HLV Wenger nói lý do Arsenal sẽ hạ PSG ở chung kết C1

"Tôi tin đây là sân khấu mà Arsenal có thể nắm lấy cơ hội vô địch. Tôi nghĩ tỷ lệ trong trận chung kết Champions League là 50-50 cho 2 CLB, nhưng nếu phải đặt cược, tôi sẽ đặt niềm tin vào Arsenal nhiều hơn là Paris Saint-Germain", HLV Wenger dự đoán về nhà vô địch C1 năm nay.

Cựu HLV Arsenal chia sẻ thêm: "Tôi muốn danh hiệu này cập bến Emirates. Nó là mảnh ghép còn thiếu ở phòng truyền thống Arsenal. Chúng tôi từng chạm một tay vào chiếc cúp, chỉ cách chiến thắng vỏn vẹn 13 phút. Lúc này, hiển nhiên là Arsenal muốn thật sự chạm cả 2 tay vào cúp. Với sự ổn định của Arsenal, họ hoàn toàn xứng đáng bước lên đỉnh vinh quang".

Phân tích về chuyên môn, Wenger nhắc nhiều đến sự đối lập giữa 2 hệ thống của Arsenal và PSG. Ông khẳng định PSG có sức mạnh tấn công khổng lồ. Song, Wenger tin rằng Arsenal cũng sở hữu những vũ khí riêng để định đoạt trận đấu, đặc biệt là những cá nhân xuất sắc và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

"Điểm mạnh cốt lõi của tập thể Arsenal mùa này là khả năng giữ sạch lưới, điều tối quan trọng trong một trận chung kết. Một khi bạn vươn lên dẫn trước 1-0 và có hàng thủ mạnh, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng thế mạnh của bạn. Trận đấu sẽ có những thời cơ nhất định, và Arsenal cần phải thực sự tàn nhẫn để kết liễu đối thủ," Wenger phân tích.

Sau cùng, Wenger gửi gắm đôi lời đến hậu bối, cũng là cậu học trò cũ Arteta: "Hãy cứ làm những gì cậu vẫn thường làm và cố gắng giữ tinh thần thoải mái, dù tôi biết điều đó rất khó. Arteta hãy truyền sự tự tin mãnh liệt cho toàn đội. Cậu ấy biết cách làm điều đó và hiểu các cầu thủ hơn tôi. Chỉ cần duy trì tinh thần đoàn kết mà đội bóng đã thể hiện suốt cả mùa giải, như vậy là đủ".

Trận chung kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG diễn ra lúc rạng sáng 30/5. Sau 20 năm, Pháo thủ mới góp mặt ở trận tranh cúp vô địch tại Champions League. Trước đó, Arsenal dưới bàn tay HLV Wenger thua Barca ở chung kết mùa 2005/06. The Gunners sớm mất người vì thủ môn Jens Lehmann nhận thẻ đỏ. Arsenal chơi kiên cường và là đội mở tỷ số nhưng Barca thắng ngược 2-1 để giành chức vô địch cảm xúc.

Đoàn quân của HLV Arteta sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Champions League PSG. Đây là trận đấu thú vị của 2 triết lý bóng đá đối lập. Một bên là PSG có sức tấn công mạnh mẽ. Bên còn lại là Arsenal chơi chắc chắn, kỷ luật và có nhiều bài vở tấn công bóng chết.