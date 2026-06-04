Bắt tài xế xe ôm công nghệ chuyên cướp giật vé số của người bán dạo

TPO - Giả vờ hỏi mua để người bán mất cảnh giác rồi giật cả xấp vé số bỏ chạy, Nguyễn Huỳnh Thanh Luân đã bị Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự TPHCM bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an còn làm rõ đối tượng liên quan một vụ cướp giật vé số khác nhắm vào phụ nữ lớn tuổi.

Ngày 4/6, Công an xã Đông Thạnh cho biết, chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (47 tuổi), đối tượng có 4 tiền án, để điều tra về hành vi cướp giật vé số của người bán dạo trên địa bàn.

Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (47 tuổi) có 4 tiền án và là nghi can cướp giật vé số của nhiều người bán dạo trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 2/6, bà Nguyễn Thị Nho (59 tuổi) đang bán vé số trước một căn nhà trên đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh thì có một người đàn ông chạy xe máy đến hỏi mua.

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác đưa xấp vé số cho xem, người này bất ngờ giật toàn bộ số vé rồi tăng ga bỏ chạy. Tổng cộng 130 tờ vé số bị chiếm đoạt, trị giá khoảng 1,3 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng PC02 nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét. Đến khoảng 11 giờ ngày 3/6, lực lượng chức năng xác định và mời Nguyễn Huỳnh Thanh Luân về làm việc.

Đối tượng Luân tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Luân đã thừa nhận hành vi cướp giật vé số của bà Nho. Công an thu giữ 98 tờ vé số cùng chiếc xe máy được xác định là phương tiện dùng để gây án.

Qua xác minh, Luân có nhân thân phức tạp với 4 tiền án và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản vào các năm 2000, 2005, 2016, 2017 và 2023. Đối tượng chấp hành xong án phạt tù vào năm 2024, hiện làm nghề chạy xe ôm công nghệ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ Luân là nghi phạm trong một vụ cướp giật vé số khác xảy ra vào ngày 28/5 trên địa bàn xã Long Điền. Theo lời khai, đối tượng sử dụng chính chiếc xe máy trên, giả vờ mua vé số của một phụ nữ khoảng 70 tuổi rồi bất ngờ giật 89 tờ vé số và tẩu thoát.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong vụ việc này là bà Nguyễn Thị Minh Thu (71 tuổi), ngụ xã Long Điền. Công an xã Đông Thạnh, Phòng PC02 và Công an xã Long Điền đang tiếp tục phối hợp điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.