cơ sở hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, thẩm quyền thu hồi thuộc Sở Tài chính. Dù địa phương đã có văn bản đề nghị, đến nay việc thu hồi vẫn chưa được thực hiện, gây khó khăn trong xử lý đồng bộ.

Một vướng mắc khác là việc quy hoạch, đấu giá mỏ đất sét phục vụ sản xuất gạch. Đến nay, cấp có thẩm quyền chưa đấu giá mỏ vật liệu nên các cơ sở chưa có nguồn nguyên liệu hợp pháp để tính toán chuyển đổi công nghệ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng lo ngại ảnh hưởng đến việc làm của hàng ngàn lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi công tác hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi nghề vẫn chưa được triển khai đầy đủ.

Theo ông Sỹ, nhiều vướng mắc hiện nay thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành nên đến nay chưa thể tháo gỡ dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch số 11 của UBND tỉnh.

Lò gạch đất sét nung vẫn còn hoạt động do nhiều vướng mắc.

Ông Võ Kế Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch số 11 về chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu. Hiện toàn tỉnh có 111 cơ sở thuộc diện thực hiện kế hoạch, trong đó 45 cơ sở đã dừng hoạt động, số còn lại vẫn chưa chấm dứt sản xuất.

Theo ông Thắng, qua rà soát cho thấy nhiều cơ sở sản xuất gạch còn e ngại chuyển đổi công nghệ do thiếu vốn, quy mô nhỏ và năng lực tài chính hạn chế. Bên cạnh đó, nguồn đất sét chưa được quy hoạch đồng bộ; một số địa phương chưa quyết liệt, việc phối hợp giữa các sở, ngành còn thiếu thống nhất. Công tác hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động cũng chậm, trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý tài sản và giấy phép hoạt động.

“Đến nay, Sở Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc gia hạn hoạt động đối với các lò gạch. Khi có ý kiến từ Bộ, chúng tôi sẽ tham mưu chủ trương phù hợp với thực tế”, ông Thắng nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đơn vị đang phối hợp tham mưu cơ chế hỗ trợ vốn, hỗ trợ tài chính, giải pháp chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi nghề cho người lao động.

Liên quan việc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, đại diện Sở Tài chính cho biết hiện còn 2 doanh nghiệp đang được xử lý theo đề nghị của UBND xã Krông Ana. Nguyên nhân do giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp này có nhiều ngành nghề khác nhau nên còn vướng trong việc xác định phạm vi thu hồi.

Vấn đề địa phương quan tâm là việc đảm bảo sinh kế cho người dân sống bằng nghề làm gạch.

Trong khi đó, ông Lê Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang triển khai quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất gạch, đảm bảo nguồn đất sét hợp pháp cho các nhà máy. Theo kế hoạch, năm nay tỉnh sẽ tổ chức đấu giá các điểm mỏ đất sét; hiện có 10 điểm mỏ trong danh mục, trong đó 2 điểm dự kiến đủ điều kiện đấu giá vào quý IV.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc chuyển đổi từ công nghệ lạc hậu sang công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường là cần thiết nhưng đang gặp khó do đời sống người dân hiện còn nhiều khó khăn, không thể thực hiện ngay lập tức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành cần tiếp tục tham mưu cách giải quyết. Cần thiết UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để nghe lại toàn bộ vụ việc, đánh giá và xem xét điều chỉnh kế hoạch nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế.