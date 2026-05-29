Thể thao

Siêu máy tính dự đoán trận chung kết Champions League

Khanh Kiều

TPO - Siêu máy tính Opta đánh giá đương kim vô địch PSG sẽ tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch UEFA Champions League mùa giải năm nay.

Siêu máy tính Opta ủng hộ nhà đương kim vô địch, nhưng chỉ với một khoảng cách sít sao. PSG được dự đoán có 56% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch, trong khi Arsenal có 44% cơ hội hoàn thành cú đúp lịch sử. Trong 10.000 lần mô phỏng trận đấu, xác suất giành chiến thắng của PSG trong vòng 90 phút là 43,5%, tỷ lệ của Arsenal chỉ là 29,7%.

Dự đoán của Opta.
PSG và Arsenal sẽ đối đầu nhau lần thứ tám trên mọi đấu trường và thành tích đối đầu hiện đang cân bằng, mỗi đội giành hai chiến thắng và có ba trận hòa. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris đã thắng trong hai lần gặp nhau gần nhất, đánh bại Arsenal trên sân nhà và sân khách ở bán kết mùa giải 2024-2025 (thắng 1-0 trên sân khách, thắng 2-1 trên sân nhà).

Đây sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa hai câu lạc bộ tại Champions League kể từ đầu mùa giải trước, với việc Arsenal đã giành chiến thắng trong trận đấu tại League Phase vào tháng 10 năm 2024. Chỉ có Man City và Real Madrid đối đầu nhau nhiều hơn trong khoảng thời gian đó (năm lần).

PSG và Arsenal là cặp đấu nhiều duyên nợ.
PSG đặc biệt quen thuộc với việc đối đầu với các đội bóng Anh. Trên thực tế, kể từ vòng 16 đội mùa trước, 54% số trận đấu tại Champions League của họ là với các câu lạc bộ Premier League (13/14 trận, bao gồm cả trận chung kết hôm thứ Bảy). Và tất nhiên, PSG đã thắng năm trận liên tiếp ở vòng loại trực tiếp trước các câu lạc bộ Anh, đánh bại Liverpool, Aston Villa và Arsenal mùa trước, sau đó là Chelsea và Liverpool mùa này.

Man City là đội bóng Anh gần nhất loại bỏ đội bóng thủ đô Paris, khi họ làm được điều đó ở bán kết mùa giải 2020-21. Ngược lại, Arsenal đã bị loại ở cả hai trận đấu vòng loại trực tiếp Champions League trước các đội bóng Pháp, trước PSG năm ngoái và Monaco ở vòng 16 đội mùa giải 2014-15.

Chỉ có ba câu lạc bộ Anh từng giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và Cúp C1 hoặc Champions League trong cùng một mùa giải. Đó là Liverpool (mùa 1976-77 và 1983-84), Manchester United (mùa 1998-99 và 2007-08) và Manchester City (mùa 2022-23).

