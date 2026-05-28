Việt Nam chung bảng Iran và Triều Tiên, gặp khó ở vòng loại U20 châu Á

TPO - Lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027 vừa diễn ra đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào bảng đấu khó. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải chiến đấu với những cái tên như U20 Iran và U20 Triều Tiên để giành vé dự VCK.

Vòng loại bảng giải U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra theo thể thức mới. 32 đội được chia thành 8 bảng mỗi bảng 4 đội. 8 đội nhất và 7 đội nhì xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng chung kết U20 châu Á 2027, cùng với chủ nhà Trung Quốc. Có tổng cộng 16 vé dự VCK như mọi năm.

Nhưng khác biệt là vẫn còn 12 đội nữa sẽ thi đấu ở một vòng loại riêng, được tạm gọi là “vòng phát triển”. Các đội ở khu vực này chia thành 3 bảng mỗi bảng 4 đội tuyển. Cái tên dẫn đầu được thăng hạng lên kỳ vòng loại tiếp theo.

Ở buổi lễ vừa diễn ra, lá thăm đưa U20 Việt Nam vào bảng C với các đội tuyển trẻ của Iran, Triều Tiên, Palestine. Dù nằm ở nhóm 2 trong lễ bốc thăm nhưng ngoài U20 Iran từng 4 lần vô địch châu Á, U20 Việt Nam lại phải gặp cái tên “xương xẩu” bậc nhất nhóm 3 là U20 Triều Tiên. Sự hiện diện của U20 Triều Tiên sẽ khiến các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi gặp nhiều thách thức.

U20 Iran từng 4 lần vô địch châu Á

Các đối thủ Đông Nam Á khác cũng không đi trên hành trình dễ dàng. U20 Thái Lan chung bảng các đội tuyển U20 của Iraq, UAE, Turkmenistan. U20 Indonesia đụng U20 Australia và U20 Malaysia...

Theo kế hoạch, vòng loại U20 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 25/8 đến 6/9 năm nay. AFC đã chỉ định 8 quốc gia chủ nhà cho vòng loại gồm Thái Lan, Việt Nam, Bahrain, Kyrgyzstan, Qatar, Campuchia, Uzbekistan và Lào. Lợi thế sân nhà có thể được xem là điểm tựa cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trong nhiệm vụ vượt qua U20 Iran và U20 Triều Tiên.

VCK U20 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 24/3 đến 10/4 năm 2027. Giải đấu này sẽ đóng vai trò là vòng loại U20 World Cup 2027 tại Azerbaijan và Uzbekistan. 4 đội giành quyền vào bán kết châu Á sẽ tiến vào vòng chung kết thế giới.

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027