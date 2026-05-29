Vì sao chó thường có biểu hiện lạ trước khi xảy ra cháy nổ?

HHTO - Một cô gái ở Hà Nội kể rằng chú chó đã sủa ầm ỹ vào nửa đêm, khiến cô dậy và nhận ra tòa nhà bị nổ điện, nhờ đó mà thoát nạn kịp. Vì sao chó đôi khi phát hiện các sự cố cháy nổ sớm hơn con người?

Tóm tắt nhanh: · Chó có thể phát hiện nguy hiểm sớm nhờ khứu giác và thính giác nhạy hơn con người. · Chó có thể ngửi thấy chất gây cháy, mùi khói, nghe thấy âm thanh của sự cố điện… · Thú cưng nói chung có thể cảnh báo sớm, nhưng không thể thay thế thiết bị báo cháy và kỹ năng thoát hiểm.

Câu chuyện từ một vụ cháy đêm ở Hà Nội

Một cô gái tên là T.L.N. mới chia sẻ rằng cô đã thoát nạn nhờ chú chó của mình.

Theo bài đăng, khoảng 1h30' sáng, chú chó đột nhiên sủa liên tục khiến cô tỉnh giấc và phát hiện tòa nhà bị nổ điện.

Cô thấy khói ngày càng dày nên lao ra ngoài, gọi những người khác trong tòa nhà. Bản thân cô chạy xuống theo cầu thang bộ giữa khói mù mịt, và thoát được ra ngoài.

Mặc dù chưa có xác minh chính thức về sự việc này, nhưng nhiều tình huống tương tự đã từng xảy ra. Trên thế giới, đã có nhiều trường hợp chó nhà sủa ầm ỹ để báo hiệu cho chủ thoát khỏi hỏa hoạn.

Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi, liệu chó có thực sự “linh cảm” được nguy hiểm, đặc biệt là cháy nổ, sớm hơn con người hay không.

Sự việc được kể bởi một cô gái ở Hà Nội. Ảnh: Facebook.

Vì sao chó có thể phát hiện đám cháy sớm?

Theo Câu lạc bộ Chó của Mỹ (AKC), khứu giác của chó rất nhạy. Cụ thể, mũi của chó nhạy hơn mũi con người ít nhất 100.000 lần. Không những vậy, phần não xử lý mùi ở chó lớn hơn 7 lần so với ở người.

Chó có thể ngửi thấy chất gây cháy, dù chỉ là một lượng cực kỳ nhỏ. Theo trang Wag! về chăm sóc thú cưng, chó còn ngửi và phân biệt được nhiều loại khói khác nhau, như khói thuốc lá, khói từ lò nướng hoặc khói từ đám cháy, từ đó phản ứng tùy theo cách chúng nhận biết tình huống.

Ngoài khứu giác, chó cũng có thính giác rất nhạy. Theo trang Wag!, chó nghe được những âm thanh ở tần số cao hơn con người, tức là chúng nghe được những âm thanh mà con người tưởng là không hề có.

Trong trường hợp cháy nổ, chó có thể phát hiện những âm thanh của sự cố điện và mùi khói hoặc mùi của vật liệu bắt đầu cháy, dù rất ít, ở mức độ mà con người không nhận ra, nên con người cho rằng chó “tiên tri” được cháy nổ.

Hazel (ảnh phải), một chú chó ở New Zealand, cũng vừa cứu chủ khi nhà bị cháy (ảnh trái) vào tuần trước: Hazel sủa và cắn vào người chủ để chủ tỉnh dậy giữa đêm, thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Gary Thomas, Good News Network.

Không hẳn là chó có “linh cảm”

Các chuyên gia về động vật cho rằng, việc thú cưng, đặc biệt là chó, phản ứng sớm trước khi những nguy hiểm chủ yếu liên quan đến giác quan nhạy bén hơn nhiều so với con người, chứ không phải là “linh cảm” hay “tiên tri”.

Vì vậy, nếu chó mèo đột nhiên có biểu hiện hoảng loạn, sủa hoặc có phản ứng bất thường, nhất là vào lúc đêm khuya, người dân nên kiểm tra điện, mùi khói hoặc các dấu hiệu khác lạ quanh nơi ở.

Không nên chỉ dựa vào thú cưng để phát hiện nguy hiểm

Dù có giác quan nhạy bén, chó vẫn không phải là “hệ thống báo cháy”. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị, đề phòng của con người, như cẩn thận với các thiết bị điện, có phương án thoát hiểm, lắp thiết bị báo khói trong nhà…