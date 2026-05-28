Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Việt Nam chung bảng Iran và Triều Tiên, gặp khó ở vòng loại U20 châu Á

Đặng Lai

TPO - Lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027 vừa diễn ra đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào bảng đấu khó. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải chiến đấu với những cái tên như U20 Iran và U20 Triều Tiên để giành vé dự VCK.

u20-vn-1.jpg

Vòng loại bảng giải U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra theo thể thức mới. 32 đội được chia thành 8 bảng mỗi bảng 4 đội. 8 đội nhất và 7 đội nhì xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng chung kết U20 châu Á 2027, cùng với chủ nhà Trung Quốc. Có tổng cộng 16 vé dự VCK như mọi năm.

Nhưng khác biệt là vẫn còn 12 đội nữa sẽ thi đấu ở một vòng loại riêng, được tạm gọi là “vòng phát triển”. Các đội ở khu vực này chia thành 3 bảng mỗi bảng 4 đội tuyển. Cái tên dẫn đầu được thăng hạng lên kỳ vòng loại tiếp theo.

Ở buổi lễ vừa diễn ra, lá thăm đưa U20 Việt Nam vào bảng C với các đội tuyển trẻ của Iran, Triều Tiên, Palestine. Dù nằm ở nhóm 2 trong lễ bốc thăm nhưng ngoài U20 Iran từng 4 lần vô địch châu Á, U20 Việt Nam lại phải gặp cái tên “xương xẩu” bậc nhất nhóm 3 là U20 Triều Tiên. Sự hiện diện của U20 Triều Tiên sẽ khiến các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi gặp nhiều thách thức.

u20-indonesia-108483.jpg
U20 Iran từng 4 lần vô địch châu Á

Các đối thủ Đông Nam Á khác cũng không đi trên hành trình dễ dàng. U20 Thái Lan chung bảng các đội tuyển U20 của Iraq, UAE, Turkmenistan. U20 Indonesia đụng U20 Australia và U20 Malaysia...

Theo kế hoạch, vòng loại U20 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 25/8 đến 6/9 năm nay. AFC đã chỉ định 8 quốc gia chủ nhà cho vòng loại gồm Thái Lan, Việt Nam, Bahrain, Kyrgyzstan, Qatar, Campuchia, Uzbekistan và Lào. Lợi thế sân nhà có thể được xem là điểm tựa cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trong nhiệm vụ vượt qua U20 Iran và U20 Triều Tiên.

VCK U20 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 24/3 đến 10/4 năm 2027. Giải đấu này sẽ đóng vai trò là vòng loại U20 World Cup 2027 tại Azerbaijan và Uzbekistan. 4 đội giành quyền vào bán kết châu Á sẽ tiến vào vòng chung kết thế giới.

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027

Bảng Đội (nhiều đội như Myanmar, Brunei... bị đẩy xuống "vòng phát triển")
A Hàn Quốc, Kyrgyzstan (chủ nhà), Philippines, Lebanon
B Uzbekistan, Syria, Ấn Độ, Bangladesh
C Iran, Việt Nam, Triều Tiên, Palestine
D Jordan, Tajikistan, Bahrain, Afghanistan
E Arab Saudi, Qatar, Oman, Hong Kong
F Iraq, Thái Lan, UAE, Turkmenistan
G Nhật Bản, Yemen, Campuchia, Kuwait
H Australia, Indonesia, Malaysia, Lào
Đặng Lai
#Vòng loại U20 #Việt Nam #Iran #Triều Tiên #châu Á #bóng đá trẻ #VCK U20 châu Á #bóng đá Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe