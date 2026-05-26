Nam sinh 15 tuổi nguy kịch sau khi đá bóng dưới trời nắng, cảnh báo sốc nhiệt

HHTO - Thường xuyên luyện tập bóng đá với cường độ cao giữa thời tiết oi bức, một nam sinh 15 tuổi tại TP.HCM bất ngờ ngất xỉu trên sân và rơi vào tình trạng sốc nhiệt nguy kịch. Bệnh nhi phải lọc máu liên tục, điều trị hồi sức tích cực suốt gần 3 tuần mới qua cơn nguy hiểm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM), đơn vị này vừa điều trị thành công cho một trường hợp sốc nhiệt nặng kèm biến chứng ly giải cơ, tổn thương gan, tụy và suy thận cấp ở một nam sinh 15 tuổi.

Được biết, nam sinh có lịch tập luyện bóng đá khá dày. Hằng ngày, cậu bạn thường đá bóng từ 17h đến 20h tại câu lạc bộ địa phương, cuối tuần tiếp tục tập luyện vào buổi sáng.

Khoảng 9h ngày 3/5, trong lúc chơi bóng cùng bạn bè dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, nam sinh bất ngờ than mệt, sau đó ngất xỉu và vã nhiều mồ hôi. Cậu bạn nhanh chóng được thầy và các bạn đưa đến trạm y tế rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi nhập viện với biểu hiện lơ mơ, sốt cao tới 40 độ C, thở nhanh, tay chân tím tái và huyết áp khó đo. Kết quả xét nghiệm cho thấy nam sinh bị toan chuyển hóa nặng, lactate máu tăng cao, đồng thời xuất hiện tổn thương đa cơ quan gồm gan, thận và tụy. Đặc biệt, bệnh nhi bị ly giải cơ nghiêm trọng - tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy hàng loạt.

Chỉ số men cơ CK tăng lên 11.544 đơn vị/L, myoglobin trong máu và nước tiểu tăng rất cao. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiệt nặng biến chứng ly giải cơ, tổn thương gan, tụy và suy thận cấp.

Theo êkíp điều trị, bệnh nhi cần truyền khoảng 12 lít dịch điện giải kết hợp thuốc vận mạch liều thấp để duy trì huyết động. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương đa cơ quan vẫn tiếp tục diễn tiến nặng với hàng loạt chỉ số viêm tăng cao.

(Ảnh minh hoạ: Gemini AI)

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã chỉ định lọc máu liên tục sớm, phối hợp kháng sinh, truyền máu và chế phẩm máu, đồng thời điều chỉnh rối loạn toan kiềm, hỗ trợ chức năng các cơ quan và bổ sung nhiều loại thuốc cần thiết.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như hồi sức, tiêu hóa gan mật và thận - nội tiết, nam sinh đã được cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn. Chức năng gan, thận và tụy hiện đã trở về bình thường.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt ở trẻ trong mùa Hè

Theo các bác sĩ, sốc nhiệt là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Trẻ em và thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời trong điều kiện nắng nóng kéo dài là nhóm có nguy cơ cao.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần chủ động phòng ngừa sốc nhiệt cho trẻ trong mùa hè. Trẻ nên hạn chế vận động cường độ cao dưới trời nắng gắt, ưu tiên tập luyện tại nơi thoáng mát và bổ sung đủ nước cho cơ thể. Trong trường hợp phải hoạt động ngoài trời, cần để cơ thể thích nghi dần với thời tiết nóng thay vì tập luyện quá sức ngay từ đầu.

Bác sĩ cũng lưu ý, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện như mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, khó chịu hoặc vã mồ hôi nhiều, cần dừng vận động ngay và đưa trẻ đến nơi râm mát để nghỉ ngơi. Nếu chậm xử trí, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.