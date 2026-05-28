Đường đến World Cup 2026 của Hà Lan: Khát vọng phá dớp của Lốc cam

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Hà Lan: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Hà Lan - đội tuyển từng 3 lần gục ngã ở các trận chung kết - mang đến kỳ World Cup lần này một khát khao mãnh liệt để đổi màu huy chương. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman và dàn sao trẻ đầy triển vọng kết hợp cùng những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, "Cơn lốc màu da cam" đang sẵn sàng cuốn phăng mọi đối thủ.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

7

Liên đoàn trực thuộc

UEFA

HLV trưởng

Ronald Koeman

Đội trưởng

Virgil van Dijk

Số lần dự World Cup

12 lần

Thành tích tốt nhất

Á quân (1974, 1978, 2010)

Thành tích World Cup gần nhất

Tứ kết (2022)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua Vòng loại khu vực châu Âu

Ngôi sao đáng chú ý

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Bán kết



Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Hà Lan diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuyết phục. Tại chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu, thầy trò HLV Ronald Koeman đã thể hiện một phong độ ổn định và áp đảo. Bằng sự trưởng thành trong tư duy chiến thuật, họ chắt chiu điểm số quan trọng trước các đối thủ khó chịu và sớm giành vé trực tiếp đến Bắc Mỹ với thành tích ấn tượng.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ này cũng phản ánh bộ mặt mới mẻ của đội tuyển kể từ sau VCK World Cup 2022. HLV Koeman đã nhanh chóng củng cố lại tinh thần toàn đội, tạo cơ hội cho hàng loạt tài năng trẻ tỏa sáng, biến vòng loại thành sân khấu để lắp ghép một đội hình kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và bản lĩnh.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Ronald Koeman, Hà Lan đã tìm được sự cân bằng giữa bản sắc tấn công rực lửa truyền thống và tính kỷ luật, thực dụng cần thiết của bóng đá hiện đại. Hệ thống chiến thuật ưa thích của họ linh hoạt giữa 4-3-3 tấn công và biến thể 3-5-2 hoặc 3-4-3 đầy chắc chắn.

Cách triển khai bóng của "Cơn lốc màu da cam" luân chuyển cực kỳ mượt mà từ hàng thủ. Khả năng phát động tấn công sắc bén của các trung vệ như Virgil van Dijk hay Nathan Aké kết hợp với bộ não điều tiết Frenkie de Jong giúp tuyến giữa của Hà Lan luôn giữ được thế chủ động.

Tốc độ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là điểm nhấn đáng sợ nhất, kết hợp với sức mạnh càn lướt và kỹ thuật của Cody Gakpo ở tuyến trên. Tất cả tạo nên một cỗ máy chơi bóng đa dạng, có khả năng vây ráp đối thủ liên tục.

Virgil van Dijk: Đội trưởng, hòn đá tảng vững chắc nơi hàng thủ. Khả năng phán đoán, không chiến và tố chất thủ lĩnh thiên bẩm của ngôi sao thuộc biên chế Liverpool là điểm tựa tinh thần vững vàng nhất để Hà Lan tổ chức các đợt tấn công từ sân nhà.

Frenkie de Jong: Trái tim và khối óc của tuyến giữa. Khả năng thoát pressing thượng thừa và những đường chuyền kiến thiết mang tính đột biến cao giúp tiền vệ của Barcelona luôn làm chủ nhịp độ và mở ra không gian cho đồng đội.

Điểm mạnh của Hà Lan

Hàng phòng ngự thép: Hà Lan sở hữu những trung vệ hàng đầu thế giới đang thi đấu tại các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Họ có một hệ thống phòng ngự cực kỳ vững chắc và khó bị xuyên phá. Đến cả De Vrij còn không có chỗ ở hàng thủ Hà Lan thì mới thấy HLV Koeman nhiều lựa chọn thế nào.

Khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng: Tuyến tiền vệ cơ động và những tiền đạo cánh tốc độ giúp Hà Lan thực hiện những pha phản công mang tính sát thương vô cùng lớn.

Nhiều ngôi sao tuyến giữa: Ngoài De Jong, Hà Lan còn sở hữu những tiền vệ hàng đầu thế giới như Tijjani Reijnders hay Ryan Gravenberch. Sự cơ động, khả năng dứt điểm từ xa của những cái tên này là vũ khí lớn của Hà Lan.

Điểm yếu và dấu hỏi

Thiếu vắng một trung phong sát thủ: Kể từ thời của Robin van Persie hay Ruud van Nistelrooy, Hà Lan vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm một "số 9" có khả năng độc lập tác chiến và săn bàn đều đặn ở các giải đấu lớn. Tại giải lần này, Hà Lan vẫn phải đặt niềm tin vào lão tướng Depay hay chân sút "gỗ" Wout Weghorst.

Sự phụ thuộc vào cảm hứng tuyến giữa: Nếu hạt nhân như De Jong bị phong tỏa hoặc không đạt phong độ tốt nhất, quá trình tịnh tiến bóng của Hà Lan dễ bộc lộ sự bế tắc trước các hàng thủ lùi sâu.

Áp lực từ quá khứ: Thành tích 3 lần về nhì tại các kỳ World Cup đôi khi trở thành rào cản tâm lý vô hình, khiến đôi chân các cầu thủ bị khớp trong những thời khắc định đoạt sống còn.

Lịch thi đấu vòng bảng của Hà Lan

14/06/2026: Nhật Bản vs Hà Lan (sân Dallas)

20/06/2026: Hà Lan vs Thụy Điển (sân Houston)

25/06/2026: Tunisia vs Hà Lan (sân Kansas)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Rơi vào một bảng đấu với những đối thủ đáng gờm như Nhật Bản hay Tunisia, Hà Lan dù được đánh giá cao nhất nhưng không thể chủ quan. Việc giành điểm tuyệt đối trong hai trận đấu đầu tiên sẽ là bước đệm tối quan trọng để họ tính toán lực lượng trước khi bước vào các vòng đấu knock-out khốc liệt.

Mục tiêu thực tế của thầy trò Ronald Koeman không chỉ là vượt qua vòng bảng mà là nhắm thẳng tới ít nhất là vòng bán kết. Nếu duy trì được phong độ ổn định và các trụ cột không dính chấn thương, "Cơn lốc màu da cam" hoàn toàn có quyền mơ về một lần làm nên lịch sử trên đất Bắc Mỹ.