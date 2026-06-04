Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bẫy bao tiêu sau những lời quảng cáo nuôi con đặc sản

Phú Nguyễn

TPO - Một số chủ trang trại chăn nuôi ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang quảng cáo “lợn rừng Indonesia”, đuông dừa dễ nuôi, vốn đầu tư thấp lợi nhuận cao và hứa hẹn cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm. Nhưng khi con giống đã được bán đi, vật nuôi đến ngày xuất chuồng thì các chủ trang trại này lại lật kèo.

Từ phản ánh của một số người dân, trong vai người có nhu cầu đầu mô hình nuôi "lợn rừng Indonesia" quy mô lớn, phóng viên tìm đến trang trại được cho là của ông Nguyễn Văn T (42 tuổi) tại thôn Bòng, xã Tân Trào.

tp-c_trang-trai-tuyen-quang.jpg
Lối vào trang trại ông T cũng là lối đi vào Di tích Khấu Lấu – Vực Hồ, thôn Bòng, nằm bên bờ sông Phó Đáy.

Trang trại nằm ven sông Phó Đáy, từng nhiều lần xuất hiện trong các video quảng cáo trên nền tảng Youtube với hình ảnh đàn lợn đông đúc. Tuy nhiên, thời điểm phóng viên có mặt, khu vực chuồng nuôi rộng với khoảng 10 ô chuồng gần như trống trơn, chỉ còn 4 con lợn bên trong.

Không có người tại trại, phóng viên liên hệ qua điện thoại. Khoảng 15 phút sau, ông T xuất hiện cùng hai người đàn ông khác. Trong cuộc trao đổi, ông này liên tục giới thiệu đang sở hữu thêm một trang trại khác nằm sâu trong khu vực Trung Long, cách đó khoảng 12km, với quy mô hàng trăm con lợn nái và lợn thịt.

tp-c_tuyen-quang-trang-trai-2.jpg
Bên trong trang trại nhà ông T. Ảnh cắt từ clip ngày 27/5.

“Bên trong trang trại hiện có khoảng 200 con nái, hơn 400 con lợn thịt”, ông T nói. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được trực tiếp vào khu trang trại nói trên để ghi nhận thực tế, ông T từ chối với lý do đường bị sạt lở và hẹn 20 ngày sau sẽ liên lạc lại.

Ông T còn giới thiệu, từ trước tới nay, cơ sở của ông chủ yếu nuôi thịt thương phẩm, chưa cung cấp giống ra bên ngoài. Khoảng 6 -7 tháng trở lại đây mới bán lợn giống, tính từ đầu năm đã bán được 300 lợn giống các loại. Riêng "lợn rừng Indonesia" có giá 4 triệu đồng/con giống.

Khi khách hàng hỏi, giống "lợn rừng Indonesia" đang ở đời F mấy (thế hệ con lai vật nuôi từ cá thể bố mẹ) thì ông T giải thích: "Hầu như bọn tôi không tính F, tự mình gây ra, tự nó đẻ ra thôi". Tuy không biết thế hệ con lai của lợn nhưng ông T vẫn một mực khẳng định: "Lợn được nhập khẩu từ Indonesia".

Về chính sách bao tiêu sản phẩm, ông T khẳng định sẽ thu mua lại lợn thương phẩm cho người mua giống với giá khoảng 300.000 đồng/kg ở năm nuôi đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ điều chỉnh theo giá thị trường. Người này cũng cho biết, từ đầu năm đã bán hàng trăm con giống và “chưa từng có ai phản ánh không bao tiêu được”.

Trái với những lời quảng cáo, nhiều người mua giống cho biết họ gặp khó khăn khi vật nuôi đến kỳ xuất bán. Đơn cử, như anh Trần Quốc Vinh, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, cuối tháng 1/2026, sau khi xem video quảng cáo trên Youtube, anh đã tìm đến trang trại của ông T để mua 9 con "lợn giống Indonesia" với giá khoảng 4 triệu đồng/con.

tp-c_tuyen-quang-trang-trai-2396.jpg
Ông T cam kết sẽ bao tiêu sản phẩm năm đầu tiên với giá 300.000 đồng/kg. Ảnh cắt từ clip, ngày 27/5.

Hai bên có ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá 400.000 đồng/kg lợn thương phẩm. Tuy nhiên, khi đàn lợn phát triển đến giai đoạn có thể xuất bán, anh Vinh liên hệ lại thì ông T thông báo đã phá sản, lợn dịch chết hết, không thể tiếp tục thực hiện cam kết. “Khi tôi gọi điện liên hệ để bán lợn theo cam kết, ông T nói không còn khả năng bao tiêu nữa, thậm chí có lúc còn nói chuyện với thái độ thách thức”, anh Vinh bức xúc.

Theo anh Vinh, sau nhiều tháng bỏ vốn đầu con giống, thức ăn và chuồng trại, đàn lợn hiện đã đến thời điểm xuất bán nhưng anh vẫn chưa thể bán. Trong khi đó, chi phí chăn nuôi mỗi ngày tiếp tục phát sinh khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn. “Giờ tôi chỉ mong tự tìm được nơi tiêu thụ để gỡ gạc phần nào vốn liếng đã bỏ ra, nhưng đến nay vẫn rất bế tắc”, anh Vinh nói.

ơng tự, anh Toàn (trú tại Thái Nguyên) cho biết, anh và người em đã đầu gần 100 triệu đồng mua giống đuông dừa từ một người đàn ông tên M, trú tại xã Tân Trào. Từ lời quảng cáo trên mạng xã hội đuông dừa dễ nuôi, dễ chăm sóc, đầu ra ổn định và được cam kết thu mua với giá từ 150.000 – 200.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, khi đuông đến kỳ thu hoạch, phía bán giống chỉ thu mua cầm chừng với giá khoảng 110.000 đồng/kg. Tổng cộng, anh Toàn bán được khoảng 54kg, chỉ thu về hơn 5,9 triệu đồng. Phần còn lại không có người mua, đuông chết dần khiến số vốn đầu còn lại gần như mất trắng. “Ban đầu họ nói bao tiêu toàn bộ sản phẩm, nhưng sau đó gần như bỏ mặc. Không bán được, cũng không thể sử dụng nên thiệt hại rất lớn”, anh Toàn nói.

Không chỉ một vài trường hợp, nhiều người ở các địa phương khác nhau cũng rơi vào tình cảnh ơng tự sau khi mua giống vật nuôi từ các tài khoản quảng cáo trên mạng xã hội có địa chỉ trại tại xã Tân Trào.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Dương Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết địa phương đã nắm được phản ánh liên quan đến hoạt động quảng cáo, cung cấp con giống và cam kết bao tiêu sản phẩm của một số cá nhân trên địa bàn.

Theo ông Tuấn, trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã khởi tố một trường hợp liên quan đến hoạt động quảng cáo, cam kết bao tiêu nhung hươu nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận với người dân.

tuyenquangyoutube-5897.jpg
Video quảng cáo mô hình nuôi "lợn rừng Indonesia" trên nền tảng video YouTube. Ảnh chụp màn hình.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tân Trào, địa phương đang phối hợp rà soát hoạt động của các hộ kinh doanh, trang trại có dấu hiệu phát sinh tranh chấp liên quan đến việc cung cấp con giống và cam kết đầu ra sản phẩm để kịp thời nắm bắt tình hình.

Liên quan hoạt động cung cấp giống “lợn rừng Indonesia” của ông T, ông Tuấn cho biết đây chủ yếu là quan hệ giao dịch dân sự giữa các bên nên việc xử lý, can thiệp của chính quyền địa phương có những giới hạn nhất định.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Tân Trào #gian dối khi quảng cáo nuôi con đặc sản #con giống #lợn rừng Indonesia #đuông dừa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe