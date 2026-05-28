10 siêu sao đáng xem nhất World Cup 2026: Messi, Ronaldo và cuộc chuyển giao thế hệ lịch sử

TPO - Từ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo đến Kylian Mbappé hay Lamine Yamal, World Cup 2026 quy tụ những biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại. Giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ trở thành nơi chứng kiến cuộc chuyển giao thế hệ đầy cảm xúc giữa những huyền thoại và lớp siêu sao kế cận.

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn có thể đánh dấu chương cuối cùng của kỷ nguyên huy hoàng mang tên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trong khi hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá hiện đại bước vào hành trình cuối cùng trên sân khấu World Cup, thế hệ kế cận với những Kylian Mbappé, Lamine Yamal hay Jude Bellingham đang sẵn sàng tiếp quản ánh hào quang.

Từ “cỗ máy ghi bàn” Erling Haaland, nghệ sĩ Ousmane Dembélé cho tới niềm hy vọng số một của bóng đá Mỹ Christian Pulisic, World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ của những ngôi sao có khả năng định hình cả một thời đại.

Lionel Messi

Sau tất cả, Messi cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ lớn nhất sự nghiệp khi đưa Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar, qua đó sánh ngang hàng với huyền thoại Diego Maradona trong lịch sử bóng đá xứ tango.

Danh hiệu ấy giúp siêu sao người Argentina chinh phục trọn vẹn mọi đỉnh cao: World Cup, Champions League, Copa America, Quả bóng Vàng và vô số kỷ lục cá nhân lẫn tập thể.

Ở tuổi 38, Messi nhiều khả năng sẽ bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Sau khi chuyển sang khoác áo Inter Miami, anh tiếp tục tạo nên sức ảnh hưởng khổng lồ và góp phần nâng tầm MLS.

Tuy nhiên, tình trạng thể lực của Messi đang là dấu hỏi lớn. Chỉ ít tuần trước World Cup, anh phải rời sân vì vấn đề gân kheo. Nếu kịp hồi phục và tiếp tục tỏa sáng, ngôi sao người Argentina có thể củng cố mạnh mẽ hơn nữa vị thế “cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Cristiano Ronaldo

Nếu Messi đã hoàn tất giấc mơ World Cup, Ronaldo vẫn đang miệt mài săn tìm danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì khát vọng đáng kinh ngạc. Anh tiếp tục ghi bàn đều đặn, phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha bằng tinh thần chiến đấu chưa từng suy giảm.

Ronaldo đã vô địch ở mọi nơi anh đi qua: Manchester United, Real Madrid, Juventus và giờ là Al Nassr. Nhưng World Cup vẫn là “mảnh ghép” còn thiếu.

Có thể đây sẽ là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Ronaldo xuất hiện ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Kylian Mbappé

Mbappé từ lâu đã được xem là người kế thừa trực tiếp vị thế mà Messi và Ronaldo để lại.

Nhà vô địch World Cup 2018 sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng bùng nổ hiếm có. Dù vậy, áp lực dành cho ngôi sao người Pháp luôn rất lớn bởi anh thường bị đánh giá qua những danh hiệu chưa giành được, đặc biệt là Champions League và Quả bóng Vàng.

Sau khi gia nhập Real Madrid, Mbappé được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của sân Bernabéu. World Cup 2026 có thể là sân khấu để anh chính thức khẳng định mình là cầu thủ số một thế giới.

Ousmane Dembélé

Dembélé từng bị xem là “tài năng mãi không lớn” sau quãng thời gian đầy thất vọng tại Barcelona. Nhưng kể từ khi chuyển sang Paris Saint-Germain, anh đã thực sự lột xác.

Tốc độ, khả năng rê bóng và sự đột biến của Dembélé giúp PSG lần đầu vô địch Champions League, đồng thời biến anh thành ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Dembélé hoàn toàn có thể trở thành nhân tố tạo khác biệt của tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Erling Haaland

Haaland là hiện thân hoàn hảo của mẫu “sát thủ vòng cấm” thời hiện đại.

Tiền đạo người Na Uy liên tiếp phá vỡ các kỷ lục ghi bàn cùng Manchester City và đang trên đường trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất thế hệ mới.

Na Uy không phải ứng viên vô địch World Cup 2026, nhưng với Haaland trong đội hình, họ luôn là đối thủ đáng sợ. Chỉ cần một khoảnh khắc, tiền đạo 25 tuổi đủ khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Lamine Yamal

World Cup 2026 có thể là giải đấu đánh dấu sự ra đời của một siêu sao mới.

Yamal đã khiến cả châu Âu bùng nổ ở EURO 2024 với những màn trình diễn vượt xa tuổi 17. Tốc độ, kỹ thuật, sự tự tin và khả năng tạo đột biến giúp anh được xem là “viên ngọc quý” của bóng đá Tây Ban Nha.

Nhiều người tin rằng Yamal chính là cái tên đủ khả năng tiếp quản di sản mà Messi và Ronaldo để lại trong tương lai.

Nếu tỏa sáng tại World Cup 2026, giá trị và tầm ảnh hưởng của thần đồng này sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Jude Bellingham

Bellingham là mẫu tiền vệ toàn diện mà bất kỳ đội bóng nào cũng thèm khát.

Ngay mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid, anh đã giúp đội bóng Hoàng gia vô địch Champions League và La Liga. Trong màu áo tuyển Anh, Bellingham cũng liên tục ghi dấu ấn ở các giải đấu lớn.

Khả năng công thủ toàn diện cùng bản lĩnh ở những trận cầu đỉnh cao khiến tiền vệ này trở thành niềm hy vọng lớn của tuyển Anh trong hành trình chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1966.

Neymar

Sự nghiệp của Neymar luôn song hành cùng kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ Brazil.

Dù là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao, anh vẫn chưa thể mang về chức vô địch World Cup thứ sáu cho bóng đá Brazil.

Ở tuổi 34, Neymar bước vào kỳ World Cup thứ tư với rất nhiều hoài nghi về thể lực và phong độ sau quãng thời gian chấn thương liên miên. Nhưng chỉ cần đạt trạng thái tốt nhất, anh vẫn là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt bằng những khoảnh khắc thiên tài.

Mohamed Salah

Salah là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Ai Cập trong hơn một thập kỷ qua.

Sau những năm tháng huy hoàng cùng Liverpool, tiền đạo này tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển quốc gia với khả năng săn bàn ổn định và kinh nghiệm đỉnh cao.

World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để Salah tạo dấu ấn lớn trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Christian Pulisic

Pulisic từ lâu đã được xem là “gương mặt đại diện” cho bóng đá Mỹ thế hệ mới.

Ngôi sao sinh năm 1998 từng thi đấu cho nhiều CLB hàng đầu châu Âu và vô địch Champions League cùng Chelsea. Hiện tại, anh đang là nhân tố quan trọng của AC Milan.

World Cup 2026 tổ chức trên sân nhà sẽ mang tới áp lực cực lớn, nhưng cũng là cơ hội để Pulisic nâng tầm vị thế và giúp tuyển Mỹ tạo nên hành trình đáng nhớ trước khán giả quê hương.