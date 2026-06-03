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Hà Nội có thể mưa dông từ tối mai: Có mưa to không và nhiệt độ giảm ra sao?

Thục Hân

HHTO - Ở Hà Nội có thể sắp xuất hiện mưa to hoặc dông, giúp nhiệt độ giảm sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ cảm nhận lên tới 46 - 47 độ C.

Tóm tắt nhanh:

· Từ chiều tối 4/6, khả năng mưa dông tại Hà Nội tăng rõ rệt.

· Đêm 4/6 đến rạng sáng 5/6 có thể xuất hiện mưa to, dông.

· Sau mưa dông, nhiệt độ ngày 5/6 có thể giảm xuống dưới ngưỡng nắng nóng.

Hà Nội đang tiếp tục trải qua đợt nắng nóng. Chiều nay, 3/6, nhiệt độ cảm nhận có thể vượt 45oC, thậm chí lên đến 47oC ở một số khu vực có mặt đường rộng, nhiều nhà cao tầng.

Tuy nhiên, các mô hình dự báo lớn hiện đã khá thống nhất rằng Hà Nội sắp có mưa, có thể mưa to hoặc dông mạnh.

Nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội có thể gần 47 độ C trong chiều 3/6
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 3/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tối 4/6 đến rạng sáng 5/6 có thể là thời điểm mưa to

Trong tối đến đêm nay, ở Hà Nội có thể xuất hiện mưa rải rác nhưng nếu có cũng chỉ là mưa cục bộ và lượng mưa nhìn chung là ít. Sang ngày mai, 4/6, nhiệt độ có thể giảm nhưng ít, không rõ rệt.

Nhưng từ chiều tối 4/6 trở đi, khả năng xuất hiện mưa dông ở Hà Nội tăng lên đáng kể. Khoảng thời gian từ đêm 4/6 đến rạng sáng 5/6 được dự báo là thời điểm mà ở Hà Nội có thể có mưa vừa đến mưa to kèm dông.

Dự báo Hà Nội có mưa dông từ tối 4/6 đến rạng sáng 5/6
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc đêm 4/6 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa dông giúp Hà Nội “hạ nhiệt”

Trong mùa Hè ở miền Bắc, thường thì các đợt nắng nóng cứ nối tiếp nhau, mỗi khi có mưa dông thì nhiệt độ mới giảm ít nhiều.

Sau khi có mưa dông - dự báo vào đêm 4/6 như trên, thì ngày 5/6, nhiệt độ thực đo ở Hà Nội có thể xuống dưới ngưỡng nắng nóng (mức 35oC).

Dù như vậy vẫn chưa thể gọi là “mát” nhưng vào mùa Hè thì sự “đỡ nóng” đó cũng là một điểm cộng.

Trong những ngày nắng nóng, người dân vẫn nên hạn chế ra ngoài vào đầu giờ chiều nếu có thể, uống nhiều nước. Nếu có kế hoạch di chuyển vào tối 4/6 hoặc rạng sáng 5/6, người dân lưu ý nguy cơ mưa dông kèm gió mạnh, sét…

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Thục Hân
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