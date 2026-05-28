Đảo quốc nhỏ bé Curaçao bùng cháy cùng giấc mơ World Cup 2026

Đảo quốc nhỏ bé Curaçao đang sống trong những ngày lễ hội sau khi lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026. Với dân số chỉ hơn 150.000 người, Curaçao trở thành vùng lãnh thổ nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những hình ảnh đầy cảm xúc từ đảo quốc nhỏ bé Curaçao đang gây chú ý trên toàn thế giới sau khi đội tuyển nước này làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup 2026.

Với dân số chỉ khoảng 156.000 người và diện tích 444km2, Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất cả về dân số lẫn diện tích từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Loạt ảnh của AP ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường nhưng giàu cảm xúc tại thủ đô Willemstad: trẻ em chơi bóng trên đường phố, các học viện bóng đá địa phương tập luyện, tranh tường ăn mừng World Cup xuất hiện khắp thành phố và người hâm mộ phủ kín sắc xanh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Một trong những biểu tượng nổi bật của đội bóng mang biệt danh “Blue Wave” là cổ động viên của họ thường được gọi là “Blue Face”, với khuôn mặt sơn màu xanh đặc trưng vùng biển của Curaçao.

Thành công lịch sử này gắn liền với HLV kỳ cựu Dick Advocaat, người sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ở tuổi 78, nếu tiếp tục dẫn dắt đội tại giải đấu năm 2026.

Câu chuyện của Curaçao cũng tạo nên làn sóng thảo luận lớn trong cộng đồng bóng đá quốc tế. Nhiều CĐV gọi đây là “một trong những câu chuyện đẹp nhất World Cup”, đồng thời xem việc mở rộng lên 48 đội đã tạo cơ hội cho các nền bóng đá nhỏ bé viết nên lịch sử.

Các cầu thủ nhí miệt mài tập luyện tại học viện bóng đá C-Stars United ở Willemstad (Curaçao) ngày 15/5/2026. Đây là nơi nuôi dưỡng tài năng trẻ cho tương lai bóng đá của đảo quốc Caribe.

Người dân hào hứng chơi bóng đá vào buổi tối tại Willemstad (Curaçao) ngày 16/5/2026.

Brenton Balentien, hay còn được biết đến với biệt danh “Blue Face” - thủ lĩnh nhóm CĐV đội tuyển Curaçao - với khuôn mặt sơn kín màu cờ sắc áo đội tuyển Quốc gia tại Willemstad ngày 16/5/2026.

Một cậu bé say sưa chơi bóng vào buổi tối tại Willemstad (Curaçao) ngày 14/5/2026.

Khán giả theo dõi trận đấu giữa Inter Willemstad và Centro Dominguito tại giải bóng đá vô địch quốc gia Curacao ở Willemstad (Curaçao) ngày 15/5/2026.

Người dân đi ngang qua bảng quảng cáo hình ảnh đội tuyển bóng đá Quốc gia Curaçao tại Willemstad ngày 15/5/2026.

Một cậu bé rời sân tập bóng đá tại Willemstad (Curaçao) ngày 16/5/2026, mang theo giấc mơ nối tiếp hành trình lịch sử mà đội tuyển quốc gia đang viết nên tại World Cup.

Những chiếc áo đấu của đội tuyển bóng đá Quốc gia Curaçao được bày bán tại một cửa hàng ở Willemstad, Curaçao, ngày 14/5/2026.

Du khách đi ngang qua bức tranh tường ăn mừng chiến tích Curaçao giành vé dự FIFA World Cup tại Willemstad ngày 14/5/2026.

Các em nhỏ tập luyện tại học viện bóng đá C-Stars United ở Willemstad (Curaçao) ngày 15/5/2026.

Brenton Balentien, thủ lĩnh nhóm cổ động viên đội tuyển Curaçao, nhấc bổng con gái tại Willemstad ngày 16/5/2026.

Các cổ động viên của Inter Willemstad cổ vũ cuồng nhiệt trong trận đấu với Centro Dominguito tại giải bóng đá vô địch quốc gia Curaçao diễn ra ở Willemstad ngày 15/5/2026.

