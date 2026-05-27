HLV Argentina báo tin về chấn thương của Messi

TPO - HLV Lionel Scaloni thừa nhận Lionel Messi khó đạt thể trạng 100% cho World Cup 2026. Argentina đang làm mọi cách để Messi và các trụ cột kịp hồi phục cho giải đấu lớn sắp tới.

"Những cập nhật ban đầu không đến nỗi tệ. Giờ đây, chúng tôi chờ xem tình trạng của cậu ấy tiến triển ra sao, chờ đợi kết quả của các bài kiểm tra chuyên sâu hơn để xem chúng có trùng với các báo cáo y tế ban đầu hay không", thuyền trưởng Argentina lên tiếng về tình trạng của Messi.

"Tất cả chúng ta đều mong muốn Messi có thể hội quân cùng đội tuyển với thể trạng hoàn toàn sung sức, nhưng thực tế không phải vậy. Không chỉ riêng cậu ấy, nhiều cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bây giờ là quá trình phục hồi của họ để đảm bảo tất cả đạt trạng thái tốt nhất khi đến World Cup 2026", HLV Scaloni khẳng định.

Lionel Messi được chẩn đoán bị viêm gân khoeo. Đây là thông tin tốt hơn rất nhiều so với lo ngại ban đầu về việc Leo có thể bị rách cơ đùi. Với chấn thương gân khoeo. Messi cần ít nhất 2 tuần để hồi phục hoàn toàn chấn thương, sau đó cần thêm vài ngày để tập luyện tìm lại cảm giác. World Cup sẽ khởi tranh sau gần 3 tuần nữa, bằng đúng thời gian để El Pulga hồi phục.

HLV Scaloni đang đau đầu vì nhiều trường hợp dính chấn thương hoặc gặp vấn đề thể lực ở tuyển Argentina. Thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa bị gãy ngón áp út tay phải khi khởi động trước trận chung kết Europa League. HLV Scaloni đã thông báo tạo mọi điều kiện cho Martinez hồi phục. Đáng lo ngại hơn là tình trạng của trung vệ đội trưởng Tottenham, Cristian Romero, người đang phải chạy đua với thời gian để phục hồi vết bong gân dây chằng đầu gối phải.

Vấn đề tiếp tục xuất hiện ở hai hành lang cánh khi Nahuel Molina (Atletico Madrid) và Gonzalo Montiel (River Plate) đều đang điều trị chấn thương cơ. Tiền vệ Nico Paz của Como đã bỏ lỡ trận đấu cuối cùng tại Serie A do chấn thương đầu gối. Một tiền vệ nổi trội khác là Nicolas Gonzalez đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình phục hồi chấn thương rách cơ.

HLV Scaloni quan tâm Messi nhiều hơn tất cả. Siêu sao sinh năm 1987 sẽ không ra sân cho Inter Miami đến khi World Cup 2026 bắt đầu nhằm tập trung hồi phục chấn thương. Leo sẽ bỏ lỡ 2 trận giao hữu của tuyển Argentina trước Honduras và Iceland nhằm khởi động trước World Cup 2026.