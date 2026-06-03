Bôi thuốc chống muỗi lại dễ bị muỗi đốt hơn? Phát hiện mới gây bất ngờ

HHTO - Một nghiên cứu mới phát hiện muỗi có thể học cách coi thuốc chống muỗi là gắn liền với “bữa ăn” của chúng, khiến trong nhiều trường hợp, việc bôi hoặc xịt thuốc thậm chí còn thu hút muỗi. Liệu có phải thuốc chống muỗi không còn hiệu quả?

Tóm tắt nhanh: · Nghiên cứu mới cho thấy muỗi có thể học cách liên hệ chất DEET (phổ biến trong thuốc chống muỗi) với “bữa ăn”. · Trong thí nghiệm, nhiều muỗi phản ứng với DEET như với tín hiệu có thức ăn. · Người dùng vẫn nên dùng thuốc chống muỗi khi cần, nhưng nên dùng đúng liều lượng và tần suất theo hướng dẫn.

Nhiều người coi thuốc chống muỗi là “lá chắn” giúp tránh bị muỗi đốt, đặc biệt vào mùa Hè hoặc khi đi du lịch. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới lại cho thấy điều bất ngờ: Muỗi có thể bị thu hút bởi chính thuốc chống muỗi.

Muỗi có thể học cách coi thuốc chống muỗi gắn với “bữa ăn”

Theo trang The Guardian, một nghiên cứu mới cho thấy muỗi có thể học cách liên hệ DEET - hoạt chất phổ biến trong nhiều loại thuốc chống muỗi và côn trùng - với việc có thể đốt và hút máu.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, khi muỗi được cho hút máu đồng thời tiếp xúc với DEET, thì một số con sau đó không còn né tránh mùi DEET như bình thường. Thay vào đó, chúng có xu hướng coi mùi này là tín hiệu có thể tìm thấy nguồn thức ăn.

Trong một thí nghiệm, sau khi một số muỗi được “huấn luyện” bằng cách cho ăn trong lúc tiếp xúc với DEET thì có đến 60% số muỗi đó có tìm cách đốt khi tiếp xúc với DEET.

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này cũng kiểu như phản xạ có điều kiện.

Muỗi có thể bị thu hút bởi chính... thuốc chống muỗi. Ảnh minh họa: PV Moms.

Điều này có nghĩa thuốc chống muỗi không còn tác dụng?

Không hẳn như vậy.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, phát hiện này chủ yếu xuất hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Ngoài ra, cũng cần xem xét các yếu tố khác như muỗi “ghi nhớ” được sự liên hệ giữa DEET và “thức ăn” trong bao nhiêu lâu.

Nghiên cứu mới này không chứng minh thuốc chống muỗi “phản tác dụng”, nhưng cho thấy hành vi của muỗi có thể phức tạp hơn những gì con người từng nghĩ. Thay vì chỉ phản ứng bản năng với hóa chất, muỗi cũng có khả năng học hỏi từ trải nghiệm trước đó.

Việc xịt thuốc chống muỗi, chống côn trùng vẫn là cần thiết, trong những môi trường và thời điểm nhất định. Ảnh minh họa: Freepik.

Người dùng nên làm gì?

Theo các chuyên gia, hiện chưa có lý do để ngừng sử dụng các sản phẩm chống muỗi chứa DEET. Mà thực tế, việc dùng thuốc chống muỗi vẫn là quan trọng để tránh sự lây nhiễm các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét.

Vì vậy, khi cần thiết (đi du lịch đến những nơi nhiều cây cối, ở nhà nhiều muỗi…), người dân vẫn nên dùng thuốc chống muỗi và côn trùng. Nhưng điều quan trọng là cần dùng đúng lượng và tần suất theo hướng dẫn (ví dụ phải bôi nhiều chừng nào, mấy tiếng bôi lại một lần). Vì việc muỗi vẫn đốt khi tiếp xúc với DEET dễ xảy ra hơn khi thuốc nhạt mùi dần.

Trong môi trường thực tế, muỗi có thể còn chịu tác động của nhiều tín hiệu khác nhau chứ không chỉ là mùi thuốc chống muỗi. Còn muỗi ở những nơi hoang dã có thể chưa từng tiếp xúc với DEET nên không bị thu hút bởi chất này. Vì vậy, thuốc chống côn trùng vẫn có tác dụng tốt, nhất là khi người dùng đi vào rừng, lên núi hay đến các nơi nghỉ dưỡng…