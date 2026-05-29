Thể thao

Đội tuyển Thụy Điển đề xuất siêu dị, chỉnh giờ quốc gia để người dân xem World Cup

Đặng Lai

TPO - Một chiến dịch vô tiền khoáng hậu vừa được phát động tại Thụy Điển khi đội trưởng đội tuyển quốc gia Victor Lindelof cùng với nhà tài trợ chính Svenska Spel đưa ra một đề xuất rất dị. Họ muốn chính phủ tạm thời lùi đồng hồ toàn quốc lại 7 tiếng trong suốt thời gian diễn ra World Cup.

Mục tiêu của bản kiến nghị này rất đơn giản nhưng cũng đầy ý nghĩa: giúp toàn bộ người dân Thụy Điển có thể thoải mái theo dõi trực tiếp các trận đấu của đội nhà vào mùa hè này mà không cần phải thức trắng đêm.

Theo lịch trình thi đấu của kỳ World Cup sắp tới, người hâm mộ Thụy Điển sẽ phải đối mặt với rào cản rất lớn về mặt múi giờ. Nhiều trận vòng bảng của họ diễn ra vào khung giờ oái oăm rạng sáng. Điển hình như trận gặp Tunisia diễn ra vào lúc 04h00 sáng (giờ Stockholm) ngày 15/6, hay màn chạm trán Nhật Bản vào lúc 01h00 sáng 26/6. Điều này khiến NHM quê nhà rất vất vả nếu muốn theo dõi trực tiếp.

Đứng trước tình cảnh đó, trung vệ Victor Lindelof, người đứng đầu chiến dịch, đề xuất chỉnh đồng hồ lùi 7 tiếng. Ví dụ trận đấu lúc 01h00 thì theo giờ Stockholm, nó sẽ đá vào lúc 18h00 ngày hôm trước. Trận muộn nhất 04h00 sẽ thành 21h00.

Anh chia sẻ: "Khoác lên mình chiếc áo đội tuyển ở một giải đấu lớn luôn là một trong những điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi phải lo lắng không biết liệu người dân quê nhà có đang thức để xem chúng tôi thi đấu hay không.

Điều đó thật không hợp lý. Vì vậy, chúng tôi muốn đổi từ giờ mùa hè sang giờ bóng đá để cả nước có thể đồng hành cùng đội tuyển mà không phải thức dậy lúc nửa đêm".

Anh cũng hài hước gọi đây là "giải pháp đơn giản nhất thế giới". Dù chiến dịch nghe qua có vẻ phi thực tế, vì thời gian có thể điều chỉnh song nhịp sinh hoạt của con người khó thay đổi một sớm một chiều nhưng Christian Benedict, một nhà nghiên cứu về giấc ngủ tại Đại học Uppsala, lại cho rằng đây là phương án khả thi.

"Đối với cơ thể và não bộ, logic khá đơn giản. Một trận đấu bắt đầu lúc 4 giờ sáng có thể là một trận bóng đá tuyệt vời, nhưng nếu bộ não nghĩ bạn phải thức khuya thì bạn có thể bị ảnh hưởng vào ngày hôm sau. Bạn có thể cảm nhận điều này ở nhà và ở nơi làm việc. Giờ bóng đá tất nhiên là một ý tưởng rất khác thường. Nhưng đó cũng là điều làm cho nó thú vị. Đằng sau sự phi lý là một điểm đơn giản và hợp lý. Cơ thể thích nghi tốt hơn nếu nó nghĩ đó là buổi tối thay vì là ban đêm", Christian Benedict nói.

Bà Anna Johnson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của nhà tài trợ Svenska Spel, cũng cho rằng thông điệp cốt lõi của đề xuất là vô cùng sâu sắc. Bà nhấn mạnh: "Đề xuất này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ý nghĩa thực sự của nó rất rõ ràng. Khi Thụy Điển ra sân thi đấu, chúng tôi muốn càng nhiều người được xem càng tốt. Dù là ngồi trên ghế sofa ở nhà, tại các quán cà phê hay tụ tập cùng nhóm bạn, toàn bộ người dân Thụy Điển đều xứng đáng được chung vui, trải nghiệm sự gắn kết và niềm vui mà đội tuyển mang lại".

Hiện tại, bản kiến nghị đang được thu thập chữ ký trên trang web Fotbollstid.nu và sẽ kéo dài cho đến khi trận đấu đầu tiên vòng bảng của đội tuyển Thụy Điển bắt đầu. Nếu chiến dịch nhận được sự ủng hộ đủ lớn từ công chúng, Svenska Spel cho biết họ có ý định mang vấn đề này ra tham vấn trực tiếp với chính phủ.

#World Cup #Thụy Điển #giờ thi đấu #cổ động viên #World Cup 2026 #tin WC #Lindelof

