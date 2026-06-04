Phim có Thái Hòa không bán được vé nào

TPO - Trong khi nhiều phim Việt chật vật tìm khán giả, thậm chí có tác phẩm không bán nổi một vé dù vẫn còn 7 suất chiếu, “Ma xó” bất ngờ vượt mặt loạt đối thủ để vươn lên dẫn đầu phòng vé.

'Ma xó' cắt mạch thống trị của phim ngoại

Theo Box Office Vietnam, tính đến trưa 4/6, Ma xó dẫn đầu doanh thu phòng vé với 2,2 tỷ đồng trong ngày, bán gần 30.000 vé trên hơn 2.600 suất chiếu. Bộ phim tạo khoảng cách đáng kể với tác phẩm xếp sau là Doraemon Movie 45 (835 triệu đồng).

Kết quả này gây chú ý bởi suốt nhiều tuần qua, doanh thu phòng vé Việt gần như nằm trong tay các phim ngoại. Đặc biệt, Doraemon Movie 45 liên tục giữ vị trí số một và hiện đã thu về hơn 166 tỷ đồng sau hai tuần phát hành.

Một cảnh trong phim Ma xó.

Lấy cảm hứng từ hình tượng ma xó trong dân gian Nam Bộ, bộ phim của đạo diễn Phan Bá Hỷ không chỉ khai thác yếu tố kinh dị mà còn lồng ghép câu chuyện về gia đình, nhân quả và những lựa chọn của con người khi đứng trước nghịch cảnh. Sau các suất chiếu sớm, phim đã thu hơn 3,1 tỷ đồng và cho thấy sức hút đáng kể trước ngày khởi chiếu chính thức.

Thành công bước đầu của Ma xó tiếp tục cho thấy đề tài kinh dị vẫn là thể loại có lợi thế lớn tại thị trường Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều tác phẩm kinh dị nội địa đạt doanh thu cao nhờ khai thác chất liệu văn hóa dân gian quen thuộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí của nhóm khán giả trẻ.

Nhiều phim Việt thất thế

Trái ngược với tín hiệu khả quan từ Ma xó, nhiều dự án Việt đang rơi vào cảnh đìu hiu. Ốc mượn hồn chỉ thu khoảng 120 triệu đồng trong ngày 4/6 dù vẫn còn khoảng 1.000 suất chiếu. Trong khi đó, Một thời ta đã yêu gần như chuẩn bị rút rạp sau ba tuần phát hành. Bộ phim chỉ bán được 5 vé trong ngày, nâng tổng doanh thu lên khoảng 2 tỷ đồng - con số được đánh giá rất thấp so với chi phí sản xuất và phát hành.

Phim có Thái Hòa không bán được vé nào.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Anh hùng. Bộ phim có sự tham gia của Thái Hòa - một trong những ngôi sao phòng vé hàng đầu Việt Nam - nhưng không bán được vé nào tính đến trưa 4/6 dù vẫn còn 7 suất chiếu.

Tình trạng phim Việt không bán được vé nào trước khi rời rạp không hi hữu, từng rơi vào các dự án như Thẩm mỹ viện âm phủ, Đại tiệc trăng máu 8...

Thực tế này cho thấy tên tuổi diễn viên không còn là yếu tố đảm bảo thành công thương mại. Khán giả ngày càng khắt khe hơn với chất lượng kịch bản, tính mới mẻ của câu chuyện và hiệu ứng truyền miệng sau khi phim ra mắt.

Bên cạnh đó, việc quá nhiều phim Việt cùng ra rạp trong thời gian ngắn khiến thị trường trở nên chật chội. Những tác phẩm thiếu điểm nhấn về nội dung hoặc chiến dịch quảng bá khó tạo được sức bật trước sức ép từ các bom tấn ngoại nhập và những thương hiệu đã có lượng người hâm mộ sẵn có.

Dù vậy, sự bứt phá của Ma xó là tín hiệu khả quan cho phim Việt trong tháng 6. Sau giai đoạn chứng kiến hàng loạt tác phẩm doanh thu thấp và nhanh chóng rời rạp, phòng vé nội địa đang chờ xem liệu bộ phim kinh dị này có đủ sức duy trì sức nóng, trở thành cú hích mới cho điện ảnh Việt hay không.