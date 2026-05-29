Gió Đông Bắc sắp về miền Bắc, Hà Nội có thể giảm bao nhiêu độ?

Thục Hân

HHTO - Miền Bắc sắp đón gió Đông Bắc và nhiệt độ sẽ giảm một chút nữa. Hà Nội sẽ giảm bao nhiêu độ, có "thoát" được ngưỡng nắng nóng không?

Tóm tắt nhanh:

· Gió Đông Bắc về miền Bắc trong ngày 30/5, giúp Hà Nội giảm nhiệt nhẹ.

· Hà Nội có thể “thoát” ngưỡng nắng nóng trong ngày mai.

· Đợt dịu nhiệt này có thể chỉ kéo dài khoảng một ngày trước khi nắng nóng quay lại.

Hà Nội giảm nóng sau mưa dông nhưng vẫn oi

Hà Nội đã đỡ nóng hơn một chút nữa vào hôm nay, 29/5, sau khi một số khu vực có mưa dông vào hôm qua. Nhưng vì nhiệt độ vài hôm trước rất cao, hơn nữa bây giờ đang là mùa Hè, nên buổi chiều vẫn khá nóng, nhiệt độ cảm nhận chiều nay vẫn khoảng 40 - 41oC.

Còn trong tối và đêm nay, ở Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác, có thể mưa to cục bộ.

Nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội vẫn trên 40 độ C dù giảm nóng
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 29/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Gió Đông Bắc về miền Bắc trong ngày 30/5

Theo dự báo của các mô hình lớn, ngày mai, 30/5, gió Đông Bắc sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc khiến nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giảm nhẹ, xuống mức 32 - 33oC vào buổi chiều (nhiệt độ thực đo). Như vậy, ngày mai Hà Nội hết nắng nóng.

Ở thời điểm cuối tháng 5, lại sau những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió Đông Bắc về không tạo cảm giác mát lạnh như mùa Thu hay mùa Đông (hoặc như kỳ vọng của nhiều người). Nhưng gió Đông Bắc vẫn có thể giúp giảm nhiệt, mà vào mùa Hè thì cứ đỡ nóng được một ngày cũng là tốt rồi.

Dự báo trong ngày mai, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều ở Hà Nội xuống dưới 40oC. Nếu có mưa thì chủ yếu vào buổi sáng, còn ban ngày dự báo không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/5 có gió Đông Bắc
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa mai, 30/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đợt giảm nhiệt có thể không kéo dài

Theo các dự báo hiện tại, lần giảm nhiệt này có thể chỉ được… một ngày, là ngày mai, rồi nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc nhưng không căng thẳng như đợt vừa rồi.

Dù nhiệt độ giảm nhẹ, người dân vẫn nên hạn chế ở ngoài trời lâu vào những giờ nắng gắt (11 - 16h) và ra ngoài vẫn nên che chắn nắng.

Thục Hân
