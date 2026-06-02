Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao mạng xã hội bỗng “tràn ngập” những chuyện siêu nhiên, khó lý giải?

Thục Hân

HHTO - Sau khi một bạn nữ kể về trải nghiệm khó lý giải trong chuyến đi mới đây, trên các mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài kể những chuyện tương tự. Vì sao những câu chuyện siêu nhiên, bí ẩn lại lan truyền nhanh như vậy?

Tóm tắt nhanh:

· Những câu chuyện tâm linh thường dễ lan truyền vì đánh mạnh vào cảm xúc sợ hãi và tò mò của con người.

· Khi đọc nhiều nội dung tương tự, con người dễ nhớ lại, diễn giải lại và kể lại các trải nghiệm mơ hồ của bản thân.

· Thuật toán mạng xã hội có thể khiến người dùng cảm thấy “tràn ngập chuyện siêu nhiên”.

· Mỗi trải nghiệm có thể có lời giải thích khác nhau và không phải trường hợp nào cũng có thể kết luận ngay.

Một bạn nữ đã kể lại những trải nghiệm khó lý giải trong chuyến đi cuối tuần vừa rồi: Bạn nghe thấy những tiếng thúc giục bỏ áo phao và nhảy xuống nước khi đang đi đò qua hang động, bạn nhìn thấy một “người” bí ẩn giữa đêm tối…

Câu chuyện của bạn nữ lan truyền mạnh trên mạng xã hội Threads. Gần như ngay lập tức, những bài viết kể về các trải nghiệm có tính tâm linh như “nhìn thấy bóng người”, “nghe tiếng gọi”, “bị đi theo”… xuất hiện liên tục.

Nhiều cư dân mạng kể về những sự việc siêu nhiên, khó lý giải mà mình đã gặp ở khắp nơi, từ ký túc xá trường đại học, đến Thái Lan, Hàn Quốc. Điều này khiến không ít người nói rằng mạng xã hội bỗng tràn ngập chuyện tâm linh chỉ trong vài ngày.

Khung cảnh hang động và sông nước vào buổi tối
Hang động là môi trường thiếu ánh sáng, có thể gây cảm giác lo lắng, sợ hãi đối với một số khách tham quan. Ảnh minh họa: Lost River Cave.

Vì sao các câu chuyện tâm linh thường lan truyền rất nhanh?

Có nhiều lý do khiến con người hay bị thu hút bởi những câu chuyện bí ẩn, khó lý giải. Nhiều nhà tâm lý học cho rằng não bộ của con người đặc biệt chú ý tới những thông tin liên quan đến nguy hiểm, các tình huống có tính đe dọa…, phần vì bản năng sinh tồn, phần vì sự tò mò, muốn tìm hiểu.

Theo bài phân tích trên trang web của ĐH Arizona (Mỹ), phó giáo sư Eddy White của Khoa Nhân văn Công cộng và Ứng dụng cho rằng một động lực lớn khiến những câu chuyện siêu nhiên thu hút nhiều người là việc tìm kiếm ý nghĩa trong một thế giới phức tạp.

Ông White nói, phần lớn ý nghĩa mà con người tìm kiếm liên quan đến sự hữu hạn của cuộc sống và những gì xảy ra sau khi qua đời. Tuy nhiên, việc tìm kiếm ý nghĩa đó còn vượt ra ngoài những câu hỏi về cái chết.

Người dùng mạng xã hội đọc các câu chuyện tâm linh vào ban đêm
Vì nhiều lý do, con người thường bị thu hút bởi những câu chuyện siêu nhiên, dị thường. Ảnh minh họa: Arizona.edu.

Ngoài ra, những câu chuyện mang màu sắc tâm linh, siêu nhiên còn có thể tạo ra cảm giác sợ hãi, có thể rất gần với cảm giác phấn khích mà nhiều người thích thú. Đây cũng là một lý do khiến nhiều người thích đọc sách kinh dị, vào nhà ma…

Cộng với một số yếu tố tâm lý khác, những điều trên khiến con người thường đặc biệt thích đọc, nghe kể và kể lại những sự việc bí ẩn, siêu nhiên, khiến chúng có thể lan truyền rất nhanh.

Hiệu ứng này càng mạnh trên mạng xã hội. Tức là, khi một bài viết gây chú ý, thuật toán sẽ tiếp tục ưu tiên hiển thị các nội dung tương tự. Điều này tạo cảm giác “tràn ngập chuyện ma”, dù thực tế đó có thể chỉ là một nhóm nội dung đang được lan truyền mạnh trong thời gian ngắn.

Vì sao nhiều người cùng nhớ đến và kể lại những trải nghiệm kỳ lạ?

Sau khi đọc một hoặc một vài câu chuyện khó lý giải, con người cũng dễ bắt đầu nhớ lại các trải nghiệm mơ hồ của bản thân (hoặc của người khác mà mình từng nghe kể), chẳng hạn từng nghe tiếng động lạ trong ký túc xá, cảm thấy bất an khi đi rừng hoặc nghe như có ai gọi tên mình trong bóng tối.

Các nhà nghiên cứu gọi đây là “social contagion” (sự lây lan xã hội). Đây là sự lan truyền các hành vi, thái độ và cảm xúc thông qua đám đông, từ thành viên này sang thành viên khác, theo bài đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NLM). Mạng xã hội cũng có thể khiến sự “lây lan” này dễ xảy ra hơn, ảnh hưởng đến nhiều người hơn.

Mà trên mạng xã hội, khi rất nhiều người chia sẻ cùng một kiểu trải nghiệm, người đọc thường dễ cảm thấy những câu chuyện đó “đáng tin” hơn.

Ngoài ra, còn có những xu hướng tâm lý và nhận thức khác khiến nhiều người sau khi đọc chuyện siêu nhiên thì nghĩ rằng mình cũng từng gặp chuyện tương tự, chẳng hạn thiên kiến xác nhận (não tìm kiếm và ghi nhớ những chi tiết phù hợp với niềm tin sẵn có, nhưng bỏ qua những chi tiết không phù hợp).

Minh họa hiệu ứng lan truyền cảm xúc và niềm tin trên mạng xã hội
Hình minh họa đơn giản về sự lây lan xã hội. Ảnh: Medium.

Không phải mọi trải nghiệm đều có cùng một lời giải thích

Tất nhiên, không phải tất cả các trải nghiệm kỳ lạ đều có thể được giải thích theo cùng một cách. Có trường hợp là sự hiểu nhầm hoặc do ảnh hưởng tâm lý, nhưng cũng có những câu chuyện không có nhiều thông tin để kết luận chính xác.

Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng, thường thì khi nỗi sợ, sự tò mò và hiệu ứng đám đông kết hợp với nhau trên mạng xã hội, những câu chuyện tâm linh dễ có xu hướng lan rất nhanh.

Vì vậy, khi đọc các câu chuyện mang màu sắc tâm linh, siêu nhiên trên mạng xã hội, mỗi người đều nên giữ sự bình tĩnh, tỉnh táo và nhìn nhận sự việc theo nhiều khả năng khác nhau thay vì vội kết luận. Vì những trải nghiệm kỳ lạ đôi khi có thể liên quan đến tâm lý, môi trường, hoặc trạng thái căng thẳng của con người, nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể kết luận theo cùng một cách.

Ngoài ra, người dùng mạng xã hội cũng nên cẩn trọng trước những nội dung chưa được kiểm chứng rõ ràng, nhất là khi các câu chuyện đó đang lan truyền mạnh, để tránh tạo cảm giác sợ hãi cho chính mình.

ft1482.jpg
Thục Hân
#chuyện tâm linh viral #Threads Tràng An Ninh Bình #vì sao chuyện tâm linh lan nhanh #social contagion là gì #tâm lý đám đông #chuyện tâm linh trên mạng xã hội #hiệu ứng lan truyền cảm xúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục