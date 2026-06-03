Vụ CCV Group: Từng giới thiệu 'cắt rau ra tiền' lừa hàng trăm người

TPO - Trước khi Chủ tịch Mai Hà Trang bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CCV Group từng quảng bá mô hình đầu tư trồng rau má với cam kết lợi nhuận cao, thu hút hàng trăm nhà đầu tư góp vốn. Cơ quan điều tra xác định số tiền huy động lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Công ty CP (CTCP) Xúc tiến thương mại CCV Group thành lập năm 2018. Tên ban đầu của doanh nghiệp này là CTCP Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động xây dựng chuyên khác.

Tháng 10/2020, công ty đổi tên thành CTCP Xúc tiến thương mại CCV Group như hiện nay, đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành chính là hoạt động tư vấn đầu tư. Doanh nghiệp có 5 lao động.

Tháng 5 vừa qua, tức trước điểm Chủ tịch Mai Hà Trang bị bắt, công ty vừa thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Cụ thể, địa chỉ trụ sở chính được chuyển về đường Nguyễn Khang, Hà Nội. Trước đó, trụ sở đăng ký tại phố Yên Hoà, Hà Nội.

Website công ty không truy cập được, thông tin về doanh nghiệp tương đối ít ỏi, chỉ còn một số trang mạng xã hội, nhưng đã dừng cập nhật tin tức trong khoảng 3 năm gần đây.

Ở thời điểm còn hoạt động, Cổng thông tin CCV Group trên Facebook cập nhật nhiều hoạt động, như giới thiệu mở rộng diện tích vùng trồng ra má. Đến tháng 10/2022, doanh nghiệp giới thiệu có vùng trồng 107ha, tại Long An. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, CCV Group giới thiệu từng có chi nhánh tại TPHCM, Long An, văn phòng đại diện tại Bắc Ninh, Hải Phòng.

“Theo chiến lược phát triển năm 2022, CCV Farm đang liên tục mở rộng diện tích canh tác cây rau má. Qua đó khẳng định vị thế “vua rau má” tại Việt Nam” - bài đăng ngày 24/10/2022.

Toạ đàm chia sẻ về tiềm năng hệ sinh thái nông sản sạch của CCV Group từng thu hút nhiều người quan tâm. Ảnh: Cộng đồng nhà đầu tư CCV Group.



Một nhóm trên mạng xã hội mang tên Cộng đồng nhà đầu tư CCV Group cũng từng được vận hành với hơn 200 thành viên, nhưng cũng đã bị tạm dừng từ tháng 10/2023. Trước khi dừng hoạt động, nhóm tổ chức nhiều buổi tư vấn sức khoẻ miễn phí, toạ đàm, đối tượng tham gia khá đông người cao tuổi, giới thiệu về hệ sinh thái nông sản sạch của công ty.

Nội dung trong nhóm dùng nhiều mỹ từ, như “cắt rau ra tiền”. Quản trị viên cho biết, mục tiêu năm 2022, CCV Group xây dựng nông trường rau má rộng tới 200 ha trong năm 2022, vì vậy vẫn rất cần sự chung tay hợp tác từ các nhà đầu tư. Số vốn nhàn rỗi từ 50 triệu đồng là có thể tham gia.

“Rau má gieo hạt 1 lần, thu hoạch 10 năm. Rau má bán tại ruộng hiện tại 35.000 đồng/kg. 1 ha rau má thu hoạch 1 tháng 2 lần, mỗi lần 10 tấn. 1 tháng 20 tấn x 35.000 đồng = 700 triệu/ha/tháng rau má tươi. Chưa kể thêm nguồn thu từ đồ uống rau má, trà rau má, mỹ phẩm rau má, cao dược liệu rau má....”, chia sẻ trong nhóm nhà đầu tư vào năm 2022.

Chia sẻ trong cộng đồng nhà đầu tư CCV Group năm 2022: "Cắt rau ra tiền”.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, công ty này dừng trả lợi nhuận, tiền vốn ban đầu của nhà đầu tư, và xóa các thông tin liên quan cũng như website. Nhà đầu tư không liên lạc được với người đại diện công ty.

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư cho công ty này với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

​Bà Mai Hà Trang bị điều tra liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, bà Trang chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, cũng như đầu tư, kinh doanh từ mô hình này với lãi suất lên tới 8%/tháng.

Sau thời gian hoạt động, mặc dù công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư. Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án, triệu tập các đối tượng liên quan để mở rộng.