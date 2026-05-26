Trời nóng đỉnh điểm, giới trẻ tận dụng lá sen làm "phương tiện" chống nắng độc đáo

Trong thời điểm đầu Hè nóng bức và nắng gắt, giới trẻ tại nhiều tỉnh phía Nam Trung Quốc như Chiết Giang, Tứ Xuyên và Phúc Kiến đang khiến cư dân mạng "dở khóc dở cười" với một phát kiến chống nắng độc lạ. Đó chính là trào lưu sử dụng lá sen tươi làm mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt.

Trào lưu này bắt đầu lan truyền mạnh mẽ sau hàng loạt video triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó cư dân mạng nghĩ ra sáng kiến này và lập tức áp dụng ngoài đường. Thay vì tốn tiền mua kem chống nắng hay phụ kiện, không ít bạn trẻ đã tận dụng những chiếc lá sen khổng lồ, to gấp đôi khuôn mặt từ những đầm sen ven đường hay trong thôn, xã bản thân đang sống.

Để cố định chiếc "mặt nạ thiên nhiên" này, người dùng sẽ đội thêm mũ bảo hiểm hoặc mũ lưỡi trai bên ngoài, dùng quai mũ siết chặt để giữ lá áp sát vào mặt. Tất nhiên, để có thể nhìn đường và hít thở, họ phải khoét thêm hai lỗ nhỏ ở mắt và một lỗ ở mũi. Chia sẻ với South China Morning Post, anh Yin ban đầu định mua mặt nạ dưỡng da để chống sạm. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đầm sen gần nhà, anh đã nảy ra ý tưởng táo bạo này. "Nó cực kỳ hiệu quả! Toàn thân tôi đều bị bắt nắng, trừ mỗi khuôn mặt là vẫn trắng nguyên", anh Yin hào hứng chia sẻ.

Sự sáng tạo vô bờ bến này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán từ cộng đồng mạng. Do nhiều người giữ nguyên phần cuống sen dài ngoằng chĩa thẳng về phía trước, trông họ không khác gì nhân vật hoạt hình Pinocchio hay thậm chí chú muỗi đang lái xe.Tuy nhiên, bên cạnh những tiếng cười, trào lưu này cũng vấp phải không ít sự lo ngại về vấn đề an toàn giao thông. Nhiều ý kiến cảnh báo việc đeo một chiếc lá sen to bản, che khuất tầm nhìn khi đang điều khiển xe máy là cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể, phần cuống sen dài và cứng nhô ra phía trước có thể đâm trúng người khác nếu xảy ra va chạm.

Thực tế, mặt nạ lá sen chỉ là cái tên mới nhất gia nhập bộ sưu tập những phát minh chống nắng kỳ lạ. Hơn một thập kỷ trước, mạng xã hội từng "chao đảo" với Facekini - một loại mặt nạ vải trùm kín đầu chỉ hở mắt, mũi, miệng do các bà nội trợ khởi xướng để đi biển. Qua thời gian, Facekini thậm chí còn được nâng cấp với các họa tiết thời thượng như kịch hay Người Nhện. Trên thị trường hiện nay, người ta cũng dễ dàng tìm thấy các sản phẩm giải nhiệt độc đáo khác như mũ ô hay áo khoác gắn quạt điều hòa chạy bằng pin sạc dự phòng.

Đáng chú ý, cơn sốt "tự chế" đồ chống nắng của giới trẻ dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ăn theo trào lưu lá sen, nhiều người khác đã trình làng những chiếc mặt nạ tự chế độc lạ từ bạt che nắng, hoặc thậm chí hất ngược mái tóc dài từ sau ra trước để che kín toàn bộ khuôn mặt.