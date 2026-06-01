Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Khoảng trắng phía trước số 0 của cây thước kẻ hóa ra có tác dụng bất ngờ

Dương Kiều

HHTO - Không phải tự dưng mà trước vạch số 0 của cây thước kẻ lại có một khoảng trống nhất định, mà là sự tính toán của nhà sản xuất.

Đối với bất kỳ ai từng cắp sách đến trường, thước kẻ là một vật dụng quen thuộc đến mức nằm lòng. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ xuất hiện trên hầu hết các loại thước tiêu chuẩn mà ít người để ý, đó là khoảng trống ngắn nằm trước vạch số 0. Vì sao người ta không in vạch số 0 sát tận mép thước để việc đo đạc dễ dàng hơn? Thực chất, có lý do để nhà sản xuất quyết định làm điều này, và đây là đặc điểm thiết kế hoàn toàn có chủ đích và mang tính khoa học.

uxzloylksqvg1.jpg

Lý do phổ biến và thực tế nhất cho sự tồn tại của khoảng trống này chính là hiện tượng hao mòn vật lý. Trong quá trình sử dụng, các góc cạnh của cây thước luôn là nơi chịu lực tác động nhiều nhất. Cho dù được làm từ gỗ, kim loại hay nhựa dẻo, chúng liên tục bị va đập, cọ xát trong quá trình sử dụng, dễ dẫn đến tình trạng sứt mẻ, trầy xước hoặc hao mòn theo thời gian.

Hãy thử tưởng tượng nếu vạch số 0 nằm chính xác tại điểm mép đá hiểm hóc đó. Chỉ cần một vết xước cực nhỏ hay một phần nửa milimét bị mai một đi, toàn bộ điểm khởi đầu của phép đo sẽ bị biến dạng. Hệ quả, mọi phép đo đạc tiếp theo trong suốt vòng đời của cây thước đều sẽ dính phải sai số. Vì vậy, khoảng trắng xuất hiện như một "vùng đệm" an toàn, phòng ngừa sự cố và bảo vệ tính toàn vẹn của vạch chia độ.

why-is-there-a-space-before-the-0-on-a-ruler-and-what-is-it-for.jpg

Bên cạnh yếu tố độ bền khi sử dụng, khoảng trống này còn là câu trả lời cho giới hạn trong dây chuyền chế tạo. Với quy mô công nghiệp, thước kẻ không được sản xuất từng chiếc một. Chúng được in với số lượng lớn, hàng loạt trên những tấm gỗ hoặc tấm nhựa phẳng lớn, sau đó mới được đưa vào máy cắt để chia thành từng cây thước bán ra thị trường.

Ở tốc độ vận hành cực cao của nhà máy sản xuất, việc đòi hỏi các lưỡi dao cắt phải hạ xuống chính xác tuyệt đối, trùng khít lên vạch số 0 mà không làm lẹm đi khá bất khả thi. Bằng cách thêm vào một khoảng trống, kỹ sư thiết kế đã tặng cho lưỡi dao nhà máy một "sai số cho phép" cần thiết. Từ đó, quy trình cắt gọt diễn ra trơn tru hơn mà không làm tổn hại đến độ chính xác toán học khi được áp dụng trong thực tiễn.

702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg
Dương Kiều
#thước kẻ #khoảng trống thước kẻ #kiến thức đó đây #sự thật ít ai biết

Xem thêm

Cùng chuyên mục