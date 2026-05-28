Crystal Palace thắng chung kết Conference League, Ngoại hạng Anh giành cú đúp danh hiệu châu Âu

TPO - Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước Vallecano ở trận chung kết Conference League. Kết quả này giúp nước Anh thống trị châu Âu khi trước đó, Aston Villa đăng quang Europa League, NHM lúc này đang chờ Arsenal bước lên ngai vàng Champions League.

foul Hết giờ, Crystal Palace đăng quang Conference League Crystal Palace giành chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB với chiến thắng 1-0 trước Vallecano ở trận chung kết Conference League. Nước Anh đang thống trị châu Âu. ​ report Trận đấu có 5 phút bù giờ report Không có cửa cho Vallecano 86': Với lợi thế về thể lực và tâm lý, Crystal Palace dễ dàng kéo trận đấu vào thế giằng co với các pha bóng quyết liệt hơn mức cần thiết. Thế trận này khiến Vallecano vừa bế tắc vừa ức chế. report Crystal Palace đang tập trung phòng thủ 80': Crystal Palace đang lùi đội hình về để bảo toàn mành lưới. Với lợi thế dẫn 1 bàn, họ hiểu rằng mọi thứ rất mong manh nên CLB Anh phải tập trung cao độ. report Quá thiếu ý tưởng 75': Do không thể triển khai bóng sống, Vallecano đành trông chờ vào bóng chết. Nhưng ở pha bóng thuận lợi ở phút 75, họ đã bỏ phí. Palazon dứt điểm vừa nhẹ vừa không chính xác ở cự ly 22 mét. report Quá tiếc cho Vallecano 68': De Frutos được đồng đội mở bóng thuận lợi bên góc trái. Khi khoảng trống phía trước là mênh mông, tiền vệ này không chịu chuyền bóng. Đến khi chuyền thì anh đã bị "khóa". Cơ hội trôi qua vì sự thiếu linh hoạt trong phối hợp của Vallecano. report Vallecano bế tắc 65': Sau khi nhận bàn thua, Vallecano đã trở nên lúng túng. Đội bóng này gần như chỉ biết phòng ngự bị động. report Vẫn chưa có bàn thứ 2 57': Pino chuyền bóng rất vừa tầm và bên trong Mateta hãm thành. Tiếc rằng mành lưới Vallecano vẫn chưa rung lên lần 2. Sức ép của Palace đang ngày càng lớn. report KHÔNG VÀO, bóng đập cột dọc 55': Trong cú sút phạt ngoài vòng cấm, Wharton đã đưa bóng đập cột dọc bật ra. Đồng đội của anh đá bồi nhưng lại sút trượt tâm bóng. goal VÀO, Palace ghi bàn 50': Trong thế trận bế tắc, Wharton đã tỏa sáng với pha dứt điểm từ xa đẳng cấp. Thủ môn Vallecano chỉ có thể cản được cú đá này nhưng không thể cản Mateta đá bồi thành công. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu quá toan tính của 2 CLB. Các cơ hội xuất hiện quá ít. NHM hy vọng thế trận sẽ cởi mở hơn trong hiệp 2. report Quá tiếc cho Palace 45'+2: Wharton chuyền bóng đầy cảm giác để Mitchell lắc đầu từ cự ly gần. Nhưng cầu thủ này lại đưa bóng ra ngoài trong gang tấc. Cơ hội tốt nhất từ đầu trận đã bị bỏ lỡ. report Trận đấu vẫn rất chậm rãi 43': 2 đội quá thiểu ý tưởng lên bóng và cũng quá đủ lý do để làm giảm nhịp độ trận đấu. Đó là lý do lúc này tỷ số vẫn là 0-0. report Không vào, Crystal Palace thoát chết trong gang tấc 39': Một pha dàn xếp rất cơ bản đã được Vallecano thực hiện. Unai Lopez đón bóng từ rìa vòng cấm và đặt lòng. Bóng đi hiểm khiến Henderson bất lực, nhưng nó vẫn chưa chịu đi vào lưới. Đây đã là cơ hội tốt thứ 2 của Vallecano trong khi Crystal Palace vẫn là con số 0. report Hết cầu thủ đến CĐV chấn thương 35': Dường như có vấn đề gì đó với CĐV Vallecano. Trọng tài đang cho trận đấu tạm dừng. Đội ngũ y tế đang xử lý vấn đề. Nhìn chung, chưa có nhiều điều để nói về trận chung kết này. report Trận đấu bị gián đoạn 30': Ismaila Sarr (Crystal Palace) đang quằn quại vì đau đớn và hiện có thể được chăm sóc y tế sau khi trọng tài ra hiệu cho bác sĩ vật lý trị liệu vào sân. report Không vào! 26': Vallecano tạo ra cơ hội rõ ràng đầu tiên. Bóng được tạt từ cánh trái và tận dụng pha phá bóng hỏng từ hậu vệ Crystal Palace, Alemao đã có cơ hội rõ ràng. Nhưng tiền đạo này lại đệm lòng chệch cột trong gang tấc. yellow Các cầu thủ Vallecano lộ rõ ý định chơi thô bạo 22': Hiệp 1 mới trôi qua nửa thời gian nhưng Vallecano đã nhận 2 thẻ vàng. Đội bóng này lộ rõ ý định vào bóng quyết liệt khi cần thiết. 2 pha chuồi bóng của Palazon và Ciss khiến 2 cầu thủ này bị cảnh báo. report 2 bên vẫn chưa dứt điểm lần nào 15': Sau 1/3 thời gian đầu hiệp 1, tổng số cú sút của 2 đội là 0. Con số này phản ánh tính chất giằng co của trận đấu. 2 bên đang có xu hướng triệt tiêu thế trận của nhau thay vì đôi công. report Không được 9': Sarr đi bóng dũng mãnh từ cánh phải. Anh đột nhập vào và thay vì một đường chuyền thuận lợi, tiền đạo này lại tung ra cú đá vội vàng, bóng bị đối thủ chặn lại. report Tốc độ trận đấu ở mức chậm 5': Crystal Palace đang nỗ lực dồn ép đối thủ, nắm thế trận nhưng họ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ Vallecano. Đó là lý do CLB Anh chưa thể đẩy cao tốc độ trận đấu. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình dự kiến 2 đội report Palace đang có vua phá lưới Ismaïla Sarr đang là nguồn hỏa lực khủng khiếp nhất của Palace tại đấu trường châu Âu mùa này với 9 bàn thắng ghi được tại Conference League. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. ​ report Điểm tựa của Palace là Oliver Glasner HLV trưởng của Palace, Oliver Glasner, từng có kinh nghiệm vô địch Europa League năm 2022 cùng Eintracht Frankfurt. Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng "Đại bàng" trước khi chia tay vào mùa hè này, vì vậy Palace đang có động lực tinh thần rất lớn để tri ân thầy. report Lần đầu tiên cho cả hai Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả Crystal Palace và Rayo Vallecano lọt vào trận chung kết của một cúp châu Âu. Đối với Vallecano, đây thậm chí là trận chung kết của một giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử 102 năm thành lập CLB.

Crystal Palace bước vào trận đấu này với tâm lý hoàn toàn thoải mái. Họ vừa hoàn thành chiến dịch Ngoại hạng Anh và dồn 100% sức lực cho trận chung kết châu lục.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner, "Đại bàng" London đã định hình được lối chơi pressing cường độ cao đầy mạnh mẽ. Những ngôi sao trên hàng công như Mateta hay Sarr đang có điểm rơi phong độ rất tốt, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào từ phía đối thủ. Trận đấu đêm nay cũng là dịp để chiến lược gia người Áo chia tay các học trò bằng một chức vô địch, đó cũng là chức vô địch lịch sử của họ.

Phía bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano chưa bao giờ là một đối thủ dễ bị bắt nạt tại Tây Ban Nha. Đại diện La Liga nổi tiếng với phong cách chơi bóng quả cảm, không ngại va chạm và tổ chức phản công biên đặc biệt sắc bén dựa vào sự cơ động của Isi Palazón. Dù phải gặp một đối thủ thi đấu đầy thể lực, Vallecano chắc chắn vẫn sẽ trung thành với lối đá áp sát tầm cao để phá vỡ nhịp độ kiểm soát bóng của đối thủ.

Nhưng hôm nay, Crystal Palace vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế về số ngày nghỉ và chất lượng đội hình đồng đều hơn. Nên nhớ nếu như Crystal Palace chỉ tung ra đội hình phụ trong những tuần qua tại Ngoại hạng Anh thì Vallecano vẫn "sinh tử" cho cuộc chiến giành vị trí trong nhóm dự Cúp châu Âu ở La Liga.

Tiếc rằng CLB này đã thất bại dưới tay Getafe, qua đó lỡ tấm vé đi châu Âu qua đường La Liga. Nỗ lực không thành đang khiến thể lực của họ bị bào mòn và đó là thời cơ để Đại bàng tận dụng ưu thế. Palace sẽ dùng đội hình mạnh nhất, với nền tảng thể lực sung mãn nhất để đả bại tập thể bị bào mòn thể lực, lại mất quân vì chấn thương của Vallecano.