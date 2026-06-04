Máy bay không người lái lao xuống sân bay Kuwait rồi nổ tung

TPO - Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một máy bay không người lái nghi của Iran lao xuống Cổng số 1 tại Sân bay Quốc tế Kuwait vào ngày 3/6.

Cơ quan này mô tả vụ việc là một “cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nghi của Iran”, gây ra thiệt hại về người và vật chất trên diện rộng.

Bộ Ngoại giao Kuwait trước đó cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng khi máy bay không người lái bắn trúng sân bay và các “cơ sở trọng yếu” khác. Ngoài ra, một số người khác đã bị thương.

Khoảnh khắc máy bay không người lái lao xuống sân bay Kuwait. (Nguồn: RT)

Tehran phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào sân bay. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố, thiệt hại có thể do một tên lửa Patriot mà Mỹ phóng để bảo vệ căn cứ Mỹ ở Kuwait khỏi các cuộc tấn công của Iran.

“Cuộc điều tra và nghiên cứu của chúng tôi về vụ tấn công sân bay Kuwait cho thấy, lực lượng không quân của IRGC không bắn vào mục tiêu này”, một phát ngôn viên của IRGC cho biết. Ông mô tả vụ việc là do “lỗi trong hệ thống Patriot của Mỹ” sau khi một tên lửa đánh chặn không bắn trúng tên lửa của Iran và rơi xuống sân bay.

Vụ việc xảy ra sau cuộc đấu súng giữa lực lượng Mỹ và Iran. IRGC tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Qeshm của Iran.