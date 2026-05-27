Thể thao

Trương Vinh Hiển góp mặt trong giải pickleball mở rộng khu vực Châu Á 2026

Phạm Nguyễn

Chiều 27/5, tại TPHCM, Ban tổ chức Giải Pickleball mở rộng khu vực Châu Á 2026 (Asia Open Pickleball Championships 2026 – AOPC 2026) đã chính thức công bố thông tin về giải.

Với tổng giá trị giải thưởng dự kiến vượt mốc 55.000 USD, AOPC 2026 không chỉ là sân chơi đẳng cấp quy tụ các vận động viên hàng đầu châu Á mà còn là sân chơi để các vận động viên trong nước giao lưu, cọ xát và khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Đại diện BTC thông tin về giải đấu.
Nhà vô địch Trương Vinh Hiển của Giải Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công 2025 do báo Tiền Phong tổ chức cũng góp mặt trong giải đấu lần này.

Giải đấu cấp độ châu lục này cũng góp phần định vị Việt Nam thành điểm đến lý tưởng cho các sự kiện thể thao lớn trong khu vực. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại cụm sân Swin Pickleball, 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Asia Open Pickleball Championships - AOPC là giải đấu chính thức thuộc hệ thống của Liên đoàn Pickleball Châu Á (Asia Federation of Pickleball – AFP).
Thành tích thi đấu của các vận động viên tại giải đều được tích lũy và tính điểm trên hệ thống xếp hạng của World Pickleball Federation (WPF).

Năm 2024, AOPC từng được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh với hơn 400 VĐV từ hơn 20 quốc gia về tham dự, là giải đấu pickleball quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam thời điểm đó.

Thành công của giải đấu không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ pickleball quốc tế, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn này tại Việt Nam.

Chính vì vậy, việc tiếp tục lựa chọn TPHCM làm địa điểm tổ chức là minh chứng cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ của pickleball trong khu vực và cả nước.

Giải đấu do Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Phát triển ATV tổ chức tại Việt Nam, phối hợp cùng Liên đoàn quần vợt & pickleball TPHCM và Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - VTVcab trong vai trò đơn vị truyền thông và sản xuất. Toàn bộ các trận đấu sẽ được VTVcab sản xuất và phát sóng rộng rãi trên đa nền tảng, nhằm nâng cao mức độ nhận diện của môn thể thao pickleball trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab và mở rộng cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam.

Hướng tới mô hình giải đấu hiện đại, kết hợp hài hòa giữa tính chuyên nghiệp và tinh thần cộng đồng, AOPC 2026 bao gồm các nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ ở các cấp độ trung cấp, cao cấp với các độ tuổi 19+, 35+ 45+ và cấp độ chuyên nghiệp (Open).

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 55.000 USD, trong đó, nhà vô địch ở các nội dung đơn sẽ nhận được 5.000 USD, nhà vô địch các nội dung đôi sẽ nhận giá trị giải thưởng lên đến 10.000 USD.

