Đường đến World Cup 2026 của Canada: Chờ 'cơn lốc đỏ Bắc Mỹ' tạo lịch sử

TPO - Khác với sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm tại Qatar 2022, "Cơn lốc đỏ" dưới bàn tay nhào nặn của HLV Jesse Marsch giờ đây là một tập thể thiện chiến, dạn dày kinh nghiệm để sẵn sàng tạo ra những bất ngờ tại kỳ World Cup được tổ chức ngay trên quê hương.

Hạng mục Thông tin Liên đoàn CONCACAF HLV trưởng Jesse Marsch Đội trưởng Alphonso Davies Số lần tham dự World Cup 3 Thành tích tốt nhất Vòng bảng Thành tích World Cup gần nhất Vòng bảng Cách giành vé Chủ nhà Ngôi sao đáng chú ý Alphonso Davies Mục tiêu thực tế Vượt vòng bảng

Hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026

Khác với các đối thủ phải trải qua vòng loại căng thẳng, Canada (cùng Mỹ và Mexico) nghiễm nhiên có vé dự VCK World Cup 2026 nhờ tư cách đồng chủ nhà. Ở quãng thời gian ấy, Canada tập trung vào các kế hoạch để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào World Cup 2026.

Cuộc tập dợt lớn nhất của Canada trong chu kỳ này chính là chiến dịch Copa America 2024 và các vòng chung kết CONCACAF Nations League. Tại Copa America 2024, Canada gây chấn động khi vào tới tận vòng bán kết ngay trong lần đầu tham dự, chỉ chịu khuất phục trước nhà vô địch thế giới Argentina. Đó là chiến dịch mà họ đã kiên cường vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ, đặc biệt là chiến thắng cảm xúc trước Ecuador ở tứ kết, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của tập thể này.

Trong hai năm 2025 và đầu 2026, Canada liên tục tổ chức các trận giao hữu các đối thủ vừa tầm từ châu Âu đến Nam Mỹ để khởi động dần cho World Cup 2026. Canada đối đầu Colombia, Ecuador hay Venezuela nhằm rèn giũa khả năng chịu sức ép trước lối đá giàu kỹ thuật và tranh chấp mạnh mẽ. Song song đó, các chiến thắng ấn tượng trước các đại diện châu Âu như Ukraine, Romania hay Xứ Wales giúp "Cơn lốc đỏ" chạm mặt đối thủ có hệ thống kỷ luật và tổ chức chặt chẽ. Chưa bao giờ Canada chuẩn bị cho World Cup kỹ như vậy và đây là lúc họ kỳ vọng vào lịch sử thay đổi, đó là thành tích ít nhất vượt qua vòng bảng.

HLV Jesse Marsch thổi làn gió mới cho Canada.

Phong cách chơi của Canada: Triết lý "Gegenpressing" kiểu Bắc Mỹ

Sự thay đổi lớn nhất của Canada hướng tới World Cup 2026 nằm ở chiếc ghế thuyền trưởng. Việc bổ nhiệm Jesse Marsch, cựu HLV của RB Leipzig và Leeds United, mang đến một cuộc cách mạng về mặt lối chơi cho Canada. Nếu như dưới thời người tiền nhiệm John Herdman, Canada chủ yếu đá phòng ngự phản công dựa dẫm hoàn toàn vào tốc độ của hai biên, đặc biệt là chốt chặn của ngôi sao số một Alphonso Davies. Thì dưới bàn tay HLV Marsch, Canada được cấy ghép DNA rực lửa của triết lý Gegenpressing.

Điểm nhận diện rõ nhất của Canada hiện tại là cường độ pressing tầm cao cực kỳ khá ấn tượng. Marsch thường sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 hoặc 4-4-2 hẹp, yêu cầu cự ly đội hình phải được bóp nghẹt ở khu vực trung lộ. Các cầu thủ tấn công không tràn ra bám biên mà di chuyển thu vào trong để tạo các bẫy pressing ngay phần sân đối phương.

Điểm đặc sắc nhất của Canada lúc này là khả năng chuyển đổi trạng thái với tốc độ cao. Khi đoạt được bóng, họ không có thói quen đan lát kiểm soát, mà ngay lập tức thực hiện các đường chuyền dọc dứt khoát lên phía trên. Lối chơi này đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn và khả năng xử lý bóng ít chạm ưu việt. Bằng chứng là trong các trận giao hữu và giải đấu gần nhất, thời gian kiểm soát bóng trung bình của Canada chỉ rơi vào khoảng 45%, nhưng số cơ hội ăn bàn (xG) từ các pha phản công chớp nhoáng của họ luôn trong top đầu khu vực.

HLV Marsch cũng giải quyết được bài toán mang tên Alphonso Davies. Thay vì cố định anh ở vị trí hậu vệ trái như tại Bayern Munich, Marsch trao cho Davies vai trò tự do hơn, thường xuyên bó vào hành lang trong hoặc dâng cao như một tiền đạo cánh thực thụ để tận dụng tối đa khả năng quấy phá và dứt điểm.

Alphonso Davies, hy vọng số 1 của Canada.

Ngôi sao đáng chú ý

Ngôi sao số 1: Alphonso Davies

Thông số đáng chú ý: Với hơn 60 lần khoác áo ĐTQG ở tuổi 25, Alphonso Davies là linh hồn, là ngôi sao số 1 của Canada ở World Cup 2026.

Hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich từng ghi bàn đầu tiên trong lịch sử Canada tại World Cup (vào lưới Croatia năm 2022), Davies giờ đây đã bước vào độ chín của sự nghiệp. Điểm mạnh của Davies là tốc độ xé gió, lối chơi đầy đột biến ở cánh trái và nhãn quan chiến thuật ngày càng hoàn thiện. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Davies không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội khi thi đấu dưới áp lực nặng nề tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chân sút chủ lực: Jonathan David

Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Canada với 39 bàn.

Davies là cảm hứng chính của Canada. Còn Jonathan David là mũi giáo sắc nhọn nhất của "Cơn lốc đỏ". David không phải là mẫu trung phong cắm điển hình chỉ mắc võng trong vòng cấm. Anh là mẫu "tiền đạo hiện đại", phù hợp cho hệ thống của HLV Marsch. Sự nhạy bén của David đã được kiểm chứng trong những năm anh khoác áo Lille. Dưới bàn tay HLV Marsch, David chơi lùi nhiều hơn để tham gia triển khai bóng cùng các tiền vệ. Anh là hy vọng số 1 trong khâu ghi bàn của Canada ở World Cup 2026.

Trái tim tuyến giữa: Stephen Eustaquio

Thi đấu thầm lặng nhưng giữ vai trò cực kỳ quan trọng, tiền vệ thuộc biên chế Los Angeles FC là trạm trung chuyển bóng và cũng là tấm khiên thép của Canada. Trong hệ thống pressing cường độ cao, nhãn quan chiến thuật và khả năng đánh chặn điềm tĩnh của Eustáquio giúp Canada duy trì sự cân bằng. Anh là người điều tiết nhịp độ tốt nhất của đội bóng, biết khi nào cần tăng tốc và khi nào cần ghìm trận đấu lại để đồng đội thở.

Tài năng trẻ đột phá: Ismael Kone

Tiền vệ trung tâm 23 tuổi này là phát hiện lớn nhất của bóng đá Canada trong vài năm qua. Cao lớn, kỹ thuật cá nhân cực tốt và khả năng thoát pressing ổn, Kone kết hợp cùng Eustáquio tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm hứa hẹn cho Canada.

Chuyên gia bóng chết: Stephen Eustaquio

Eustaquio sẽ đảm nhận phần lớn các quả phạt góc và phạt trực tiếp từ cự ly xa để treo bóng. Các tình huống đá phạt trực tiếp hàng rào có cự ly gần thường được giao cho Alphonso Davies. Jonathan David là người được ưu tiên số 1 trên chấm phạt đền.

Chân sút chủ lực của Canada, Jonathan David.

Điểm mạnh của Canada

Động lực tuyệt vời từ sân nhà: Được thi đấu tại Toronto hay Vancouver trước sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà là một "liều doping" tinh thần khổng lồ cho Canada. Chơi ở mặt cỏ quen thuộc, đã quen khí hậu và nhận sự ủng hộ từ khán giả nhà, Canada càng có thêm niềm tin để tiến sâu tại World Cup 2026.

Bộ khung đạt độ chín và dạn dày kinh nghiệm: Khác với giải đấu vào năm 2022, khi phần lớn đội hình bị ngợp trước áp lực khủng khiếp tại World Cup. Lứa thế hệ sáng giá của bóng đá Canada hiện tại, nổi bật là Davies, David, Buchanan, Eustaquio, đều đang vào độ chín ở tuổi 24-28, đã chinh chiến nhiều năm tại các giải đấu châu Âu. Họ phải thể hiện tài năng trong kỳ World Cup chơi ở quê nhà và có phong độ tốt nhất.

Lối chơi trực diện, tốc độ: Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, tốc độ chuyển trạng thái là vũ khí sát thương đáng sợ. Canada sở hữu những "chiếc F1" thực sự ở tuyến dưới đến tuyến trên như Davies, Tajon Buchanan hay Liam Millar, biến mọi tình huống hở sườn của đối thủ thành cơ hội ăn bàn cho họ.

Điểm yếu và những dấu hỏi

Chiều sâu hàng phòng ngự: Đây là tử huyệt lớn nhất của Canada. Dù có một Alistair Johnston ổn định bên cánh phải, cặp trung vệ của họ vẫn thiếu đi sự chắc chắn ở đẳng cấp cao nhất. Việc thiếu vắng những trung vệ đá chân trái đẳng cấp, cộng thêm việc phải dâng cao đội hình pressing khiến khoảng trống sau lưng hàng thủ Canada luôn là miếng mồi ngon cho đối phương.

Khoảng trống trong khung gỗ: Khi lão tướng Milan Borjan lùi lại phía sau, nhường chỗ cho Maxime Crepeau hay Dayne St. Clair, vị trí thủ môn của Canada đang có vấn đề. Các thủ môn hiện tại của Canada chơi chân không giỏi, đây là thử thách để HLV Marsch xây dựng lối chơi kiểm soát từ tuyến dưới.

Con dao hai lưỡi của lối chơi pressing: Hệ thống của Jesse Marsch bào mòn thể lực rất nhanh. Trong một giải đấu ngắn ngày với mật độ thi đấu dày đặc như World Cup, việc duy trì cường độ vây ráp liên tục suốt 90 phút ở mọi trận đấu là điều gần như không tưởng. Nếu không sớm kết liễu đối thủ, Canada rất dễ sụp đổ ở 20 phút cuối trận do suy giảm thể lực.

Lịch thi đấu vòng bảng của Canada (Bảng B)

Với vị thế thuộc nhóm hạt giống cao (nhờ tư cách chủ nhà), Canada rơi vào một bảng đấu được đánh giá là vừa sức nhưng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy.

Họ sẽ mở màn chiến dịch của mình tại bảng B bằng cuộc chạm trán đại diện châu Âu Bosnia & Herzegovina .

. Đến ngày 18/6 , Canada sẽ bước vào trận đấu mang tính chất bản lề với đại diện mạnh của châu Á là Qatar .

, Canada sẽ bước vào trận đấu mang tính chất bản lề với đại diện mạnh của châu Á là . Trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra vào ngày 24/6, Canada sẽ phải đối đầu với thử thách khó nhằn nhất bảng đấu: Thụy Sĩ.

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Thể thức mới với 48 đội (lấy 2 đội nhất nhì cùng 8/12 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất) mở toang cánh cửa đi tiếp cho ĐTQG Canada. Các chuyên gia bóng đá nhận định, mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò Jesse Marsch không chỉ là tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup, mà là đoạt lấy vị trí thứ nhất hoặc thứ 2 của Bảng B để tiến vào vòng knock-out với vị thế cửa trên.

Trận đấu gặp Bosnia & Herzegovina ở ngày ra quân mang ý nghĩa sống còn. Một chiến thắng sẽ cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi chạm trán Qatar. Trong khi đó, Thụy Sĩ mang dáng dấp của một đối thủ già dơ, đòi hỏi Canada phải phân phối thể lực và tiếp cận trận đấu một cách thực dụng.