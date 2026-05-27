Đăng lại thông tin báo chí không xin phép lên fanpage có thể bị phạt tới 30 triệu

Tự ý “reup” bài báo lên mạng xã hội có thể bị xử phạt nặng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, với nhiều chế tài mạnh nhằm siết chặt hoạt động trên không gian mạng, có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

Cụ thể, theo Điều 95 của nghị định, mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Quy định này được xem là động thái mạnh tay nhằm xử lý tình trạng sao chép, “reup” bài viết, hình ảnh, video từ các cơ quan báo chí rồi đăng lại trên fanpage, TikTok, Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội để câu tương tác, kéo lượt xem.

Ngoài việc sao chép nguyên bài, các hành vi đăng lại nội dung báo chí chưa được phép lưu hành, đã có quyết định cấm lưu hành hoặc bị tịch thu cũng nằm trong diện bị xử phạt theo khung trên.

Trong nhiều năm qua, tình trạng các fanpage tự ý lấy nội dung từ báo chí chính thống rồi chỉnh sửa tiêu đề, cắt logo hoặc đăng lại dưới dạng “tin tổng hợp” diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng lớn tới bản quyền nội dung và doanh thu của các cơ quan báo chí.

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Admin fanpage, chủ kênh sẽ phải chịu trách nhiệm

Nghị định mới cũng quy rõ trách nhiệm của chủ tài khoản mạng xã hội, admin fanpage, quản trị viên nhóm cộng đồng và chủ kênh nội dung.

Theo đó, những người này có thể bị xử phạt nếu không thực hiện biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật khi đã có yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan chức năng.

Ngoài vấn đề bản quyền báo chí, các hành vi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân, cổ xúy tệ nạn xã hội hoặc nội dung phản cảm cũng có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Siết tình trạng “báo hóa” mạng xã hội

Một điểm đáng chú ý khác trong nghị định là việc xử lý tình trạng “báo hóa” mạng xã hội.

Các tài khoản hoặc fanpage tự sản xuất nội dung theo hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí khi không có giấy phép phù hợp cũng có thể bị xử phạt theo khung từ 20 - 30 triệu đồng.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Nhiều ý kiến cho rằng quy định mới sẽ tác động mạnh tới các fanpage chuyên “reup” nội dung báo chí và các hội nhóm thường xuyên đăng tải lại tin tức mà chưa được sự cho phép của đơn vị sở hữu bản quyền.