Tin mới về người mẹ địu con, đẩy xe nôi xuyên Việt dưới nắng nóng 40 độ C

TPO - Sau nhiều ngày đưa hai con nhỏ đi bộ dọc QL 1A giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, người phụ nữ từng gây nhiều lo lắng trong dư luận đã đồng ý dừng hành trình và cùng các con lên xe trở về Hà Nội khi đến địa bàn xã Sen Ngư (Quảng Trị).

Chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, cho biết chính quyền địa phương, Công an xã cùng người dân đã nhiều lần tiếp cận, kiên trì vận động người phụ nữ dừng hành trình đi bộ cùng hai con nhỏ.

Theo ông Nghĩa, sau khi được người dân thôn Phù Lưu thăm hỏi, động viên và phân tích những nguy cơ đối với sức khỏe của các cháu nhỏ trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người mẹ đã đồng ý trở về nhà.

Ba mẹ con được hỗ trợ 5 triệu đồng để thuê xe về Hà Nội.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng để ba mẹ con thuê phương tiện di chuyển. Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 3/6, ba mẹ con lên taxi rời Quảng Trị, kết thúc hành trình đi bộ kéo dài nhiều ngày qua.

Trước đó, hình ảnh người phụ nữ địu một con trước ngực, đồng thời đẩy xe nôi chở em bé còn lại đi bộ dưới cái nắng gay gắt trên QL 1A, từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào Quảng Trị, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nhiều người dân cho biết dù liên tục được đề nghị hỗ trợ nước uống, thức ăn, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối và tiếp tục hành trình.

Điều khiến dư luận lo lắng không chỉ là sức khỏe của người mẹ mà còn là tình trạng của hai cháu nhỏ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về sự an toàn của các em khi phải di chuyển liên tục trên tuyến quốc lộ.

Trước diễn biến trên, Sở Y tế Quảng Trị đã có văn bản đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ. Theo thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các kênh tiếp nhận khác, người phụ nữ dự định đi bộ từ Hải Phòng vào An Giang cùng hai con nhỏ.

Sở Y tế đề nghị chính quyền các địa phương kịp thời tiếp cận, hỗ trợ nơi nghỉ ngơi, nhu yếu phẩm và các dịch vụ thiết yếu; đồng thời phối hợp với các đơn vị bảo trợ xã hội, cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Trước đó, hình ảnh người phụ nữ cùng 2 con nhỏ bộ hành xuyên miền Trung dưới nắng nóng khiến dư luận quan tâm đặc biệt.

Theo lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em, Sở Y tế Quảng Trị, nhiều lần tiếp cận trước đó đều không thuyết phục được người mẹ thay đổi quyết định. Chỉ khi đến địa bàn xã Sen Ngư, sau nhiều ngày nhận được sự quan tâm, động viên của người dân cùng sự kiên trì vận động của lực lượng chức năng, người phụ nữ mới đồng ý dừng hành trình.

Việc ba mẹ con an toàn lên xe trở về Hà Nội đã giúp nhiều người dân từng dõi theo câu chuyện những ngày qua phần nào yên tâm, nhất là trong bối cảnh nắng nóng kéo dài tại khu vực miền Trung.

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