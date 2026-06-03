Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay ASEAN với đường bay thẳng TP.HCM – Cebu

Lễ công bố diễn ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Philippines, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang và lãnh đạo cấp cao hai nước, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Philippines.

Vietjet công bố đường bay mới TP.HCM - Cebu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines

Đường bay mới dự kiến đi vào khai thác từ ngày 11/12/2026, với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, qua đó giúp Vietjet tăng gấp đôi công suất trên mạng bay Việt Nam – Philippines. Sau thành công của đường bay TP.HCM – Manila khai trương cuối năm 2025, đường bay TP.HCM – Cebu sẽ mang đến thêm lựa chọn đi lại thuận tiện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tại Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Là đô thị ra đời sớm nhất và cũng là thủ đô đầu tiên của Philippines, Cebu ngày nay là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất tại đảo quốc. Thành phố được biết đến với di sản lịch sử văn hóa lâu đời, các khu nghỉ dưỡng biển đảo đẳng cấp thế giới, đồng thời là cửa ngõ để tiếp cận nhiều hòn đảo du lịch nổi tiếng như Bohol, Boracay và Palawan. Trong khi đó, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, cửa ngõ để khám phá Việt Nam, cũng như là trung tâm trung chuyển quốc tế. Từ đây, hành khách có thể kết nối thuận tiện tới nhiều điểm đến tại Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Kazakhstan hay CH Czech, thông qua mạng bay rộng khắp của Vietjet.

Sự phát triển mạnh mẽ của kết nối hàng không đang góp phần thúc đẩy các dòng chảy kinh tế giữa Việt Nam và Philippines. Theo thống kê chính thức của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều với Philippines năm 2025 đạt 7,8 tỷ USD và hai nước đang hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong thời gian tới. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 236.000 lượt khách từ Philippines, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm trước, đưa đảo quốc này lần đầu vào top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Từ năm 2019 đến nay, Vietjet đã khai thác 5 đường bay giữa hai nước, kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với các điểm đến hàng đầu Philippines như Manila, Davao và Cebu. Các đường bay này đóng góp vào sự phát triển du lịch, thương mại, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân giữa hai trong số những nền kinh tế sôi động nhất Đông Nam Á.

Đường bay TP.HCM – Cebu của Vietjet sẽ không chỉ là tuyến giao thông mới giữa hai thành phố mà còn là nhịp cầu chiến lược kết nối hai cộng đồng doanh nghiệp năng động, hai thị trường giàu tiềm năng và hai nền văn hóa giàu bản sắc. Với đội ngũ hơn 100 nhân sự người Philippines – từ các phi công, kỹ sư, tiếp viên đến cán bộ quản lý – đang đồng hành cùng Vietjet tại thị trường, hãng sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng mạng bay, bổ sung các điểm đến hấp dẫn khác của Philippines trong thời gian tới, củng cố kết nối chiến lược giữa Việt Nam và Philippines cũng như trong ASEAN.