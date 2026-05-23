TP.HCM: Teen THPT chuyên Lê Hồng Phong đón “mưa sao băng” trong lễ tốt nghiệp

HHTO - Dưới nắng tháng Năm lung linh, hàng ngàn “ngôi sao băng” rực rỡ sắc xanh được teen THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đồng loạt giơ cao. Màn flashmob truyền thống gửi gắm những điều ước tuổi 18 và đánh dấu khoảnh khắc tỏa sáng của cư dân trường.

15 phút biến sân trường thành "bầu trời sao"

Hơn 2.000 bạn học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã cùng nhau khép lại một năm học đặc biệt tại Lễ Tổng kết - Tri ân và Trưởng thành. Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 1.000 ngày dưới mái trường chuyên, “Chương trình Truyền thống Khối 12” đã lưu giữ những khoảnh khắc tỏa sáng của niên khóa 2023 - 2026.

Niên khóa 2023 - 2026 rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Như Phương

Tiết mục đồng ca bài hát khối Đại lộ Mặt Trời (Chillies) để lại nhiều dư vị cảm xúc trong lòng cư dân cuối cấp của trường. Tâm điểm chiếm trọn sự mong đợi của toàn thể thầy cô, phụ huynh và đặc biệt là các cựu học sinh khóa trước quay về tiếp lửa chính là màn đồng diễn flashmob truyền thống.

"Mưa sao băng" tại sân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Như Phương

Trên nền nhạc liên khúc One Thing - You’ll Always Find Your Way Back Home - Firework, teen 2K8 đã thể hiện màn trình diễn dài 15 phút với phần vũ đạo cá nhân, hòa nhịp đồng điệu cùng bạn nhảy đôi, xếp đội hình sao năm cánh, bốn cụm pháo hoa nhìn từ trên cao.

Phần nhảy đôi nhịp nhàng và đáng yêu. Ảnh: Như Phương

Bạn Phan Mai Phương. Ảnh: NVCC

Bạn Phan Mai Phương (Lớp 12 Chuyên Trung - Nhật, Trưởng ban Văn nghệ CTTTK12) bật mí: "Dựa trên bài nhạc Firework, chúng mình đã biên đạo và xếp đội hình thành hình pháo hoa. Nền nhạc gốc chưa hợp với không khí của tiết mục nên cả team đã cùng nhau phối khí lại và làm việc với anh producer Daniel Miller, cựu học sinh trường."

Đạo cụ Sao Băng được LHP-ers vẫy cao thay cho lời chào tạm biệt. Ảnh: Như Phương

Với đạo cụ trình diễn Sao Băng hình ngôi sao năm cánh, gắn dải ruy băng rực rỡ sắc màu màu vàng, xanh dương và xanh ngọc do học sinh trường làm thủ công. Sao Băng đại diện cho những giấc mơ của teen suốt ba năm cấp ba. Sao băng vốn chẳng mấy khi xuất hiện và chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng chỉ cần cầu nguyện khi sao băng vụt qua thì mọi điều ước sẽ đều trở thành hiện thực.

Bạn Vận Thi (Đạt Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Trung năm học 2025-2026).

​Suốt những tháng chuẩn bị cho chương trình, chúng mình đã dành buổi trưa để chụp hình, quay phim cho các bài viết truyền thông trên fanpage Đồng Khởi Lê Hồng Phong. Nhìn các anh chị khối 12 tập nhảy flashmob hết mình, mình mong chờ năm sau, lớp mình cũng sẽ hăng hái trong những ngày cuối như thế. ​Bạn Thang Vận Thi (Lớp 11 Chuyên Trung,

CTV Ban Truyền Thông CTTTK12)

Màn biến hình với đồng phục lấp lánh

LHP-ers còn đầu tư 1001 phụ kiện như cánh tiên, nón Mario, áo choàng Spider Man, mũ chú hề, băng trán Hitai-ate Naruto... thể hiện dấu ấn riêng của mỗi lớp.

Bộ đồng phục chính khóa của teen thêm phần nổi bật với các phụ kiện có 1-0-2.

Không chỉ mở ra vũ trụ hoạt hình sân trường với loạt phụ kiện không đụng hàng, hoạt động "Lời chưa nói" còn là phút giây cư dân trường hỏi nhau "Bạn đã từng giả vờ nhìn vào tập vở để tránh ánh mắt của thầy cô mỗi lần kiểm tra bài?" hay "Bạn có từng nghĩ học kỳ 1 điểm thấp thì học kỳ 2 mình gỡ lại?" gợi nhắc muôn vàn kỷ niệm "nhất quỷ nhì ma" nhưng đáng yêu hết nấc của tuổi học trò.

Teen rực rỡ trong phụ kiện riêng của lớp. Ảnh: Như Phương

Thầy Lê Minh Châu. Ảnh: Humans of LHP.

Trong hành trình đồng hành cùng cư dân cuối cấp, thầy Lê Minh Châu (Giáo viên bộ môn Tiếng Anh) chia sẻ: "Trước khi bước vào kỳ thi, các thầy cô đã trau dồi cho học sinh kỹ năng làm bài, trui rèn bản lĩnh qua các bài kiểm tra tại trường. Thế hệ 2K8 độc lập hơn rất nhiều, các bạn có khả năng tự học, tự tìm hiểu, tìm học bổng, mạnh dạn chọn trường và chọn ngành phù hợp với sở thích và năng lực của mình, không quá lệ thuộc quá nhiều vào thầy cô hay chịu áp lực từ ba mẹ. Thầy tin rằng với DNA Lê Hồng Phong, mỗi bạn học sinh đều có thể tự tin, thoải mái bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới".

Gửi lời chưa nói qua chiếc ruy băng

Phần trao ruy băng cuối màn flashmob trở thành khoảnh khắc đáng nhớ với teen 2K8, khi mỗi bạn giữ trên tay 5 dải ruy băng.

Những dải ruy băng được teen chăm chút chuẩn bị. Ảnh: Như Phương.

Ruy băng vàng gửi tặng cho người làm bạn cười nhiều nhất. Ruy băng cam trao cho người bạn muốn gửi lời cảm ơn. Ruy băng xanh dành đến người bạn muốn gửi lời xin lỗi. Ruy băng hồng cho người bạn không muốn rời xa nhất. Và cuối cùng là ruy băng màu đỏ để dành cho chính mình.​

Không thiếu nụ cười và cả những giọt nước mắt trong giây phút chia tay. Ảnh: Như Phương

Bạn Nhã Thy (Lớp 12 Chuyên Văn 1) hào hứng: "Điều làm mình bất ngờ nhất là bạn cùng bàn - người thường xuyên có mặt trong lớp vì hay đi học Đội tuyển nhưng bạn vẫn trao ruy băng cho mình".

Bạn Kim Ngân.

Bạn Kim Ngân (Lớp 12 Chuyên Văn 2) gửi gắm: "Mình được nhận ruy băng từ một người bạn mà mình ít khi nói chuyện trong lớp. Ruy băng như lời cảm ơn, cũng là lời xin lỗi mà chúng mình trao cho nhau."

Phút giây không thể nào quên trong 15 phút biểu diễn của teen. Ảnh: Như Phương

Từng trao ruy băng trong lễ tốt nghiệp ba năm trước, bạn Lê Phạm Khánh Linh (cựu học sinh lớp Chuyên Anh 1, Khóa 20-23) bộc bạch: “Ba năm sau khi ra trường mình đều về dự xem lễ tốt nghiệp của các em. Năm nay mình không còn cảm giác luyến tiếc hay buồn mà chỉ thấy nhớ những người bạn đã trao ruy băng cho mình. Mình chúc các bạn khối 12 sẽ chinh phục được những mục tiêu trước mắt. Chúng mình đã trải qua ba năm tại Lê Hồng Phong thì phong ba bão táp nào cũng sẽ vượt qua".

Bạn Khánh Linh (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Như Phương.

Khép lại chặng hành trình dài ba năm đầy ắp những mảnh ghép ký ức, “Chương trình Truyền thống Khối 12” vừa là lời chào kết, vừa là lời hẹn tương lai, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chương trình Truyền thống Khối 12 kết lại với khoảnh khắc ngọt ngào. Ảnh: Như Phương