Giải nữ Cúp Quốc gia 2026: TP.HCM bảo vệ thành công chức vô địch

Trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 là màn so tài đáng chú ý giữa Hà Nội I và TP.HCM. Hà Nội I không có được sự phục vụ của Phạm Hải Yến vì chấn thương còn TP.HCM có trong tay đội hình gồm nhiều trụ cột như Huỳnh Như, Gabriel, Thu Xuân…Sau tiếng còi khai cuộc, chính Hà Nội I mới là những người chơi tốt hơn.

Bất chấp việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải, Hà Nội I vẫn là đội tự tin triển khai bóng và phối hợp ấn tượng ở khu vực giữa sân. TP.HCM chấp nhận chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi các pha phản công hoặc tình huống cố định để ghi bàn.

Trong 45 phút đầu tiên, TP.HCM để lại dấu ấn bằng cú sút phạt đưa bóng đi dội xà ngang của Trần Thị Thu Xuân – người vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 ở môn futsal. Trong khi đó, Hà Nội I có quyền nuối tiếc với những cơ hội mà Bùi Thị Thương và đồng đội tạo ra nhưng lại không thể tận dụng.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của TP.HCM. Công bằng mà nói, nỗ lực của Ngân Thị Vạn Sự ở khu trung tuyến giúp đội bóng thủ đô chiếm ưu thế lớn. Ngay cả ngoại binh Gabriel cũng không thể cải thiện thế trận cho TP.HCM. Tuy nhiên, đây không phải ngày hàng công của Hà Nội I có được sự hiệu quả cần thiết.

Sau 90 phút thi đấu chính thức bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Đẳng cấp của những ngôi sao dự World Cup giúp TP.HCM tạo nên khác biệt. Đội bóng thành phố mang tên Bác thắng đối thủ 3-0 sau loạt sút luân lưu và giành chức vô địch của giải.