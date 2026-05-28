Thể thao

Logan Kim và Anna Le vô địch Giải IPS - Nam A Bank Cup 2026

Trọng Đạt

Ngày 27/05, Giải IPS - Nam A Bank Cup 2026 đã chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi, ghi nhận nhiều màn thể hiện ấn tượng của các vận động viên trẻ trong nước và quốc tế.

Ở bảng nữ, Anna Le tiếp tục duy trì phong độ ổn định để giành chức vô địch chung cuộc cùng tổng điểm ấn tượng -4. Với lối chơi chắc chắn và khả năng kiểm soát tốt qua từng vòng đấu, Anna Le đã khẳng định bản lĩnh thi đấu của mình tại một sân chơi trẻ mang tiêu chuẩn quốc tế.

Một đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Vũ Hoàng Anh cũng có một ngày thi đấu kiên cường để đạt vị trí Á quân với tổng điểm +1. Vị trí thứ 3 thuộc về vận động viên Siying Lu (Trung Quốc) với tổng điểm +6.

Anna Le vô địch bảng nữ.

Trong khi đó, bảng nam chứng kiến cuộc cạnh tranh kịch tính đến những thời khắc cuối cùng. Logan Kim đến từ Hàn Quốc và Trần Thế Bảo của Việt Nam cùng kết thúc giải với tổng điểm -2, buộc ngôi vô địch phải được phân định bằng loạt playoff.

Sau màn so tài căng thẳng, Logan Kim là người giành chiến thắng chung cuộc. Dù để lỡ cơ hội lên ngôi, Trần Thế Bảo vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ khi tiến rất gần đến chức vô địch, qua đó cho thấy sự tiến bộ và năng lực cạnh tranh đáng chú ý của các golfer trẻ Việt Nam.

Logan Kim vô địch bảng nam.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 còn góp phần mở rộng góc nhìn về tiềm năng kết hợp giữa thể thao, du lịch và văn hóa bản địa. Thông qua việc đưa một giải golf trẻ quốc tế đến Việt Nam, sự kiện không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên quốc tế thi đấu, giao lưu và trải nghiệm môi trường golf trong nước, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, con người và bản sắc Việt Nam đến cộng đồng golf khu vực và quốc tế.

Giải đấu vì vậy không chỉ là cuộc đua danh hiệu, mà còn là hành trình kết nối. Các vận động viên trẻ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và tiếp cận gần hơn với hệ thống golf trẻ toàn cầu; đồng thời, các đoàn vận động viên, huấn luyện viên và phụ huynh quốc tế cũng có thêm dịp tiếp cận, cảm nhận văn hóa, dịch vụ và tiềm năng du lịch golf tại Việt Nam.

