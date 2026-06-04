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Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động xây nhà đồng đội cho chiến sĩ công an

Quốc Nam

TPO - Mái nhà đồng đội do Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an xây dựng phát huy vai trò tinh thần “lá lành đùm lá rách” và nêu cao tấm gương người chiến sĩ Công an nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 3/6, tại xóm làng 10, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ thuộc diện hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, Bộ tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an trao tặng kinh phí 150 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ Triệu Nho Chiến, người dân tộc Dao, cán bộ Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 (Bộ Tư lệnh CSCĐ).

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Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ Triệu Nho Chiến.

Cùng với đó, Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 thuộc Bộ Tư lệnh ủng hộ hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ để trực tiếp thi công công trình nhà đồng đội.

Đại tá Trần Đình Đức, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẳng định ý nghĩa của công trình là biểu tượng cho tình đồng chí, nghĩa tình đồng đội. Sự quan tâm kịp thời này giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Công trình xây dựng lần này do Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc chủ trì thi công. Ngay sau lệnh khởi công, các chiến sĩ công an cùng dòng họ, anh em, xóm giềng đã bắt tay san lấp mặt bằng. Lực lượng nhân công phối hợp với đồng đội của chiến sĩ Chiến cùng nhau khẩn trương vận chuyển vật liệu về chân công trình để thi công những hạng mục đầu tiên.

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Ngoài trao quà hỗ trợ, hàng trăm ngày công xây dựng nhà đồng đội sẽ do các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ đảm nhiệm xây dựng.

Dự kiến, ngôi nhà mới sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 8/2026. Mái ấm kiên cố giúp gia đình đồng chí Triệu Nho Chiến sớm an cư, ổn định cuộc sống. Đồng thời góp phần thắt chặt tình quân dân, tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Quốc Nam
#Cảnh sát cơ động #nhà đồng đội #quân đội #tình nghĩa #Thái Nguyên #triệu nho chiến #Bộ Công an #Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc #Bộ tư lệnh CSCĐ #công an

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