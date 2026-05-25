TP.HCM: Ra mắt dự án "Bữa sáng kết nối - Nghe sách cùng người cao tuổi"

Như Quỳnh (tổng hợp)

Phối hợp cùng ban lãnh đạo khu phố 52, phương Phú Định, TP.HCM, ca/nhạc sĩ Hamlet Trương vừa ra mắt dự án "Bữa sáng kết nối - Nghe sách cùng người cao tuổi" cùng nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Mới đây, tại khu phố 52, phường Phú Định, TP.HCM, ca/nhạc sĩ Hamlet Trương vừa tham gia hoạt động ra mắt không gian văn hóa "Bữa sáng kết nối - Nghe sách cùng người cao tuổi". Đây là không gian sinh hoạt gần gũi, giúp hội người cao tuổi tiếp cận công nghệ, lan tỏa văn hóa đọc - văn hóa nghe sách và góp phần xây dựng không gian văn hóa TP.HCM tại khu dân cư.

Nhạc sĩ Hamlet Trương chọn đề tài kiến tạo không gian văn hóa cho người cao tuổi tại địa phương làm luận văn tốt nghiệp cho chương trình Thạc sĩ ngành Công tác xã hội.

Một nội dung đặc biệt và trọng tâm của chương trình là nghe sách nói. Hoạt động ý nghĩa này được xây dựng nhằm hướng đến những người cao tuổi có thị lực suy giảm, không còn khả năng cầm sách hoặc xem trên điện thoại. Từ đó, việc cung cấp sách nói miễn phí sẽ giúp các cô chú thưởng thức được những cuốn sách hay có bản quyền thay vì những nội dung nghe kém chất lượng khác trôi nổi trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, tại buổi ra mắt, Ban tổ chức giới thiệu tác phẩm Người Mẹ Cầm Súng của nhà văn Nguyễn Thi - viết về nữ anh hùng Út Tịch, một biểu tượng kiên cường của người phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến.

Những hoạt động ý nghĩa chăm sóc đời sống tinh thần dành cho hội người cao tuổi được chính quyền đặc biệt quan tâm.

Cùng với các hoạt động trên, người cao tuổi tại địa phương còn được cán bộ Y Tế cung cấp thông tin sức khỏe hằng tuần, thăm khám tư vấn bệnh lý - tâm lý trực tiếp tại chỗ và có cơ hội gặp gỡ những nghệ sĩ cải lương, bolero trong các chương trình biểu diễn đặc biệt do nhạc sĩ Hamlet Trương biên tập.

#văn hóa đọc #người cao tuổi #sách nói #TP.HCM #hoạt động cộng đồng #công tác xã hội #Hamlet Trương

