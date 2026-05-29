Đường đến World Cup 2026 của Hàn Quốc: Tìm dấu son cho Son Heung-min

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Hàn Quốc: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Bóng đá châu Á đang ngày một thu hẹp khoảng cách với thế giới, và lá cờ đầu không ai khác chính là Hàn Quốc. Tại giải đấu sắp tới, Son Heung-min sẽ nỗ lực tìm kiếm một kết quả ấn tượng, tạo dấu son trong giải đấu thế giới gần như chắc chắn là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Hồ sơ đội tuyển Hàn Quốc

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

25

Liên đoàn trực thuộc

AFC

HLV trưởng

Hong Myung-bo

Đội trưởng

Son Heung-min

Số lần dự World Cup

12 lần

Thành tích tốt nhất

Hạng tư (World Cup 2002)

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng 16 đội

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua Vòng loại khu vực châu Á

Ngôi sao đáng chú ý

Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vòng 1/8



Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Hàn Quốc không hề trải đầy hoa hồng mà có cả những nốt trầm và biến động dữ dội ở thượng tầng. Sau chiến dịch Asian Cup 2024 không như kỳ vọng và những lùm xùm nội bộ dẫn đến việc sa thải HLV Jürgen Klinsmann, bóng đá Hàn Quốc rơi vào giai đoạn khủng hoảng niềm tin trầm trọng.

Sau quãng thời gian dài sử dụng các chiến lược gia tạm quyền, bước ngoặt lớn xuất hiện vào tháng 7/2024 khi Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc quyết định bổ nhiệm vị thuyền trưởng nội Hong Myung-bo vào chiếc ghế nóng.

Hong Myung-bo đã vượt qua những làn sóng hoài nghi ban đầu từ dư luận quê nhà để nhanh chóng thiết lập lại trật tự và kỷ luật thép trong phòng thay đồ. Tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, Hàn Quốc dưới sự chèo lái của ông đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối.

Họ vượt qua các đối thủ Tây Á đầy khó chịu bằng một phong độ vô cùng thuyết phục, chắt chiu điểm số tối đa trên sân nhà và thể hiện bản lĩnh viễn chinh bản lĩnh để sớm giành tấm vé chính thức tới Bắc Mỹ trước nhiều vòng đấu.

Tuyển Hàn Quốc không gặp nhiều khó khăn ở vòng loại khu vực AFC

Phong cách chơi của Hàn Quốc

Dưới sự nhào nặn của HLV Hong Myung-bo, lối chơi của Hàn Quốc đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ kiểm soát bóng chậm rãi sang thứ bóng đá tấn công trực diện, cường độ cao và áp đặt thế trận một cách nghẹt thở. Hệ thống chiến thuật ưa thích của họ là 4-2-3-1 hoặc biến thể 4-3-3 linh hoạt, chú trọng vào việc đẩy cao khối đội hình để vây ráp tầm cao ngay bên phần sân đối phương.

Cách triển khai bóng của những "Chiến binh Taegeuk" bắt đầu từ tuyến dưới, nơi trung vệ đẳng cấp Kim Min-jae giữ vai trò điều tiết và thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến mở ra khoảng trống lộ liễu. Tốc độ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là một trong những đặc sản đáng sợ nhất của Hàn Quốc, nhờ vào sự cơ động của hàng tiền vệ kết hợp với tốc độ xé gió của các mũi khoan ở hai biên.

Vai trò hai biên cực kỳ nổi bật khi các hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao chồng biên, tạo điều kiện cho các tiền đạo cánh như Son Heung-min có không gian thực hiện những pha bứt tốc cắt vào trung lộ để dứt điểm. Khu vực trung tuyến được quán xuyến chặt chẽ bởi nhạc trưởng Hwang In-beom, người giữ vai trò thu hồi và luân chuyển bóng nhịp nhàng, tạo bệ phóng vững chắc cho tài năng trẻ Lee Kang-in tự do sáng tạo ở khu vực hành lang trong.

Sự kết hợp hoàn hảo này định hình nên bài đánh chủ lực của Hàn Quốc: những pha phối hợp nhóm nhỏ ở tốc độ chóng mặt bên nách trung lộ, hoặc các đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương để tận dụng khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm bén như dao cạo của các tiền đạo cắm phía trong.

Ngôi sao đáng chú ý

Son Heung-min: Người đội trưởng vĩ đại, biểu tượng tinh thần và là niềm tự hào lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc. Dù đã bước qua tuổi băm, ngôi sao của Los Angeles FC vẫn sở hữu tốc độ, khả năng dứt điểm hai chân như một và kinh nghiệm trận mạc vô giá để kéo con tàu Taegeuk vượt qua những thời khắc ngặt nghèo nhất.

Kim Min-jae : "Quái thú" nơi hàng phòng ngự thuộc biên chế Bayern Munich. Sở hữu thể hình hộ pháp, tốc độ bứt tốc kinh hoàng và tư duy phán đoán đỉnh cao, Kim Min-jae là tấm lá chắn thép đảm bảo sự an toàn cho hậu phương và cho phép Hàn Quốc tự tin vận hành lối chơi pressing tầm cao mạo hiểm.

Lee Kang-in : "Phù thủy nhỏ" đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo PSG. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng thoát pressing thượng thừa cùng những đường kiến tạo có độ sát thương cực cao của Lee Kang-in chính là nguồn sáng tạo vô tận trong lối chơi tấn công của Hàn Quốc.

Điểm mạnh của Hàn Quốc

Trục xương sống đẳng cấp thế giới: Rất ít đội bóng tại giải sở hữu một trục dọc chất lượng đồng đều từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo đang chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu như Kim Min-jae, Hwang In-beom, Lee Kang-in và Son Heung-min.

Thể lực và tinh thần chiến đấu quật khởi: Tinh thần không bỏ cuộc kết hợp nền tảng thể lực dồi dào luôn giúp Hàn Quốc chiếm ưu thế trong các cuộc đua tốc độ và những phút cuối trận bùng nổ.

Sự đa dạng trong các phương án tấn công: Họ có thể chơi áp đặt áp đảo đối thủ, phản công chớp nhoáng hoặc giải quyết trận đấu bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao lớn.

Điểm yếu và dấu hỏi

Khoảng trống phía sau hàng thủ: Việc đẩy khối đội hình lên quá cao để tổ chức vây ráp tầm cao đôi khi khiến họ dính đòn hồi mã thương từ các đối thủ sở hữu tiền đạo giàu tốc độ.

Áp lực từ sự kỳ vọng khổng lồ: Kỳ vọng quá lớn từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà đôi khi trở thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên đôi chân các tuyển thủ trong những trận cầu sinh tử.

Khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và dự bị: Chiều sâu đội hình của Hàn Quốc chưa thực sự lý tưởng, sức mạnh của họ có thể bị ảnh hưởng nếu các vị trí then chốt gặp chấn thương hoặc quá tải.

Lịch thi đấu vòng bảng của Hàn Quốc

12/06/2026: Cộng hòa Séc vs Hàn Quốc (sân Los Angeles)

18/06/2026: Mexico vs Hàn Quốc (sân Guadalajara)

24/06/2026: Nam Phi vs Hàn Quốc (sân Guadalajara)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Hàn Quốc được đánh giá là một ứng viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp. Trận mở màn đối đầu với Cộng hòa Séc sẽ là bài kiểm tra cực kỳ quan trọng về mặt chiến thuật, trong khi cuộc chạm trán với chủ nhà Mexico hứa hẹn một chảo lửa rực lửa về mặt áp lực sân bãi.

Mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Hong Myung-bo không chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng. Với lực lượng đang ở độ chín muồi của sự nghiệp hiện tại, họ hướng tới việc tái lập hoặc thậm chí vượt qua thành tích lọt vào vòng 16 đội của kỳ World Cup trước, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước bất kỳ ông lớn nào ở vòng knock-out.