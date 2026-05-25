Khởi tố vụ nam sinh nghi tự tử do bị bắt nạt: Học sinh liên quan sẽ bị xử lý ra sao?

HHTO - Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bị bạo lực học đường tại xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với học sinh N.H.V. (14 tuổi - học cùng lớp với nam sinh tự tử) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Xác định nhóm học sinh bị nhiều lần đánh hội đồng nạn nhân

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 tự tử tại nhà riêng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Di Linh nhanh chóng vào cuộc xác minh các dấu hiệu bạo lực học đường, cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nạn nhân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V. (14 tuổi, học cùng lớp với nam sinh tự tử) cầm đầu bị xác định nhiều lần đánh hội đồng Đ.M.H. trong lớp học và khuôn viên Trường THCS Nguyễn Du. Các vụ việc được cho là diễn ra khoảng 7-8 lần.

Không chỉ hành hung, cơ quan điều tra còn xác định N.H.V. đã đe dọa, ép buộc nam sinh Đ.M.H. cùng một học sinh khác là V.Đ.N.M. phải nộp tiền “bảo kê” mỗi ngày từ 20.000 - 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Theo điều tra ban đầu, chỉ ít ngày trước khi xảy ra vụ việc, hành vi cưỡng đoạt tài sản vẫn tiếp tục diễn ra.

Lực lượng chức năng làm việc với các học sinh liên quan vụ việc. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Các học sinh liên quan có thể bị xử lý thế nào?

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự, hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có thể cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong vụ việc này, dù số tiền bị chiếm đoạt không lớn, nhưng cơ quan điều tra xác định hành vi diễn ra nhiều lần, có tính chất ép buộc và kéo dài nên đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài ra, nhóm học sinh liên quan còn có thể bị xem xét về hành vi “Cố ý gây thương tích” nếu kết quả điều tra chứng minh việc đánh đập gây tổn hại sức khỏe hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nạn nhân.

Do N.H.V. mới 14 tuổi nên việc xử lý sẽ áp dụng theo quy định dành cho người chưa thành niên phạm tội. Theo pháp luật hiện hành, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội danh nghiêm trọng, trong đó có tội “Cưỡng đoạt tài sản” nếu đủ yếu tố cấu thành.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng sẽ cân nhắc nhiều yếu tố như độ tuổi, mức độ nhận thức, hoàn cảnh gia đình, tính chất hành vi và khả năng giáo dục, cải tạo trước khi quyết định biện pháp xử lý cụ thể.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh vai trò của các cá nhân liên quan, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.