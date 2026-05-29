Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cập nhật "từ mới" Gen Z: "Cổ điển, tôn trọng", "nhiệm vụ hệ thống" từ đâu mà ra?

Nguyễn Thị Kim Anh

HHTO - Chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút, có thể bắt gặp hàng loạt "cụm từ" vô tri, hài hước và độc lạ do hội Gen Z biến tấu và lan truyền. Cùng cập nhật "từ mới" để không bị "out-meta" trong các cuộc trò chuyện nhé!

Nhiệm vụ hệ thống

Trào lưu sử dụng cụm từ "nhiệm vụ hệ thống" được lấy cảm hứng từ các trò chơi và phim truyện thể loại xuyên không, sinh tồn - nơi nhân vật buộc phải hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống đưa ra để tiếp tục tồn tại hoặc tìm cách trở về thế giới thực.

z7870886209589-97d9a168cd923e317dcdbb8579a8b0a8.jpg

Ở phiên bản "đời thực", nhiệm vụ này thường là những thử thách ngẫu nhiên với độ khó khác nhau: Từ dậy sớm, thử bắt chuyện với người lạ, tới thực hiện những hành động kỳ lạ giữa chốn đông người. Sau khi hoàn thành, người tham gia được xem như là đã "qua màn" thành công.

Video: @3th1hihihi

Không chỉ dừng lại ở các clip trên mạng xã hội, "nhiệm vụ hệ thống" còn trở thành một meme giao tiếp thú vị của người trẻ. Cụm từ này thường được Gen Z sử dụng để trêu đùa hoặc bình luận về những hành động khác thường, khó hiểu của ai đó, như thể họ đang "làm nhiệm vụ" do một hệ thống "vô hình" giao phó.

z7870915242438-fb009a7c301a9bfcba5b70d501bbb14c.jpg

Cổ điển, tôn trọng

Cụm từ này bắt nguồn từ câu nói tiếng Anh "Classic, respect", là câu nói cửa miệng được một streamer/tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại (được cộng đồng gọi là Killerqueen). Streamer này thường sử dụng cụm từ này khi bình luận hoặc chơi game để khen ngợi những pha xử lý, chiến thuật hay lối chơi mang tính "cổ điển", không chạy theo xu hướng nhưng vẫn đem lại kết quả tốt, chắc chắn và thể hiện kinh nghiệm của người chơi.

z7870919995591-a68c032b6e3be022875701cd2fd03268.jpg
Cụm từ bắt nguồn từ câu cửa miệng của một tuyển thủ game LMHT

Ban đầu, cụm từ chủ yếu phổ biến trong cộng đồng game thủ nhưng sau này dần lan rộng trên mạng xã hội và được đông đảo Gen Z ưa chuộng. "Cổ điển, tôn trọng" được nhiều teen sử dụng như một lời khen mang sắc thái dí dỏm dành cho những điều quen thuộc, "xưa cũ" nhưng vẫn đủ wow, đủ gây ấn tượng với người khác.

z7870953763200-8b518809ca53c0f489315f32ae4d8b86.jpg

Bạn ấy đã nói vậy rồi thì OK đi

Trên mạng xã hội, cụm từ này thường xuất hiện khi ai đó đưa ra một ý kiến, hành động hoặc lập luận hơi khó hiểu, thiếu logic nhưng lại thể hiện với sự tự tin cao. Thay vì phản bác gay gắt, nhiều người trẻ sẽ dùng câu “bạn ấy đã nói vậy rồi thì OK đi” để thể hiện sự đồng thuận có phần khiên cưỡng dù bản thân không đồng ý hoàn toàn.

z7870980735444-e69243282d07787a6f54a77600de8009.jpg

Câu nói mang màu sắc hài hước và có phần hơi bất lực, nhanh chóng trở thành một kiểu meme giao tiếp quen thuộc của Gen Z. Nhiều người dùng cụm từ này để tránh những màn tranh luận căng thẳng, đồng thời tạo không khí vui vẻ, thoải mái hơn khi trò chuyện trên mạng xã hội.

702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg

Nguyễn Thị Kim Anh
#ngôn ngữ gen Z #giải mã meme #meme giao tiếp #từ điển giao tiếp của teen

Xem thêm

Cùng chuyên mục