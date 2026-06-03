Những cây kéo nghĩa tình bên giường bệnh

TPO - Bệnh viện vốn là nơi dồn nén bao đớn đau bệnh tật, nhưng tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng vẫn có một góc nhỏ luôn rộn ràng tiếng cười và đong đầy tình người. Suốt hơn một năm qua, “tiệm tóc nghĩa tình” ở vẫn đây duy trì hoạt động đều đặn, trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bệnh nhân và người nhà.

Không thu bất kỳ khoản phí nào, tiệm tóc chỉ có vài chiếc ghế đơn sơ, nhưng mỗi ngày nơi đây vẫn đón hàng chục bệnh nhân và người nhà đến cắt miễn phí. “Tiệm tóc nghĩa tình” ra đời từ sự góp sức của các mạnh thường quân cùng đội ngũ thợ tóc trẻ giàu lòng nhân ái, với mong muốn mang đến sự hỗ trợ thiết thực và động viên tinh thần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiệm tóc nghĩa tình tại tầng 3 khu cầu nối Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng

Từng đường kéo mang theo hy vọng

Anh Nguyễn Bin (29 tuổi), quản lý đội cắt tóc nghĩa tình, vẫn nhớ rõ lý do khiến mình quyết định gắn bó với công việc đặc biệt này.

“Chứng kiến nhiều bệnh nhân phải nằm viện dài ngày, không có điều kiện ra ngoài cắt tóc, chúng tôi mong muốn làm một điều gì đó để giúp họ. Mỗi lần nhìn thấy các cô chú soi gương, nở nụ cười sau khi được cắt tóc, tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của họ. Đó cũng chính là động lực để tôi cùng các thành viên tiếp tục duy trì công việc này”, anh Bin chia sẻ.

Anh Nguyễn Bin xúc động khi chia sẻ với phóng viên

Đã có 7 năm gắn bó với nghề tóc, nhưng với anh Bin, những buổi cắt tóc tại bệnh viện vẫn luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Mỗi ngày, đội phục vụ khoảng 10 - 20 bệnh nhân; vào những thời điểm đông người như đầu tuần, con số này có thể tăng lên 40 người.

Phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc đang trong quá trình điều trị nên sức khỏe hạn chế, không thể ngồi lâu. Vì vậy, các tình nguyện viên phải thao tác nhanh, khéo léo nhưng vẫn đảm bảo sự cẩn thận và chỉn chu trong từng đường kéo. Với họ, mỗi mái tóc được cắt gọn không chỉ giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn mà còn là cách gửi gắm sự động viên, tiếp thêm tinh thần để họ vững vàng vượt qua những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.

Anh Tài chăm chút mái tóc cho bệnh nhân

Hơn 8 tháng gắn bó với “tiệm tóc nghĩa tình”, anh Trần Văn Tài, một thành viên của đội cắt tóc thiện nguyện cho biết mình nhận được nhiều hơn cả những kinh nghiệm nghề nghiệp.

“Lúc mới vào làm, tôi khá lúng túng, nhưng càng làm càng quen, càng hiểu và thương bệnh nhân hơn. Nhiều cô chú còn cho bánh kẹo, động viên như người thân trong gia đình, chỉ cần thấy các cô chú vui vẻ, cảm thấy thoải mái hơn là tôi cũng vui theo”, Tài kể.

Anh Tài tỉ mỉ ghi lại từng thông tin bệnh nhân sau khi cắt tóc

​Hạnh phúc từ những nụ cười bình dị

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện do gặp tai nạn giao thông trong chuyến du lịch, ông Trần Văn Lợi (trú TPHCM) chưa có điều kiện chăm sóc lại mái tóc của mình. Khi được các tình nguyện viên cắt tóc miễn phí, ông không giấu được niềm vui và sự xúc động.

Ông Lợi tươi cười khi có một mái tóc gọn gàng

“Ở bệnh viện lâu ngày nên tóc tai cũng bù xù. Tôi không thể tự đi ra ngoài cắt tóc được. May mắn là bệnh viện có tiệm tóc nghĩa tình nên tôi được chỉnh trang lại gọn gàng hơn”, ông Lợi nói.

Không chỉ bệnh nhân, người nhà cũng cảm nhận rõ ý nghĩa của tiệm tóc. Anh Lê Hiền (phường Thanh Khê) đưa mẹ đến cắt tóc sau gần nửa năm bà điều trị bại liệt. Thấy mẹ nở nụ cười với mái tóc gọn gàng, anh không giấu được sự xúc động.​

Anh Lê Hiền và mẹ

​“Mẹ tôi nằm viện quá lâu nên rất ít khi có dịp chăm sóc bản thân. Hôm nay được các bạn hỗ trợ nhiệt tình, cắt tóc nhanh và đẹp, tôi thực sự rất vui. Nhìn mẹ cười, tôi thấy mọi vất vả của mình như nhẹ đi, tôi mong những người thợ trẻ sẽ luôn giữ được sức khỏe để tiếp tục mang niềm vui đến cho nhiều bệnh nhân khác”, anh Hiền bộc bạch.

Với những trường hợp không thể rời khỏi giường bệnh, các thành viên trong đội sẽ cắt tóc ngay trên giường bệnh

Bà Cao Thị Tư (67 tuổi, ở xã Thăng An, TP. Đà Nẵng) xúc động khi nhắc đến những lần con gái mình được cắt tóc ngay tại phòng bệnh.

Bà Cao Thị Tư bên con gái sau khi cắt tóc

“Con tôi bệnh nặng không thể đi đứng được nữa. Vậy mà các cháu vẫn đến tận giường cắt tóc, chưa bao giờ than phiền hay ngại cực. Sự tận tình ấy khiến người làm mẹ như tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều”, bà Tư chia sẻ.​

Anh Nghiêm Đức Trường (bên phải) là một trong những người đồng hành cùng “tiệm tóc nghĩa tình” từ khi thành lập ​

Anh Nghiêm Đức Trường, cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, “tiệm tóc nghĩa tình” duy trì với mong muốn bệnh nhân không chỉ được chữa lành về thể chất mà còn cảm nhận được sự quan tâm từ những điều bình dị nhất. Những mái tóc được cắt gọn không chỉ giúp bệnh nhân thoải mái hơn mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm cho họ nghị lực và niềm tin trên hành trình vượt qua bệnh tật.​

Những vật dụng đồng hành cùng yêu thương

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