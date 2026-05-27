Hà Lan chốt danh sách tham dự World Cup 2026

Memphis Depay, cầu thủ ghi bàn và kiến ​​tạo nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Hà Lan, đã kịp bình phục chấn thương gân kheo để tham dự World Cup. Jurrien Timber của Arsenal vẫn được triệu tập, bất chấp những nghi ngờ trước đó từ huấn luyện viên Ronald Koeman. Hậu vệ của Arsenal đang trong quá trình hồi phục chấn thương cơ khép. Em trai song sinh của cầu thủ này là Quinten Timber có lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn.

Ngôi sao của Bournemouth, Justin Kluivert, bất ngờ có mặt trong danh sách của đội tuyển sau nhiều tháng vật lộn với chấn thương. Kluivert sẽ rất hữu ích ở vị trí tiền vệ tấn công của Hà Lan, nơi Xavi Simons của Tottenham sẽ vắng mặt sau khi bị rách dây chằng chéo trước vào tháng Tư. Simons là một trong hai tiền vệ chủ chốt sẽ vắng mặt tại giải đấu do chấn thương, cùng với đội trưởng của PSV, Jerdy Schouten, cũng bị rách dây chằng chéo trước.

Một đồng đội của Schouten, tiền vệ Joey Veerman, thậm chí còn không có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của Koeman. Veerman chưa thi đấu cho đội tuyển Hà Lan kể từ Euro 2024 và gần đây đã công khai chỉ trích Koeman về cách xử lý tình huống. "Nếu ông ấy cứ tổ chức họp báo như vậy và nói rằng tôi không phải là cầu thủ tốt, thì đến một lúc nào đó tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa. Ông ấy không cần phải gọi cho tôi nữa đâu", Veerman nói với ESPN.

Marten de Roon trở lại đội tuyển Hà Lan sau lần cuối cùng khoác áo đội tuyển quốc gia vào tháng 3 năm 2024. Đội trưởng của Atalanta thay thế Schouten và Veerman trong đội hình 26 người. Guus Til của PSV cũng là một cầu thủ trở lại đội tuyển sau nhiều năm vắng mặt, cầu thủ từng 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia này chỉ chơi một trận cho Hà Lan kể từ tháng 6 năm 2022.

Stefan de Vrij và Jeremie Frimpong là những cái tên đáng chú ý khác bị loại khỏi đội tuyển vì phong độ không tốt trong màu áo Inter Milan và Liverpool. Tại World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan nằm ở bảng F, cùng với các đội tuyển Thụy Điển, Nhật Bản và Tunisia.

