HLV Arteta tiết lộ bí quyết hồi sinh Arsenal, hướng tới ngai vàng Champions League

TPO - Không chỉ thay đổi chiến thuật, Mikel Arteta còn tái thiết văn hóa tại Arsenal bằng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm tập thể. Sau chức vô địch Premier League, Pháo thủ giờ hướng tới chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

HLV Mikel Arteta nâng cao cúp vô địch Premier League, sau trận đấu giữa Crystal Palace và Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh, diễn ra ở London, Anh, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP

Bảy năm sau ngày trở lại một Arsenal rệu rã và mất phương hướng, HLV Mikel Arteta giờ chỉ còn cách danh hiệu Champions League một chiến thắng để hoàn tất cuộc tái thiết ngoạn mục bậc nhất lịch sử CLB.

Trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain cuối tuần này không đơn thuần là cơ hội giành chiếc cúp danh giá nhất châu Âu, mà còn có thể trở thành dấu mốc khẳng định Arsenal đã thực sự trở lại vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới.

Sau ba mùa liên tiếp về nhì, Arteta cuối cùng đã đưa Pháo thủ giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004. Đó là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin dài hạn mà ban lãnh đạo Arsenal dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, trong giai đoạn đội bóng từng nhiều lần bị nghi ngờ về khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Giờ đây, Arteta có cơ hội tiến thêm một bước nữa, khép lại mùa giải có thể vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal bằng danh hiệu cao quý nhất châu Âu cấp CLB lần đầu tiên.

“Chúng tôi đã nâng những tiêu chuẩn lên một tầm cao khác, và bây giờ là lúc tiến tới cấp độ tiếp theo", HLV Arteta tuyên bố trước trận chung kết Champions League.

Cầu thủ Arsenal ăn mừng chức vô địch Premier League, sau trận đấu giữa Crystal Palace và Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh, diễn ra ở London, Anh, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP

Từng có ba năm làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City, Arteta hiểu rõ công thức thành công của người thầy đồng hương. Nhưng thay vì cố gắng sao chép mô hình ấy như nhiều HLV khác, ông chọn cách xây dựng một Arsenal mang bản sắc riêng.

Đội bóng thành London không chỉ chơi kiểm soát bóng, mà còn trở nên thực dụng, lì lợm và giàu tính chiến đấu hơn. Khả năng pressing tầm cao, tổ chức phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần tập thể được đẩy lên thành giá trị cốt lõi.

Arsenal của hiện tại không còn là tập thể mong manh, dễ sụp đổ ở thời khắc quyết định như nhiều năm trước. Họ biết cách chiến thắng trong những trận cầu khó khăn, thậm chí bằng cả sự lạnh lùng và thực dụng.

“Bạn phải đủ tàn nhẫn và duy trì được sự ổn định để tạo ra tâm lý chiến thắng", Arteta từng chia sẻ không lâu sau khi tiếp quản Arsenal năm 2019. “Nếu không có bản sắc, bạn sẽ không thể xây dựng kế hoạch hay khiến cầu thủ tin vào điều mình muốn".

Khi trở lại CLB cũ, Arteta tiếp quản một Arsenal chìm trong bất ổn sau giai đoạn cuối triều đại Arsene Wenger. Văn hóa đội bóng sa sút, phòng thay đồ thiếu kết nối và niềm tin dần biến mất.

“Tôi rất may mắn khi các ông chủ hiểu rằng tình hình lúc ấy thực sự rất tệ", Arteta nói trong chương trình The Overlap. “Điều quan trọng nhất là thay đổi văn hóa đội bóng. Tôi không hài lòng chút nào với những gì mình nhìn thấy khi đó".

Xây dựng gia đình Arsenal và vũ khí bóng chết

Công cuộc tái thiết của Arteta không chỉ dừng lại ở chiến thuật. Ông bắt đầu từ việc thay đổi môi trường làm việc tại trung tâm huấn luyện London Colney, xây dựng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong toàn đội.

Các thông điệp truyền cảm hứng, những nguyên tắc sinh hoạt chung và các hoạt động gắn kết tập thể được áp dụng thường xuyên. Arteta thậm chí còn đưa một chú chó Labrador đen tên “Win” tới sân tập để các cầu thủ thay phiên nhau chăm sóc như một phần của sự kết nối tập thể.

Bầu không khí gia đình giờ đây trở thành nét đặc trưng của Arsenal, song hành cùng thứ bóng đá giàu năng lượng mà họ trình diễn trên sân.

HLV Mikel Arteta được các cầu thủ Arsenal tung lên không trung trong màn ăn mừng chức vô địch Premier League ở London, Anh, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP

Sự tỉ mỉ của Arteta còn thể hiện ở từng chi tiết nhỏ. Việc bổ nhiệm "chuyên gia bóng chết" Nicolas Jover năm 2021 được xem là bước ngoặt lớn trong quá trình chuyển mình của Arsenal.

Mùa giải này, Arsenal phá kỷ lục Premier League về số bàn thắng ghi được từ phạt góc. Hơn một phần ba số pha lập công của họ đến từ các tình huống cố định, minh chứng cho khả năng tận dụng tối đa mọi lợi thế nhỏ nhất.

Nhiều chiến thắng sít sao đã giúp Arsenal chuyển mình từ hình ảnh “kẻ về nhì” thành một tập thể thực sự biết cách chinh phục danh hiệu.

Cựu HLV Everton David Moyes cho rằng Arteta giờ đã sở hữu đầy đủ “chất chiến thắng” cần thiết của một nhà cầm quân lớn.

“Bạn có thể thấy Mikel thay đổi qua từng năm. Cậu ấy đã học được cả những ‘tiểu xảo’ trong bóng đá", Moyes nhận xét. “Bởi khi bước vào cuộc đua danh hiệu, điều duy nhất bạn nghĩ tới là phải giành chiến thắng".