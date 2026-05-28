Đường đến World Cup 2026 của Cộng hòa Séc: Trở lại sau 2 thập kỷ

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Cộng hòa Séc: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Sau tròn 2 thập kỷ dài đằng đẵng chờ đợi kể từ mùa hè nước Đức năm 2006, người hâm mộ bóng đá Cộng hòa Séc mới lại được kiêu hãnh chứng kiến đội tuyển quê hương bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

41

Liên đoàn trực thuộc

UEFA

HLV trưởng

Ivan Hasek

Đội trưởng

Tomás Soucek

Số lần dự World Cup

2 lần dưới tư cách CH Séc

Thành tích tốt nhất

Á quân

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng bảng

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua Vòng loại khu vực châu Âu

Ngôi sao đáng chú ý

Patrik Schick, Tomas Soucek

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vượt qua vòng bảng



Để có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026, Cộng hòa Séc đã phải trải qua một chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu đầy cam go. Họ đã thể hiện một bản lĩnh kiên cường, chắt chiu từng điểm số để giành tấm vé chính thức tới Bắc Mỹ, dập tắt những hoài nghi từ người hâm mộ sau chuỗi năm dài vắng bóng ở sân chơi World Cup.

Bước ngoặt lớn trong hành trình này đến từ sự lèo lái vững vàng của HLV lão luyện Ivan Hasek. Kể từ khi lên nắm quyền, ông đã tái cấu trúc lại hệ thống phòng ngự, thổi vào các học trò tinh thần chiến đấu không lùi bước của người Séc.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng vượt qua những giai đoạn khó khăn khi các trụ cột chấn thương, thiết lập một chuỗi trận bất bại ấn tượng ở giai đoạn cuối vòng loại để tự quyết định số phận của mình với những chiến thắng liên tiếp ở vòng play-off trước CH Ireland và Đan Mạch. Cả 2 thắng lợi của họ đều từ chấm luân lưu.

Cộng hòa Séc đã gây bất ngờ khi loại Đan Mạch

Dưới sự nhào nặn của Ivan Hasek, Cộng hòa Séc mang đến World Cup 2026 một triết lý bóng đá đậm chất thực dụng châu Âu, đề cao tính tổ chức và sự chặt chẽ tối đa trong hệ thống phòng ngự. Sơ đồ ưa thích của họ là 4-2-3-1, một hệ thống tối ưu hóa được năng lực càn lướt của cặp tiền vệ trung tâm thép và cho phép đội hình dễ dàng chuyển đổi linh hoạt.

Thay vì lối đá ban bật ngắn hoa mỹ, đội hình xứ pha lê ưu tiên cách triển khai bóng trực diện, sử dụng các đường chuyền dài hoặc trung bình từ tuyến dưới vượt tuyến lên phía trên. Tốc độ chuyển trạng thái từ thủ sang công của Cộng hòa Séc đặc biệt đáng sợ nhờ nhãn quan của thủ quân Tomas Soucek, người luôn biết cách tung ra các đường mở bóng chuẩn xác ra hai hành lang biên ngay khi giành lại quyền kiểm soát.

Ở hai cánh, vai trò của các hậu vệ và tiền vệ biên được đẩy lên mức tối đa khi họ liên tục thực hiện những quả tạt sớm có độ cuộn và điểm rơi chuẩn xác vào thẳng vòng cấm đối phương.

Tại khu vực trung tuyến, khả năng áp đặt và bẻ gãy lối chơi của đối thủ dựa hoàn toàn vào ưu thế thể hình vượt trội, giúp họ luôn chiếm thượng phong trong các pha tranh chấp tay đôi và bóng hai. Ngoài ra, khả năng chọn vị trí và không chiến đẳng cấp của các trung phong cắm sẽ tiếp tục là vũ khí hữu hiệu của đội tuyển này.

Tomás Soucek: Người đội trưởng mẫu mực và là buồng phổi của toàn đội. Không chỉ xuất sắc trong vai trò đánh chặn, "máy quét" đang thuộc biên chế West Ham còn là vũ khí ghi bàn lợi hại từ tuyến hai nhờ khả năng chọn vị trí và không chiến thượng thừa trong các pha bóng cố định.

Soucek (trái) là "buồng phổi" của CH Séc

Patrik Schick: Trung phong đẳng cấp thế giới của Bayer Leverkusen chính là niềm hy vọng số một trên hàng công. Sở hữu bản năng săn bàn nhạy bén, khả năng độc lập tác chiến và xử lý bóng bằng chân trái cực kỳ tinh tế, Schick là điểm cuối của mọi đường bóng tấn công.

Thể hình và bóng bổng vượt trội: Sở hữu chiều cao trung bình lý tưởng, Cộng hòa Séc là nỗi ác mộng của mọi hàng thủ trong các tình huống không chiến và tranh chấp tay đôi cơ bắp.

Tính kỷ luật và tổ chức châu Âu: Lối chơi thực dụng, cự ly đội hình được duy trì cực tốt dưới thời HLV Ivan Hasek giúp họ có một kết cấu vô cùng vững chãi.

Sức sát thương từ bóng chết: Các pha đá phạt góc hay phạt hàng rào của họ luôn có độ nguy hiểm cực cao nhờ dàn cầu thủ có chiều cao vượt trội và các chân tạt bóng xuất sắc. Trong 4 bàn thắng gần nhất mà đội tuyển này có được, có tới 3 xuất hiện từ bóng chết.

Sự sáng tạo ở khu trung tuyến: Lối chơi thiên về cơ bắp đôi khi khiến các đợt tấn công trung lộ của Séc thiếu đi sự mềm mại và đột biến trước các hàng thủ chơi lùi sâu.

Tốc độ của hệ thống phòng ngự: Cặp trung vệ của Séc có thể gặp khó khăn khi phải đối đầu với những tiền đạo có tốc độ xé gió và khả năng luồn lách nhanh nhẹn.

Hội chứng phụ thuộc trụ cột: Nếu Schick hoặc Soucek không có phong độ tốt hoặc gặp chấn thương, sức mạnh tổng thể của đội bóng bị suy giảm rõ rệt.

Lịch thi đấu vòng bảng của Cộng hòa Séc 12/06/2026: Cộng hòa Séc vs Hàn Quốc (sân Los Angeles)

Cộng hòa Séc vs Hàn Quốc (sân Los Angeles) 18/06/2026: Cộng hòa Séc vs Nam Phi (sân Atlanta)

Cộng hòa Séc vs Nam Phi (sân Atlanta) 24/06/2026: Cộng hòa Séc vs Mexico (sân Mexico City)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Cộng hòa Séc mang đến một làn gió châu Âu thực dụng đối chọi lại sự cuồng nhiệt của Mexico, tốc độ của Nam Phi hay sự bền bỉ của Hàn Quốc. Xét về đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao, thầy trò HLV Ivan Hasek hoàn toàn đủ cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng một trong hai tấm vé chính thức đi tiếp vào vòng knock-out.

Mục tiêu thực tế của đội hình xứ pha lê tại vòng chung kết năm nay là giành kết quả tốt trước Hàn Quốc và Nam Phi để sớm tự quyết định số phận trước trận đấu cuối gặp chủ nhà Mexico. Tiến vào Vòng 16 đội sẽ là một thành công lớn, đánh dấu sự trở lại hoành tráng của bóng đá Cộng hòa Séc sau 2 thập kỷ.