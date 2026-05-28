World Cup 2026: Chấn thương Neymar diễn biến xấu, Brazil lo sốt vó

TPO - Chấn thương của Neymar nghiêm trọng hơn so với chẩn đoán từ phía CLB Santos. Siêu sao sinh năm 1992 nhiều khả năng vắng mặt ở hai trận giao hữu gặp Panama và Ai Cập để khởi động cho World Cup 2026.

Trong ngày đầu tiên tuyển Brazil hội quân chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 tại Teresopolis, sự chú ý của tất cả đổ dồn vào kết quả chụp chiếu chấn thương bắp chân của Neymar. Bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Granja Comary đang tràn ngập sự căng thẳng và hồi hộp vì nhiều nguy cơ ở Neymar, theo trang Ge Global.

Neymar lại không thể góp mặt trong buổi tập mới nhất của tuyển Brazil. Thay vào đó, anh âm thầm rời "đại bản doanh" để đến Trung tâm Chẩn đoán Teresopolis. Theo yêu cầu khẩn cấp từ LĐBĐ Brazil (CBF,) phòng khám này, vốn không phải địa chỉ y tế quen thuộc mỗi khi tuyển Brazil tập trung, đã đóng cửa hoàn toàn từ 17h00 để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối trong quá trình kiểm tra chấn thương cho Neymar.

Neymar đã ở lại phòng khám khoảng một giờ đồng hồ cùng bác sĩ Rodrigo Lasmar, Giám đốc các ĐTQG Brazil Cicero Souza và giám sát viên Sergio Dimas. Chi tiết đáng lo ngại nhất là việc tiền đạo này phải nằm ngả lưng hẳn trên ghế của chiếc xe van. Sau khi lắng nghe chẩn đoán chi tiết từ bác sĩ Lasmar, nét mặt Neymar căng hẳn ra. CBF đã ép phòng khám phải ký vào bản cam kết bảo mật tuyệt đối tình hình chấn thương của Neymar.

Truyền thông Brazil đưa tin CBF đang rất tức giận với phía CLB Santos. Trước đó, ngày 18, vào đúng ngày công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil dự World Cup, Santos đã gửi một văn bản đến CBF để đảm bảo tình trạng chấn thương của Neymar. Nội dung trong văn bản khẳng định vấn đề Neymar gặp phải trong trận đấu với Coritiba không nghiêm trọng. Chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Brazil vẫn đảm bảo dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, thực tế trên sân tập chứng minh điều ngược lại. Đội ngũ y tế của CBF vốn đã có thông tin nội bộ cảnh báo đây không phải "vết sưng phù đơn thuần". Sau các bài kiểm tra y tế bắt buộc đối với toàn bộ 23 tuyển thủ, bác sĩ Lasmar lập tức quyết định đưa thủ quân của đội đi xét nghiệm chuyên sâu. Tình hình dường như nghiêm trọng hơn thông báo từ Santos, do đó CBF yêu cầu đội ngũ y tế phải cẩn trọng từng bước khi đánh giá chấn thương của Neymar.

Việc Neymar vắng mặt trong trận giao hữu khởi động cho World Cup 2026, gặp Panama là điều chắc chắn. Thêm vào đó, bộ phận y tế nhận định anh khó có thể ra sân trong trận đấu giao hữu tiếp theo với Ai Cập, diễn ra một tuần sau đó.

Quy định của FIFA cho World Cup 2026 nêu rõ, các đội tuyển phải nộp danh sách cầu thủ chính thức vào ngày 1/6. Từ thời điểm bước ngoặt này, mọi sự thay đổi nhân sự chỉ được chấp thuận trong trường hợp có lý do chính đáng về chấn thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng.

Các đội bóng có quyền thay thế cầu thủ chậm nhất là 24 giờ trước khi trận đấu mở màn vòng bảng của họ diễn ra. Giờ đây, đội tuyển Brazil sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất xoay quanh Neymar. Bản thân Neymar cũng đang chạy đua thời gian để dự kỳ World Cup gần như cuối cùng của anh.