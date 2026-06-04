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Pháp luật

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Bắt đối tượng chuyên mua ma tuý số lượng lớn rồi xé lẻ ra bán ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ khoảng 1kg ma túy ketamine cùng nhiều vật chứng có liên quan.

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Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng N.M.H. (SN 1999, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Quá trình xác minh cho thấy H. thường xuyên liên hệ với các đầu mối ngoài tỉnh để mua ma túy, sau đó đưa về địa bàn Phú Thọ chia nhỏ, bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Nhận định đây là đối tượng hoạt động tinh vi, có sự cảnh giác cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Qua quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, ngày 19/5, tại địa bàn phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ), lực lượng Công an bắt quả tang N.M.H. khi đang nhận ma túy từ ngoài tỉnh đưa về Phú Thọ tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 1 túi nilon màu đen bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tại cơ quan Công an, N.M.H. khai nhận số tang vật trên là ma túy ketamine có khối lượng khoảng 1kg. Số ma túy này được H. mua từ một đối tượng quen biết thông qua mạng xã hội với giá 290 triệu đồng để mang về tiêu thụ trên địa bàn.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy xét nguồn gốc số ma túy thu giữ, Công an tỉnh đã làm rõ và bắt giữ đối tượng N.T.T. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Bước đầu, N.T.T. khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Ninh Bình đến Phú Thọ để giao cho N.M.H. và sẽ nhận 20 triệu đồng tiền công sau khi hoàn thành việc giao nhận.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
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