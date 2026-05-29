Đời sống

TP.HCM: Chương trình "Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi" năm 2026

Ý Lê (tổng hợp)

Sáng 29/5, tại Trung tâm Hội nghị 272, chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành cùng 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu. Với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố Bác vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình trở thành diễn đàn để thiếu nhi bày tỏ ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp liên quan học tập số, công dân số, đô thị thông minh và an toàn trên không gian mạng.

Sáng 29/5, tại Trung tâm Hội nghị 272, chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành cùng 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi toàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành cùng 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi toàn Thành phố chụp ảnh lưu niệm.

Mang chủ đề “Thiếu nhi Thành phố Bác vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình hướng đến việc ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, đồng thời lắng nghe những đề xuất, sáng kiến của thiếu nhi trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại biểu thiếu nhi trình bày ý kiến 4 nhóm.

Tại chương trình, các đại biểu thiếu nhi đã mạnh dạn chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi và kiến nghị xoay quanh 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Học tập suốt đời trong kỷ nguyên số; xây dựng hình ảnh công dân số; phát triển Thành phố thông minh từ góc nhìn thiếu nhi; xây dựng văn hóa số và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Đại biểu thiếu nhi phát biểu ý kiến cá nhân theo chủ đề “Thiếu nhi Thành phố mang tên Bác vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm của thiếu nhi đối với việc tiếp cận công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, nâng cao kỹ năng số, cũng như mong muốn có thêm nhiều sân chơi sáng tạo, không gian học tập hiện đại và các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đại diện lãnh đạo Thành phố cùng các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề thiếu nhi quan tâm, đồng thời ghi nhận nhiều đề xuất thiết thực nhằm hoàn thiện chính sách, giải pháp hỗ trợ thiếu nhi phát triển toàn diện trong thời đại số.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn ý nghĩa, cầu nối giữa lãnh đạo Thành phố với thiếu nhi; qua đó góp phần bồi dưỡng thế hệ thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh có bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và khát vọng xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao quà tặng đến đại biểu thiếu nhi.
Theo Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
