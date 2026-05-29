FIFA áp dụng “định giá động” là gì mà giá vé World Cup 2026 có thể tăng vọt?

Thục Hân

HHTO - FIFA bị điều tra vì cách bán vé World Cup 2026 gây tranh cãi. Phương thức “định giá động” mà FIFA áp dụng là gì mà có thể khiến giá vé biến đổi mạnh chỉ sau vài phút?

Tóm tắt nhanh:

· “Định giá động” là cơ chế mà giá vé thay đổi theo nhu cầu thực tế trong thời gian thực.

· Vé World Cup 2026 có thể tăng giá chỉ sau vài phút khi số người mua tăng mạnh.

· Nhiều người lo World Cup ngày càng khó tiếp cận với người hâm mộ bình thường.

Nhiều người hâm mộ không khỏi bất bình, cho rằng phương thức bán vé World Cup 2026 của FIFA đang khiến giá vé tăng vọt. Phương thức đó là dynamic pricing (định giá động), đôi khi cũng được gọi là variable pricing (định giá linh hoạt).

Đây là lần đầu tiên phương thức định giá vé này được áp dụng tại một kỳ World Cup, theo trang Euronews.

“Định giá động” là gì?

Theo trang Time, “định giá động” là cơ chế giá thay đổi liên tục dựa trên nhu cầu theo thời gian thực. Tức là, nếu lượng người cùng truy cập mua vé tăng mạnh, hệ thống có thể tự động đẩy giá lên chỉ sau vài phút.

Cách định giá này khá giống việc bán vé máy bay, phòng khách sạn hoặc giá xe công nghệ giờ cao điểm. Một trận đấu càng “hot”, càng có nhiều người muốn mua vé thì giá vé càng dễ tăng nhanh, có khi chỉ sau vài phút giá đã khác hẳn.

Theo Euronews, giá vé của hơn 90 trận đấu đã tăng trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026. Mà theo điều tra của The Athletic thì mức tăng là khoảng 25% đối với các trận đấu ở Mexico và Canada.

Giá vé World Cup 2026 tăng mạnh do cơ chế định giá động của FIFA
Nhiều người hâm mộ vẫn quen với những mức giá cố định cho vé xem World Cup, giờ cảm thấy rất khó có cơ hội đến sân vận động để xem. Ảnh minh họa: Arlyn McAdorey/ The Canadian Press via AP.

Giá vé World Cup 2026 cao đến mức nào?

Có một đoạn quảng cáo của hãng hàng không Canada Air Transat đang được cư dân mạng chia sẻ, nhấn mạnh rằng việc bay đến một số quốc gia còn rẻ hơn nhiều so với việc xem các trận đấu của họ tại World Cup: “Xem đội Anh thi đấu, giá vé 3.402 đôla. Ngắm nước Anh, vé khứ hồi chỉ từ 779 đôla”.

Theo Time, vào giữa tháng 5, trên nền tảng bán lại vé của FIFA, vé rẻ nhất cho trận Chung kết World Cup ngày 19/7 được bán ở mức 9.200 đôla (hơn 242 triệu đồng) - nhiều người gọi đây là giá “cắt cổ”. Mức giá chào bán cao nhất lên tới… hơn 11 triệu đôla.

FIFA bị điều tra liên quan đến giá vé World Cup 2026
Giá vé trận Chung kết World Cup 2026 đã bị đẩy lên rất cao trên nền tảng bán lại vé của FIFA. Ảnh minh họa: Getty.

Vì sao FIFA bị điều tra?

Theo Euronews, các bang New York và New Jersey đã mở điều tra chính thức về việc bán vé của FIFA, với lý do lo ngại rằng cách “định giá động” dễ gây hiểu lầm, người mua khó biết được giá vé thật. Chẳng hạn, ban đầu FIFA thông báo giá vé các trận vòng bảng là từ 60 đôla, nhưng theo tổ chức người tiêu dùng Euroconsumers, gần như chẳng ai mua được vé giá đó.

Ngoài ra còn có vấn đề về phân bổ chỗ ngồi, khi có những cáo buộc từ nhiều người mua vé rằng họ đã được xếp vào những chỗ kém đẹp hơn so với những chỗ ngồi mà họ đã chọn và mua ban đầu.

Người hâm mộ theo dõi World Cup
World Cup được coi là sự kiện thể thao được mong chờ nhất thế giới. Ảnh minh họa: Bruna Prado/ AP.

Nhiều người hâm mộ cho rằng cách định giá vé của FIFA khiến họ rơi vào cảm giác "phải mua ngay" vì sợ giá vé tiếp tục tăng hoặc vé sắp hết. Họ cảm thấy World Cup ngày càng giống “sân chơi giải trí cao cấp” chứ không phải “ngày hội bóng đá” cho tất cả.

Đến hiện tại, FIFA chưa bình luận về những điều tra nói trên.

