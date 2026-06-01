Hôm nào Hà Nội nóng đỉnh điểm trong đợt này, nhiệt độ có thể lên bao nhiêu?

Thục Hân

HHTO - Hà Nội đang có đợt nắng nóng mới và sắp có những ngày nóng nhất trong đợt này. Nhiệt độ trong những ngày đó có thể lên tới mức bao nhiêu?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội đã bước vào đợt nắng nóng mới.

· Ngày 3 - 4/6 dự báo là thời điểm nóng nhất trong vài ngày tới, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời khoảng 43 - 45oC.

· Chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, người dân nếu thấy dông cần trú ở nơi chắc chắn, an toàn.

Hà Nội lại bước vào một đợt nắng nóng mới

Nắng nóng đã quay lại Hà Nội sau khi “tạm dừng” được đúng một ngày. Nhưng đây cũng không phải điều bất ngờ vì trong các tháng Hè, thời tiết miền Bắc thường cứ đi từ đợt nắng nóng này sang đợt nắng nóng khác.

Chiều nay, 1/6, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 41 - 42oC. Ngày mai nóng bức tương tự. Tất nhiên, nhiều người có thể thấy mỗi ngày lại nóng hơn dù nhiệt độ chưa chắc thay đổi, là do nóng càng dài thì cơ thể càng mệt.

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới ngay đầu tháng 6
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 1/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Thời điểm nóng nhất ở Hà Nội trong đợt này

Theo các mô hình dự báo hiện tại, ở Hà Nội, nếu tính trong vài ngày tới thì ngày 3/6 và 4/6 là thời điểm nóng nhất của đợt này.

Trong ngày 3 - 4/6, nhiệt độ thực đo tại Hà Nội được dự báo khoảng 37 - 38oC, là mức nắng nóng gay gắt. Một số nơi có thể lên gần 39oC, tức là sát ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời vào buổi chiều các ngày 3 - 4/6 có thể lên tới 43 - 45oC.

Hà Nội có nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên tới khoảng 45 độ C
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 4/6. Ảnh: Ventusky, ICON.

Sau đỉnh nóng vẫn có khả năng nhiệt độ còn tăng

Hiện tại, một số mô hình thời tiết dự báo ngày 7/6, nhiệt độ ở Hà Nội có thể tăng rất cao lần nữa. Tuy nhiên, các mô hình vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về mức độ nóng của ngày 7/6.

Ngoài nắng nóng, Hà Nội trong vài ngày tới có thể xuất hiện mưa dông chiều tối.

Người dân nên lưu ý gì?

Trong những ngày nhiệt độ cảm nhận vượt 40oC, người dân nên hạn chế ở ngoài trời vào đầu giờ chiều (nếu có thể), uống nhiều nước ngay cả khi không thấy khát và không nên di chuyển nhanh, đột ngột giữa ngoài trời và phòng điều hòa lạnh.

Mưa dông chiều tối có thể đi kèm gió mạnh, sét, người dân nên trú ở nơi chắc chắn nếu thấy có dông, không trú dưới cây lớn hoặc gần các kết cấu dễ rơi, đổ.

