Có phải không nên đổ đầy bình xăng E10 khi trời nắng nóng? Sự thật thế nào?

HHTO - Nhiều cư dân mạng khuyên nhau không nên đổ đầy bình xăng E10 khi trời nóng vì xăng này “nở ra” nhiều hơn. Điều này có đúng không và người dùng xe cần lưu ý gì?

Tóm tắt nhanh: · Xăng giãn nở khi nhiệt độ tăng, dù là xăng khoáng hay xăng E10. · Đổ xăng đầy bình rồi để xe ngoài nắng có thể làm xăng dễ tràn hoặc bay hơi nhiều hơn. · Hệ thống xử lý hơi xăng của xe có thể bị ảnh hưởng nếu thường xuyên cố đổ đầy bình.

Tin đồn về xăng E10 và chuyện “không nên đổ đầy bình”

Trong những ngày gần đây, cùng với các tranh luận về xăng E10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời khuyên liên quan đến việc đổ xăng loại này, trong đó có việc không nên đổ đầy bình khi trời nóng vì xăng E10 “nở ra” nhiều hơn.

Vì sao trời nóng lại liên quan đến việc đổ xăng?

Theo Tanks-UK, công ty chuyên về hệ thống bồn chứa nhiên liệu tại Anh, nhiên liệu giãn nở khi nhiệt độ môi trường tăng cao.

Điều này có thể gây tràn nhiên liệu, đặc biệt nếu nhiên liệu được đổ đầy ở điều kiện nhiệt độ thấp hơn. Ví dụ, một người đi xe máy đổ xăng đầy đến miệng bình rồi đỗ xe dưới nắng nóng một lúc lâu thì xăng có thể giãn nở và tràn ra ngoài bình. Mà mùa Hè ở Việt Nam thì không thiếu những ngày nắng nóng.

Trong trường hợp đó, xăng tràn thì lãng phí, mà hơi xăng cũng có thể gây mùi khó chịu. Xăng tràn trong thời tiết nóng còn làm tăng nguy cơ cháy.

Nhiều người khuyên không nên đổ đầy bình xăng E10 vì xăng này giãn nở nhiều hơn. Ảnh minh họa: TPO.

Nếu thường xuyên đổ xăng đầy ắp bình rồi để xe dưới trời nóng, bình chứa xăng và một số bộ phận khác liên quan đến hệ thống xử lý hơi xăng có thể bị ảnh hưởng, theo trang Toyota of Orlando.

Có phải xăng E10 dễ gây vấn đề hơn?

Một số người nói rằng xăng E10 giãn nở nhiều hơn xăng truyền thống vì xăng E10 còn có đặc tính hút ẩm.

Dù xăng E10 có xu hướng hút ẩm nhiều hơn xăng khoáng, nhưng xăng nói chung đều bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ như nhau, dù là xăng truyền thống hay xăng E10, theo trang Auto Expert (Chuyên gia ô tô) của Australia.

Trên mạng hiện có nhiều "lời khuyên truyền miệng" liên quan đến xăng E10, không phải điều nào cũng có cơ sở. Ảnh minh họa: TPO.

Người dùng nên làm gì?

Các chuyên gia nhìn chung không khuyến khích việc đổ xăng đầy ắp đến miệng bình, nhất là trong ngày nắng nóng rồi phải đỗ xe lâu ngoài trời. Loại xăng nào cũng vậy.

Tóm lại, người dùng chỉ cần đổ xăng đầy ở mức bình thường và không cần căng thẳng trước những tin đồn không có cơ sở về xăng E10. Nhiều khi chính tâm lý lo lắng lại khiến người dùng có cảm giác “khác khác” trong việc vận hành xe mà thôi.