Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV Wenger nói lý do Arsenal sẽ hạ PSG ở chung kết C1

Hương Ly

TPO - HLV Arsene Wenger dự đoán Arsenal sẽ đánh bại PSG trong trận chung kết Champions League tại Budapest. "Giáo sư" tin tưởng hàng thủ vững chắc và tinh thần đoàn kết sẽ giúp Pháo thủ hoàn tất cú đúp lịch sử.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-man-utd-vs-tottenham-15.jpg

"Tôi tin đây là sân khấu mà Arsenal có thể nắm lấy cơ hội vô địch. Tôi nghĩ tỷ lệ trong trận chung kết Champions League là 50-50 cho 2 CLB, nhưng nếu phải đặt cược, tôi sẽ đặt niềm tin vào Arsenal nhiều hơn là Paris Saint-Germain", HLV Wenger dự đoán về nhà vô địch C1 năm nay.

Cựu HLV Arsenal chia sẻ thêm: "Tôi muốn danh hiệu này cập bến Emirates. Nó là mảnh ghép còn thiếu ở phòng truyền thống Arsenal. Chúng tôi từng chạm một tay vào chiếc cúp, chỉ cách chiến thắng vỏn vẹn 13 phút. Lúc này, hiển nhiên là Arsenal muốn thật sự chạm cả 2 tay vào cúp. Với sự ổn định của Arsenal, họ hoàn toàn xứng đáng bước lên đỉnh vinh quang".

Phân tích về chuyên môn, Wenger nhắc nhiều đến sự đối lập giữa 2 hệ thống của Arsenal và PSG. Ông khẳng định PSG có sức mạnh tấn công khổng lồ. Song, Wenger tin rằng Arsenal cũng sở hữu những vũ khí riêng để định đoạt trận đấu, đặc biệt là những cá nhân xuất sắc và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

"Điểm mạnh cốt lõi của tập thể Arsenal mùa này là khả năng giữ sạch lưới, điều tối quan trọng trong một trận chung kết. Một khi bạn vươn lên dẫn trước 1-0 và có hàng thủ mạnh, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng thế mạnh của bạn. Trận đấu sẽ có những thời cơ nhất định, và Arsenal cần phải thực sự tàn nhẫn để kết liễu đối thủ," Wenger phân tích.

Sau cùng, Wenger gửi gắm đôi lời đến hậu bối, cũng là cậu học trò cũ Arteta: "Hãy cứ làm những gì cậu vẫn thường làm và cố gắng giữ tinh thần thoải mái, dù tôi biết điều đó rất khó. Arteta hãy truyền sự tự tin mãnh liệt cho toàn đội. Cậu ấy biết cách làm điều đó và hiểu các cầu thủ hơn tôi. Chỉ cần duy trì tinh thần đoàn kết mà đội bóng đã thể hiện suốt cả mùa giải, như vậy là đủ".

Trận chung kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG diễn ra lúc rạng sáng 30/5. Sau 20 năm, Pháo thủ mới góp mặt ở trận tranh cúp vô địch tại Champions League. Trước đó, Arsenal dưới bàn tay HLV Wenger thua Barca ở chung kết mùa 2005/06. The Gunners sớm mất người vì thủ môn Jens Lehmann nhận thẻ đỏ. Arsenal chơi kiên cường và là đội mở tỷ số nhưng Barca thắng ngược 2-1 để giành chức vô địch cảm xúc.

Đoàn quân của HLV Arteta sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Champions League PSG. Đây là trận đấu thú vị của 2 triết lý bóng đá đối lập. Một bên là PSG có sức tấn công mạnh mẽ. Bên còn lại là Arsenal chơi chắc chắn, kỷ luật và có nhiều bài vở tấn công bóng chết.

Hương Ly
#Arsenal #PSG #Champions League #Wenger #Arteta #bóng đá #Arsenal vs PSG #trực tiếp Arsenal vs PSG #nhận định Arsenal vs PSG #chuyên gia Arsenal vs PSG #h1 Arsenal vs PSG

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe