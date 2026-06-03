Meey Group vào top 10 doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam

Tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Meey Group được vinh danh Top 10 doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam. Danh hiệu ghi nhận nỗ lực phát triển hạ tầng dữ liệu và hệ sinh thái số cho thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay.

Meey Group nằm trong Top 10 Doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực BĐS Việt Nam

Dấu mốc của một doanh nghiệp Proptech Việt

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là giải thưởng cấp quốc gia do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Sự kiện lần này có 13 hạng mục với 130 giải thưởng, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, dự án và sản phẩm tiêu biểu có đóng góp cho sự phát triển của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam.

Trong hệ thống hạng mục của giải thưởng, nhóm doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phản ánh một xu hướng ngày càng rõ của ngành: cạnh tranh không còn chỉ dựa trên quỹ đất, quy mô dự án hay năng lực bán hàng. Thị trường đang bước vào giai đoạn đòi hỏi năng lực quản trị dữ liệu, minh bạch thông tin, tối ưu vận hành và khả năng ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị.

Việc Meey Group được vinh danh ở hạng mục này là sự ghi nhận nỗ lực của một doanh nghiệp Proptech. Đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng rõ của công nghệ trong hiện đại hóa thị trường BĐS. Gắn sứ mệnh và tầm nhìn với chiến lược chuyển đổi số quốc gia trong Cách mạng công nghiệp 4.0, Meey Group định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ all-in-one, phục vụ nhiều đối tượng người dùng có nhu cầu tra cứu, quản lý, phân tích thông tin bất động sản.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Meey Group là doanh nghiệp không phát triển công nghệ như một công cụ đơn lẻ, mà hướng tới xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ sinh thái sản phẩm có khả năng kết nối. Các nền tảng như bản đồ số, công cụ quản lý khách hàng, giải pháp hỗ trợ môi giới, phân tích vị trí và tra cứu thông tin được đặt trong một định hướng chung: giúp dữ liệu BĐS được quản trị có cấu trúc hơn, dễ khai thác hơn và có giá trị hơn trong quá trình ra quyết định.

Tại lễ phát động giải thưởng, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng nhấn mạnh: Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần khẳng định vị thế chiến lược của lĩnh vực bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời tôn vinh những chủ thể có đóng góp thiết thực cho sự phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững của thị trường.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, chia sẻ: “Việc được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II là sự ghi nhận quan trọng đối với định hướng mà Meey Group kiên trì theo đuổi. Chúng tôi tin rằng thị trường BĐS muốn phát triển minh bạch và bền vững cần có nền tảng dữ liệu đủ tin cậy, công cụ số đủ chuyên sâu và hệ sinh thái công nghệ có khả năng phục vụ nhiều chủ thể cùng lúc. Meey Group sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ lõi, dữ liệu và các giải pháp có tính ứng dụng cao để đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của ngành”.

Hạ tầng dữ liệu cho thị trường BĐS minh bạch hơn

Trong nhiều năm, chuyển đổi số bất động sản thường được nhìn nhận qua các hoạt động dễ thấy như đăng tin trực tuyến, tìm kiếm dự án, quảng bá sản phẩm hoặc quản lý dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, khi thị trường bước vào giai đoạn yêu cầu cao hơn về minh bạch và hiệu quả vận hành, bài toán công nghệ đã mở rộng sang các lớp sâu hơn: dữ liệu quy hoạch, pháp lý, giá trị tài sản, lịch sử giao dịch, hành vi khách hàng và khả năng kết nối với dịch vụ tài chính.

Đây là không gian mà các doanh nghiệp Proptech có thể tạo ra giá trị dài hạn. Với Meey Group, dữ liệu được xem là nền tảng để xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia thị trường. Người mua nhà cần thông tin đầy đủ hơn trước khi ra quyết định. Nhà đầu tư cần công cụ phân tích để đánh giá tiềm năng khu vực. Môi giới cần hệ thống quản lý khách hàng và sản phẩm chuyên nghiệp hơn. Tổ chức tài chính cần dữ liệu đầu vào có cấu trúc để phục vụ thẩm định, định giá và thiết kế sản phẩm phù hợp.

Khi các nhu cầu này được xử lý trên nền tảng số, thị trường có cơ hội vận hành hiệu quả hơn, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cảm tính và hạn chế tình trạng thông tin phân tán. Đây cũng là lý do chuyển đổi số BĐS không thể dừng ở việc đưa quy trình cũ lên môi trường trực tuyến. Cốt lõi của quá trình này là chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế lại cách vận hành và tạo ra các công cụ hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn.

Meey Group xác định công nghệ BĐS là quá trình dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết thị trường, năng lực công nghệ, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia dữ liệu và khả năng phát triển sản phẩm sát với nhu cầu thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào một ứng dụng riêng lẻ, Meey Group hướng tới hệ sinh thái all-in-one phục vụ nhiều điểm chạm trong thị trường BĐS. Trong đó, Meey Land hỗ trợ tìm kiếm, đăng tin và kết nối nhu cầu giao dịch; Meey Map cung cấp nền tảng bản đồ số và dữ liệu quy hoạch; Meey Project hỗ trợ tra cứu, phân tích thông tin dự án; Meey CRM giúp môi giới và doanh nghiệp quản lý khách hàng, sản phẩm và quy trình bán hàng chuyên nghiệp hơn…

Với Meey Group, danh hiệu tại Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II mang ý nghĩa rộng hơn một giải thưởng thường niên. Đây là sự ghi nhận đối với hướng đi đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trung tâm phát triển thị trường. Trong bối cảnh BĐS ngày càng gắn chặt với dữ liệu, tài chính, quy hoạch và pháp lý, các nền tảng công nghệ có vai trò ngày càng rõ trong việc hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu quả giao dịch và quản trị.