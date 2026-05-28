Đảo quốc nhỏ bé Curaçao bùng cháy cùng giấc mơ World Cup 2026

TPO - Đảo quốc nhỏ bé Curaçao đang sống trong những ngày lễ hội sau khi lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026. Với dân số chỉ hơn 150.000 người, Curaçao trở thành vùng lãnh thổ nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Những hình ảnh đầy cảm xúc từ đảo quốc nhỏ bé Curaçao đang gây chú ý trên toàn thế giới sau khi đội tuyển nước này làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup 2026.
Với dân số chỉ khoảng 156.000 người và diện tích 444km2, Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất cả về dân số lẫn diện tích từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Loạt ảnh của AP ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường nhưng giàu cảm xúc tại thủ đô Willemstad: trẻ em chơi bóng trên đường phố, các học viện bóng đá địa phương tập luyện, tranh tường ăn mừng World Cup xuất hiện khắp thành phố và người hâm mộ phủ kín sắc xanh trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Một trong những biểu tượng nổi bật của đội bóng mang biệt danh “Blue Wave” là cổ động viên của họ thường được gọi là “Blue Face”, với khuôn mặt sơn màu xanh đặc trưng vùng biển của Curaçao.
Thành công lịch sử này gắn liền với HLV kỳ cựu Dick Advocaat, người sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ở tuổi 78, nếu tiếp tục dẫn dắt đội tại giải đấu năm 2026.
Câu chuyện của Curaçao cũng tạo nên làn sóng thảo luận lớn trong cộng đồng bóng đá quốc tế. Nhiều CĐV gọi đây là “một trong những câu chuyện đẹp nhất World Cup”, đồng thời xem việc mở rộng lên 48 đội đã tạo cơ hội cho các nền bóng đá nhỏ bé viết nên lịch sử.