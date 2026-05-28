Lịch sử World Cup 1954: Giải đấu của Hungary & những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Là một trong số ít các quốc gia châu Âu không bị ảnh hưởng nặng nề bởi Thế chiến II, Thụy Sĩ đã được chọn đăng cai World Cup 1954. Đây là năm đánh dấu sự kiện Cúp thế giới trở lại châu Âu sau 16 năm, và nó cũng đánh dấu rất nhiều kỷ lục được thiết lập bởi Hungary, Hàn Quốc...

Các kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Đầu tiên là trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng nhất. Ngày 26/6/1954, Áo gặp Thụy Sĩ. Hai đội vào trận hừng hực với những pha tấn công tới tấp về phía khung thành của nhau. Bàn thắng tới liên tục từ phút 16 đến 19. Khi ấy, Thụy Sĩ đã dẫn trước tới 3-0.

Nhưng rồi Wagner và Korner lên tiếng với những bàn thắng dồn dập trong 3 phút 25, 26 và 27, giúp Áo gỡ lại 3 đều. Trận đấu đầy tính giải trí khép lại với tỷ số 7-5 nghiêng về Áo. Đây là trận đấu giữ kỷ lục có nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup.

Vẫn là số bàn, nhưng là bàn thua. Hàn Quốc đến giải đấu năm ấy với vị thế là kẻ lót đường. Song cũng không thể tưởng tượng nổi họ lại kết thúc vòng bảng với 16 bàn thua chỉ sau 2 trận. Hàn Quốc đã gục ngã 0-9 trước Hungary, đội tuyển khi ấy là một thế lực không thể cưỡng lại của châu Âu.

Thua chênh lệch 9 bàn cũng là thất bại đậm nhất mà một đội tuyển phải nhận tại World Cup (ngang bằng trận El Salvador thua Hungary 1-10 tại Espana 82). Năm 1954, Hàn Quốc kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng: nhận 16 bàn thua và không ghi được bàn nào. Cho đến nay, vẫn chưa có đội nào tệ hơn họ khi tham dự một VCK World Cup.

Các bàn thắng xuất hiện dày đặc tại World Cup 1954

Các trận đấu đầy ắp bàn thắng như Hungary hạ Hàn Quốc 9-0, Hungary thắng Tây Đức 8-3, Thổ Nhĩ Kỳ vùi dập Hàn Quốc 7-0, Uruguay đánh bại Scotland 7-0... đã giúp World Cup 1954 cán mốc 140 bàn thắng. Nó trở thành VCK đạt kỷ lục về số bàn thắng trung bình mỗi trận. Với 5,38 bàn/trận, đây là con số cao nhất từ ​​trước đến nay và có lẽ còn rất rất lâu nữa, cột mốc này mới bị vượt qua, hoặc không bao giờ có thể bị phá khi World Cup ngày càng mở rộng số đội.

Ngoài ra, 1954 cũng được ghi nhận là kỳ World Cup đầu tiên được truyền hình trực tiếp. Mặc dù không phải tất cả các trận đấu được chiếu, nhưng dù sao đó cũng là một bước tiến dài, đưa giải đấu tới gần công chúng như ngày nay. 1954 cũng là giải đấu với thể thức kỳ lạ khi vòng bảng có 4 đội nhưng mỗi đội chỉ đá... 2 trận.

Nỗi đau của bóng đá Hungary

Nhắc tới World Cup 1954, không ai quên được cảm giác tiếc nuối của NHM Hungary. Họ sở hữu đội hình đáng mơ ước nhất mọi thời đại, họ có một HLV đại tài với chiến thuật 4-2-4 luôn sẵn sàng san phẳng mọi đối thủ.

Hungary là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhờ tấm huy chương vàng Olympic mà họ giành được vào năm 1952 cùng chuỗi trận bất bại với 32 trận thắng trước giờ tham dự giải. Chiến thắng 8-3 trước Tây Đức ở vòng bảng càng cùng cố niềm tin cho NHM Hungary.

Họ lạc quan yêu đời, họ đắm chìm trong men say chiến thắng, họ hát vang suốt thời gian diễn ra World Cup. Sự nhiệt tình của người dân Hungary lên tới đỉnh điểm, khiến các trận đấu như một ngày hội của họ. Thậm chí khi đội nhà ra sân, các công sở, xí nghiệp tại Hungary cũng cho người lao động nghỉ làm để xem bóng đá.

Puskas (trái) cùng tuyển Hungary đã thua Tây Đức 2-3 tại chung kết

Và đúng là dàn sao được dẫn dắt bởi đầu tàu Ferenc Puskas đã không làm thất vọng NHM. Họ hạ gục mọi đối thủ bằng thứ bóng đá quyến rũ, bùng nổ. Hungary đá có 2 trận vòng bảng nhưng ghi tới 17 bàn. Vào tứ kết, họ đánh bại đương kim á quân Brazil 4-2, tới bán kết là màn vùi dập nhà đương kim vô địch Uruguay 4-2.

Người Hungary rạo rực chờ đón trận chung kết, chờ đợi một thắng lợi vùi dập nữa. Vì ở vòng bảng, họ đã hạ gục Tây Đức tới 8-3. Nhưng rồi bằng lối đá chém đinh chặt sắt, Tây Đức đã liên tục làm chùn bước những đôi chân nghệ sĩ của Hungary.

Đúng là Tây Đức thua 0-2 sau 8 phút thi đấu, song họ liền trở lại cuộc chơi với bàn thắng ở phút thứ 10 của Max Morlock cùng một bàn của Helmut Rahn ở phút thứ 18. Hai bên duy trì thế trận giằng co suốt 1 tiếng đồng hồ, trước khi Rahn hoàn tất cuộc lội ngược dòng thần thánh cho người Đức ở phút 84, nhấn chìm Hungary trong những tiếng thở dài, những lời than khóc.

Tây Đức đã ghi tên mình vào lịch sử với điều vẫn được gọi là “Phép màu Berne”, trong khi Hungary thì mãi luyến tiếc về nỗi thất bại của một thế hệ vàng. Cho tới bây giờ, đó vẫn là nỗi buồn lớn nhất của nền bóng đá này.